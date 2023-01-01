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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招聘到保留的流程，從招聘、僱用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。

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