場館管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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SerVme 是一個完整的賓客體驗平台，結合了預訂、餐桌管理、強大的行銷 CRM、重新參與和賓客調查以及強大的分析功能。 SerVme 是一個專門建造的酒店平台，借助與電話、POS、PMS、支付和 CRM 等現有酒店堆疊的強大集成，簡化了從前廳到後廳的運營。我們的使命是讓餐廳經營者非常輕鬆地簡化營運並做出更明智的決策，以增加收入（取得）並與客戶建立持久的聯繫（參與度和保留率）。 SerVme 為餐廳、經營餐廳的飯店、企業餐飲集團和夜生活提供支援。您可以在多種裝置上存取 SerVme：Web 應用程式、平板電腦以及 iOS 和 Android 上的本機應用程式。要了解更多信息，請訪問 www.s...