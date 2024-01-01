視覺協作平台 - 最受歡迎的應用程式

視覺化協作平台是基於雲端的多功能環境，旨在促進即時團隊溝通和協作。這些平台提供了廣闊的、可擴展的畫布和一系列協作功能，包括同步編輯、白板、圖表、螢幕共享、便籤、評論、標記遊標、文字聊天以及視訊和音訊會議。 遠端團隊和同一地點的團隊都使用這些工具，儘管某些平台比另一種設定更適合一種設定。某些視覺協作平台可能需要專有硬體或針對具有大型觸控螢幕設備的小型會議室進行了最佳化，而其他平台則可以在任何裝置上存取。它們的靈活性使這些平台與行業無關，使各個團隊能夠將它們用於不同的專案或目的，例如專案規劃、原型設計、故事板和會議管理。 雖然一些視覺協作平台具有內建通訊功能，但其他平台則與現有的業務即時通訊和視訊會議軟體整合。這些平台通常支援廣泛的集成，允許用戶附加文件並在應用程式中建立工作流程。此外，許多公司還提供 API 來與企業技術堆疊中的其他工具連接。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款讓團隊能夠從想像未來到建立未來的視覺協作套件。
MURAL
mural.co
我們的平台和專業服務使創新團隊能夠以視覺化方式思考和協作，以解決重要問題。只需將您的想法寫在便利貼上即可。然後以清單、流程圖、圖表、框架、方法和繪圖的形式進行組織，以啟動和協調您的團隊。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Creately
creately.com
用於協作集思廣益、規劃、執行和分析專案的可視化工作區軟體。即時協作、無限畫布和強大的圖表功能。
Magma
magma.com
加入由超過 100 萬藝術家和工作室組成的社區，使用 Magma 在共享畫布上即時進行數位繪畫進行腦力激盪和構思。直接在瀏覽器中啟動協作繪圖會話，無需安裝軟體。
SmartDraw
smartdraw.com
簡單而強大的流程圖製作工具。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款線上協作白板，整合了各種工具，可提高團隊效率並釋放團隊想像力
Cacoo
cacoo.com
線上圖表軟體，用於建立和安全共享流程圖、線框圖、UML 模型、網路圖等。超過 250 萬用戶。從免費帳戶開始！
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Switchboard
switchboard.app
為更多協作會議騰出空間。帶上您已經使用的工具，與您的團隊、客戶和客戶並肩工作。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一個協作式客戶體驗地圖平台，可讓您在線上建立、匯出和分享客戶旅程地圖、角色和影響圖。該工具集對於初學者來說很簡單，但對於專業人士來說功能強大。團隊將特別享受協作選項以及標準化和擴展不同專案的可能性。主要功能： - 範本庫：適用於13 個以上行業的100 多個免費客戶旅程地圖和角色模板- 用戶角色和團隊- 團隊庫（接觸點、渠道、圖像等） - 多個角色- 旅程圖集（層次結構） - 人工智慧 -強大的角色產生器- 電子郵件和密碼保護的直接連結共享- 品牌推廣- Azure AD 整合、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、...
Klaxoon
klaxoon.com
自信地舉辦高效率的研討會。這個無憂平台連結團隊，提供客製化且高效的研討會體驗。
Bluescape
bluescape.com
將您的會議和願景變為現實。從啟動和頭腦風暴到演示和評論，Bluescape 是創意想法得以蓬勃發展的會議解決方案。
Allo
allo.io
認識您的第一個遠距工作空間。從字面上看，讓每個人都在同一頁上。告別繁瑣的文字溝通。試著進化的溝通方式－更互動、身臨其境且有趣。 與您的團隊協作的新方式。白板、視訊會議、文件和專案管理集中於一處。
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和網頁開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp . com/ 範例和示範項目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
Stormboard
stormboard.com
一起更好地工作。使用 Stormboard 的共享工作區產生更多想法，然後對這些想法進行優先排序、組織和完善，從而使您的會議、腦力激盪和專案更加高效。
NOTISM
notism.io
Notism is a workflow app for creative teams to review & sign-off visual content, create prototypes and manage projects.
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Beekast
beekast.com
Beekast 讓會議、活動和培訓課程更有效率和互動。