視覺協作平台 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

視覺化協作平台是基於雲端的多功能環境，旨在促進即時團隊溝通和協作。這些平台提供了廣闊的、可擴展的畫布和一系列協作功能，包括同步編輯、白板、圖表、螢幕共享、便籤、評論、標記遊標、文字聊天以及視訊和音訊會議。 遠端團隊和同一地點的團隊都使用這些工具，儘管某些平台比另一種設定更適合一種設定。某些視覺協作平台可能需要專有硬體或針對具有大型觸控螢幕設備的小型會議室進行了最佳化，而其他平台則可以在任何裝置上存取。它們的靈活性使這些平台與行業無關，使各個團隊能夠將它們用於不同的專案或目的，例如專案規劃、原型設計、故事板和會議管理。 雖然一些視覺協作平台具有內建通訊功能，但其他平台則與現有的業務即時通訊和視訊會議軟體整合。這些平台通常支援廣泛的集成，允許用戶附加文件並在應用程式中建立工作流程。此外，許多公司還提供 API 來與企業技術堆疊中的其他工具連接。