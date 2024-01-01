網路電話供應商 - 最受歡迎的應用程式

Internet 協定語音 (VoIP) 軟體利用 IP 網路無縫傳輸電話呼叫，無需額外的電話網路。它是 PBX（專用交換分機）的現代版本，PBX 是指組織內的專用電話網路。 VoIP 供應商提供各種類型的 PBX，例如託管 PBX、虛擬 PBX 和雲端 PBX，其差異主要在於所需的使用者維護等級。 VoIP 解決方案的硬體需求可能有所不同。一些提供者強制要求使用其特定的電話系統，而其他提供者則與任何專有 VoIP 電話相容。此外，一些 VoIP 供應商提供了一種稱為軟體電話的解決方案，該解決方案允許用戶使用個人手機撥打電話，作為傳統 PBX 的補充或替代。 VoIP 功能也整合到其他類型的通訊軟體中。例如，視訊會議軟體中的語音元件是透過 VoIP 啟用的。然而，VoIP 供應商提供獨立於視訊訊息服務或其他通訊平台的基於網際網路的呼叫連線。 VoIP 是 UCaaS（統一通訊即服務）軟體和聯絡中心基礎設施軟體的關鍵功能。許多 UCaaS 解決方案在其產品中都包含軟體電話和 PBX 選項。
提議新的應用程式
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計畫進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。在 COVID-19 大流行期間，Zoom 和類似產品的使用量大幅增加遠距工作、遠距教育和線上社交關係。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美國雲端通訊平台即服務 (CPaaS) 公司，總部位於加州舊金山。 Twilio 允許軟體開發人員以程式方式撥打和接聽電話、發送和接收簡訊以及使用其 Web 服務 API 執行其他通訊功能。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位於亞利桑那州斯科茨代爾的網路語音協定 (VoIP) 公司。 Nextiva專注於基於雲端的通訊領域 Nextiva表示其電話和其他技術服務目前被15萬家企業使用。
CallHippo
callhippo.com
適用於商業和企業的虛擬電話系統可在 3 分鐘內提供 50 多個國家/地區的本地和免費電話號碼。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Ring4
ring4.com
經濟實惠且簡單的線上商務電話系統。 30 秒內設定您的商務電話號碼，並在雲端進行通話、簡訊和視訊會議。告別昂貴的額外 SIM 卡、數據套餐和固定電話。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Grasshopper
grasshopper.com
虛擬電話系統可以幫助您的企業在處理大量來電時保持井井有條。聽起來很專業並保持聯繫。
8x8 Work
8x8.com
透過 8x8 Work，無論您身在何處，都可以與客戶和同事保持聯繫。從打電話自然過渡到聊天再到螢幕分享。
KrispCall
krispcall.com
虛擬雲端電話系統，為企業提供可靠的電話服務。從單一應用程式向國際和本地號碼發送/接收簡訊、VoIP 呼叫。
Ooma Office
ooma.com
Ooma 是一家最先進的商業和家庭電話服務提供商，以及智慧安全系統。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
Telnyx
telnyx.com
與客戶建立聯繫不應該很複雜。我們的通訊 API 讓一切變得簡單。
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - 協作電話系統
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Sonetel
sonetel.com
在您選擇的任何城市和國家/地區擁有自己的本地電話號碼。隨時隨地接聽電話。每月 1.79 美元起。
Textr Team
textrapp.com
每月只需 7 美元，即可將所有通話、簡訊和語音郵件集中在一個應用程式中。取得大量簡訊、自動助理和 TOS Ai 功能！
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
Truly
truly.co
了解排名第一的電話系統，供銷售團隊追蹤、分析和指導客戶對話。
VoIPstudio
voipstudio.com
無障礙的商務 VoIP 電話服務。 VoIPstudio 是一項屢獲殊榮的 VoIP 電話服務，可為您的企業提供所需的一切，每月僅需 4.99 美元。沒有合同，沒有麻煩，沒有大驚小怪。
Fuze
fuze.com
Fuze提供企業統一的雲端通訊軟體，包括呼叫中心、電話系統和視訊會議解決方案。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 在 100 多個國家/地區提供虛擬電話號碼、免費雲端 PBX 和 CRM 系統。視訊會議.呼叫追蹤。語音分析。現在試試看！
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Talkroute
talkroute.com
專為在任何地方開展業務而設計的電話系統。 將您的手機和桌上型電腦轉變為虛擬電話系統，可在任何地方（辦公室、家庭和路上）開展業務。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的力量：您的終極基於雲端的通訊解決方案 在 CommPeak，我們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往更輕鬆、更經濟。我們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。以下是 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案的原因： 促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過我們高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，我們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。透過 CommPeak，您可以享受以下優勢： 全球覆蓋：透過我們的全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可...
OnSIP
onsip.com
OnSIP 雲端託管 PBX 是一個完整的電話系統替代品。在家使用桌面和行動應用程式、視訊會議以及獲得專家支援來工作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的現代電話系統 易於設置。整合到任何地方。透過電話、應用程式或桌面打電話給客戶和發送訊息。一切價格合理。
Cordless
cordless.io
解鎖您的語音內容。 為客戶支援團隊提供現代化電話服務。 彌合語音和文字之間的差距。
Bandwidth
bandwidth.com
專為企業打造的雲端就緒語音、訊息傳遞和 911。 Bandwidth 是唯一擁有一級網路的 API 平台供應商，為您提供更好的品質、速率和控制。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一個針對視訊直播、情緒AI、語音和簡訊的CPaaS平台，為Web和行動開發者提供全通路通訊解決方案的API和SDK。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一個企業協作平台，無論您身在何處，只要您需要，即可安全、快速地進行通訊。主要優勢- 您所需的一切都集中在一個地方– 用於語音、視訊、訊息傳遞、線上狀態、會議、移動性和團隊協作的單一應用程式- 多設備，單一體驗– 在所有設備上保持一致的溝通體驗- 提高業務生產力– 借助統一的解決方案服務，花更少的時間嘗試聯繫，更多的時間進行富有成效的溝通- 利用團隊的力量- 跟上專案進度，與同事保持聯繫，並促進跨業務孤島的知識和想法共享- 簡單部署：部署二維碼簡化流程特點- 統一通信和團隊協作- 適用於PC、Mac、Web 和移動設備- 移動優先設計- 實時語音和視頻通話- 透過...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一個新時代的統一雲端通訊平台，高效、靈活，並為所有類型的企業提供了必要的現代功能。它與您最喜愛的 CRM 工具和 API 無縫集成，使您能夠簡化工作流程並自動執行任務。您也可以透過任何裝置聯繫潛在客戶，因為 TeleCMI 將多個管道的潛在客戶合併到一個智慧平台中。最重要的是，我們提供無限的通話和短信，使其成為需要保持聯繫的企業的完美解決方案。對 TeleCMI 的功能感到好奇嗎？嘗試我們的無風險試用，無需任何承諾。
Devyce
devyce.com
全球商業行動網路。 為您的企業甚至整個企業電話系統取得虛擬號碼。您也可以免費將您現有的公司號碼移植給我們。
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone 是一家基於雲端的商務電話服務供應商，透過強大的 uCaaS 工具幫助企業提高績效。 net2phone 受到全球客戶和合作夥伴的信賴，透過提供最高品質的電話解決方案、各種先進功能、本地技術支援以及超越商務電話連接的創新，顛覆了電信市場。請 net2phone 產品演示，以了解我們領先的商業通訊工具如何為您的組織提供協助。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat 是一個呼叫追蹤、電話和端到端分析平台。 Ringostat 有助於優化行銷、考慮投資報酬率、與客戶建立有效的溝通並促進銷售。它是東歐同類服務中唯一成為 Google Analytics 官方技術合作夥伴的服務。該平台包括七種產品：呼叫追蹤、端對端分析、虛擬 PBX、回叫小部件、Ringostat 智慧型手機、Ringostat Insider 和 Ringostat Messenger。這些產品各自代表了共同構成一個生態系統的三個分支之一：分析、通訊和銷售。 Ringostat虛擬PBX一天上線，不需要額外的設備投資，適合銷售部門的任何工作條件。 Ringostat 解決方...
CM.com
cm.com
透過排名第一的對話式商務軟體套件，即時與您的客戶聯繫並超越他們不斷增長的期望。
Voip Business
voipbusiness.com
VoIP Business 提供基於雲端的系統服務，並且可在全球範圍內使用。它在 VoIP 網際網路通話中提供呼叫轉移功能，僅使用一個網路來傳輸資料和語音。使用一個網路而不是兩個網路可以降低客戶的通話費用。網路呼叫具有多種其他功能，包括視訊通話、呼叫轉移和電話會議。
IntBell
intbell.com
IntBell是一個提供國際簡訊和語音服務的SAAS平台。主要為中小型客戶提供簡訊和語音服務。
Kasookoo
kasookoo.com
Kasookoo 是一種基於雲端的商務電話解決方案。 Kasookoo 不是多條電話線和座機，而是一款基於您的手機和/或桌面的應用程序，具有虛擬接待員、呼叫路由和轉接、電話會議和廉價國際電話。這使得用戶可以透過現有的手機管理整個團隊的員工，並允許該團隊無限地撥打英國、美國和加拿大的電話。
Tresta
tresta.com
Tresta 是一個虛擬電話系統和行動應用程序，可將任何智慧型手機轉變為您的商務電話 - 這樣您就可以從任何設備管理您的商務通訊。憑藉無限的通話、簡訊和強大的呼叫管理功能，Tresta 可以幫助您的企業更聰明、更有效率地進行溝通 - 讓您隨時隨地更好地為客戶提供服務。無論您需要商務電話號碼還是完整的商務電話系統，Tresta 都能讓您比以往更輕鬆、更經濟地建立功能齊全的行動辦公室。 Tresta 提供每位用戶每月只需 15 美元，即可提供您所需的所有功能，幫助您的企業達到最佳狀態。而且沒有合約、高級功能費、每分鐘費用或隱藏費用。立即開始，免費試用 Tresta 30 天。
Voiply
voiply.com
Voiply 是一家領先的 VoIP 供應商，提供住宅電話、商務電話、線上傳真和號碼停放服務。我們的價格是業界最低的。
Gradwell
gradwell.com
自 1998 年以來，Gradwell 一直提供由我們的專家團隊內部開發的尖端雲端技術。我們於 2021 年收購了 The Technology Group，使我們成為 EMEA 地區最大的 3CX 合作夥伴。我們是領先的雲端通訊供應商，為各種規模的企業提供端到端解決方案。我們的服務，包括託管電話、SIP 和業務連接，誕生於雲端中，並根據我們自己的智慧財產權的發展不斷發展。
Cytracom
cytracom.com
Cytracom 為全國各地的企業提供企業級託管 VoIP 和統一通訊。
Clearfly
clearfly.net
Clearfly 使企業語音和訊息應用程式變得行動化，並透過行動桌面電話提供覆蓋範圍和視覺語音郵件功能。
AVOXI
avoxi.com
AVOXI 是一個全球通訊平台，在一個平台內提供語音、訊息傳遞和聯絡中心解決方案。 AVOXI 提供功能豐富的語音技術，具有無與倫比的覆蓋範圍、品質和可靠性，為國際企業提供了與客戶輕鬆擴展所需的本地業務。 AVOXI 的敏捷雲端平台為 170 多個國家/地區的 7,000 名客戶提供支持，每年推動超過 50 多萬次互動，使客戶能夠與最重要的技術整合。取得企業信賴的全球語音軟體，以維持通訊正常運作。今天就透過 AVOXI 走向全球，撥打本地電話。了解更多信息，請訪問 www.avoxi.com。
Cradle.io
cradle.io
智慧呼喚靈活的企業。 Cradle 是現代企業的終極工具，改變了企業與客戶溝通的方式。 Cradle 協助銷售和支援團隊在辦公室、路上、一起或遠端與客戶保持聯繫。管理員可以立即添加用戶和號碼以實現可擴展性，並透過強大的報告工具獲得深入的用戶洞察。預約演示或無風險試用，了解 Cradle 的實際應用。
CircleLoop
circleloop.com
英國雲端電信供應商將您的整個電話系統整合到功能強大的桌面和行動應用程式中，每月僅需5 美元起（7 天免費試用） Circle Loop 功能包括個人化語音郵件、通話錄音、通話轉接、聯絡人管理、電話會議。 Circle Loop 與您使用的 SaaS 工具集成，包括 Hubspot Zoho Pipedrive Zapier Capsule Drift FLG Free Agent Infusionsoft Intercom Nimble Insightly