虛擬試衣軟體 - 最受歡迎的應用程式

虛擬試衣軟體使服裝企業能夠為客戶提供詳細的尺寸信息，從而增強他們在線購買服裝的知情能力。零售商可以為其產品開發自訂尺寸表，或使客戶能夠創建個人化的尺寸配置文件，推薦最合身的商品。該軟體可整合到電子商務平台或店內資訊亭中，以提升客戶體驗。 由於虛擬試衣軟體主要是面向客戶的工具，因此需要與面向客戶的軟體（例如電子商務平台和個人化工具）以及後端系統（例如電子商務分析軟體）整合。
提議新的應用程式
Esenca
esenca.ai
Esenca 是一種人工智慧身體測量解決方案，它使用最先進的技術為您的客戶提供即時尺寸建議，並為您提供有關他們需求的見解。 Esenca 可以無縫整合到任何網站中，並且可以從任何網路瀏覽器訪問，使用戶無論身在何處，都能夠在 30 秒內獲得 100 多項身體測量結果和尺寸建議。除了身體測量解決方案之外，Esenca 還提供手部和腳部測量功能，以及虛擬試穿體驗，使用戶能夠根據尺寸詳細資訊了解特定服裝穿上後的效果。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑問，請透過網站或透過 [email protected] 與我們聯繫
Aistetic
aistetic.com
利用 Aistetic 的人工智慧尺寸建議來增加銷量並減少退貨。 Aistetic 的 3D 身體尺寸和測量技術：透過準確的測量和尺寸建議來減少退貨，從而使衣服更合身，讓顧客更滿意。提高銷售量、轉換率和忠誠度－重複購買只需掃描 1 次。無需註冊即可建立個人資料。透過規模分析儀表板輕鬆設置，並且開箱即用，符合 GDPR 標準 - 不到 60 秒即可上線。
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK 是全球領先的專利行動人體掃描技術的創造者，該技術透過為購物者提供個人化的合身和尺寸建議以及虛擬試穿來推動零售創新，幫助品牌減少退貨，同時提高轉換率和 AOV。我們的身體數據分析為品牌提供了可操作的見解，以根據實際準確的體型和測量數據重新定位購物者，這些數據也用於優化設計、產品開發、庫存規劃和分銷，創建更永續的商業模式。 3DLOOK 已獲得 Gartner® 2021 年零售技術成熟度曲線™認可，榮獲 2019 年 LVMH 創新獎和 IEEE 零售數位轉型大挑戰，並被評為 2020 年新世界先鋒之一。解決方案 YourFit 3DLOOK 的 YourFit 是第一個也是唯一一...