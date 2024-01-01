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Targum Video 是一種基於人工智慧的超快速視訊翻譯服務。它允許用戶在幾秒鐘內輕鬆地將影片翻譯成多種語言。 使用該服務涉及上傳視訊檔案或提供視訊連結。之後，該服務會自動檢測語言，轉錄和翻譯視頻，並為用戶提供主機。 該服務還在其主頁上展示了熱門視頻，並提供了一個在不同社交媒體平台上分享視頻的平台。此外，使用者可以註冊測試版存取權限以存取更多功能。 Targum Video 是一種可靠、高效的工具，可快速、準確地翻譯影片。

網站： targum.video

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