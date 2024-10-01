替代項 - talent.io

Toptal

toptal.com

Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backend...