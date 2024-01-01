替代項 - Taption
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款線上 DIY (#DIY) 動畫影片製作工具，為每個人帶來工作室品質的簡報。動畫視頻，做得對！
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 讓播客和媒體公司可以輕鬆地以錄音室品質錄製遠端訪談。最終結果？ 4k 視訊和 WAV 音訊內容。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Piktochart
piktochart.com
登入並使用 Piktochart 創建精美的資訊圖表、海報、報告、簡報、傳單或社交媒體圖形。無需設計經驗
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Rev
rev.com
將音訊和視訊轉換為文字。人類與最好的語音轉文本人工智慧並肩工作。
Happy Scribe
happyscribe.com
轉錄和字幕一體化平台。 最先進的人工智慧與最優秀的語言專家並肩工作。
Tactiq
tactiq.io
主導對話，我們來處理筆記。借助 Taactiq 的 Google Meet、Zoom、MS Teams 和 Webex 即時轉錄功能，您將永遠不會錯過任何一個字。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可協助專業和業餘播客在幾秒鐘內創建、編輯和分發生產品質的播客。該公司的使命是透過專業而有趣的易於使用的工具使廣播故事的傳播變得民主化。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Trint
trint.com
錄製。創造。分享。將音訊和視訊轉換為多達 31 種語言的可搜尋、可編輯和可分享的內容。
tl;dv
tldv.io
適用於 Zoom 和 Google Meet 的人工智慧會議記錄器 - tl;dv。 探索基於 GPT 的會議軟體來錄影、轉錄、突出顯示和分享您的線上會議。免費試用 tldv！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Sonix
sonix.ai
Sonix 是世界上最先進的自動化轉錄、翻譯和字幕平台。快速、準確且經濟實惠。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
Exemplary AI
exemplary.ai
將視訊和音訊轉換為引人入勝的內容。 透過簡單的提示產生摘要、影片片段、文字記錄、字幕、翻譯等
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Transcript LOL
transcript.lol
轉錄您的播客、視訊和會議。加速您的學習和生產力。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Amberscript
amberscript.com
效率與準確性：滿足您所有轉錄和字幕需求的一站式中心 我們的尖端人工智慧與頂級語言專家相結合，共同提供根據您的業務需求量身定制的高度準確的解決方案。