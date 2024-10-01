替代項 - talent.io
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一個提供自由職業服務的線上市場。該公司為自由工作者提供了一個為全球客戶提供服務的平台。
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是設計師獲得靈感、回饋、社群和工作的地方，也是您發現世界各地設計師並與他們聯繫的最佳資源。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一個現任和前任員工匿名評論公司的網站。 Glassdoor 還允許用戶匿名提交和查看工資，以及在其平台上搜尋和申請工作。 2018年，該公司被日本公司Recruit Holdings以12億美元收購。該公司總部位於加州米爾谷，在芝加哥、倫敦和聖保羅等世界各地城市設有辦公室。
Naukiri
naukri.com
與 20,000 多家雇主建立聯繫。申請印度第一就業網站上頂級公司、行業和地點的數百萬個就業機會。線上申請。今天發布履歷。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的價格尋找和僱用頂級自由工作者、網頁開發人員和設計師。世界上最大的50m市場。在幾秒鐘內收到報價。立即在線上發布您的工作。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和職業機會的來源。搜尋工作，閱讀 Monster 工作專家的職業建議，並尋找僱用和招聘建議。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免費發布職缺尋找專業自由工作者，分分鐘找到自由工作！ PeoplePerHour 是一個將世界各地的小型企業、新創公司、企業家、公司、企業、中小企業和自由工作者連接在一個值得信賴的環境中購買和銷售服務的市場。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招募與求職服務。申請越南的 10 個工作。每天都會增加新的職缺。只需幾秒鐘即可完成設定並在幾分鐘內開始與雇主聊天！
Malt
malt.com
Malt 是歐洲自由工作者的創新市場。 麥芽是基於國家的。我們完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷蘭） - BE：fr.malt.be Belgique（法語） - 德國：www.malt.de Deutschland（德文） - DE：en.malt.de 德國（英文） - ES：www.malt.es España (español) - 法國：www.malt.fr 法國 (français) - FR：en.malt.fr 法國（英文） - NL：www.malt.nl Nederland（荷蘭）
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳洲領先的本地服務線上市場，將需要完成工作的個人和企業與想要工作的人聯繫起來。 Airtasker 的使命是讓人們充分發揮其技能的價值，旨在透過創造真正靈活的工作和賺取收入的機會，對未來的工作產生積極影響。自 2012 年推出以來，Airtasker 已創造了超過 20 億美元的工作機會，並為全球超過 130 萬名獨立付費客戶提供服務。
Bark.com
bark.com
Bark.com 審查當地企業並協助您找到最好的專業人員來快速完成您的工作。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免費、簡單的求職應用程序，可用於尋找兼職工作和全職工作、使工作申請更容易、獲得出色的職業建議等等。非常適合學生、青少年或任何需要彈性工作時間的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因為我們只提供小時工，所以它讓您的求職變得更容易。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backend...
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快速有效率地尋找和聘用傑出人才。 WorkGenius 提供市場上領先的端到端自由職業招募和管理解決方案。我們提供基於創新技術的人員配置方法，以業界領先的價格更快地獲得經過審查的人才，同時減少付款和合規問題。
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Arc 是一個遠端職業平台，可協助開發人員在任何地方建立令人驚嘆的職業生涯。一站式在線查找數千個頂級遠端開發人員職位！
Alura Market
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Etsy 賣家排名第一的自由職業服務市場。我們將 Etsy 企業與經過審查的自由工作者聯繫起來，提供幫助 Etsy 賣家成功的服務。
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notch 簡化了各種規模的餐廳和供應商的食品和飲料批發訂購。在一處完成所有訂單、聊天和付款。
Turing
turing.com
圖靈為管理複雜資料的組織建構和部署生成式人工智慧產品和解決方案。我們深受全球商業企業的信賴，協助他們解決人力智慧業務挑戰並提高生產力。