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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Taledo 將所有招募流程步驟整合到一套智慧套件中。無論您是想取代傳統的獵人頭公司、傳遞大量工具還是一鍵推廣您的招聘廣告，Taledo 都能為您提供合適的解決方案。訪問專屬 Taledo 人才庫並要求面試，在 Taledo Recruit 上的積極回應率高達 70%。使用免費的 Taledo Manage 將申請接收到您的系統中，並根據您的需求調整您的招募流程。

網站： taledo.com

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