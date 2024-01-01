統一工作空間軟體 - 最受歡迎的應用程式

統一工作空間軟體將各種應用程式整合到一個平台中，使用戶無需離開統一工作空間即可存取多個工具。員工經常因在應用程式之間切換或搜尋資訊而浪費工作日中的寶貴時間。統一工作空間透過整合公司技術堆疊中的所有應用程式來解決這個問題，減少在不同軟體工具之間導航所浪費的時間。這些解決方案通常結合了流行的協作、通訊和雲端內容協作軟體，某些產品還與其他常見應用程式整合。 統一工作空間的功能可能有很大差異。企業解決方案通常優先考慮安全性，提供本機或整合單一登入 (SSO)、管理員安全儀表板以及增強的本機功能等功能。其他統一工作區選項強調易用性和連接性，提供多個應用程式的密碼保護程式和跨應用程式活動來源等功能。
提議新的應用程式
Workona
workona.com
為您的下一個團隊專案組織所有文件、任務和註釋。
Desktop.com
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適用於遠端或混合團隊以及數位生活組織者的完整解決方案 - 集中式工作空間是管理基於網路的資源和線上多個團隊、專案或業務的更聰明方式。
Basaas
basaas.com
透過 Basaas，您可以為每位員工實現無縫數位化工作，同時提高生產力。 Basaas 包括統一整合的數位工作場所和跨應用程式任務管理，可提高您的工作效率。您可以透過獨立於裝置的數位工作場所為每位同事提供支持，並為團隊或部門分發您的應用程式。您還可以將所有任務管理工具整合到整體解決方案中，並在單一解決方案中簡化所有員工的日常工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Huler
huler.io
簡化和組織工作、生活和娛樂。 HulerHub 是您的軟體、網站、連結、文章和內部系統的數位啟動板 - 專為企業打造，由您客製化。你的工作。你的方式。
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 AvePoint 提供最先進的平台來優化 SaaS 營運和安全協作。全球超過 17,000 家客戶依靠我們的解決方案來實現 Microsoft、Google、Salesforce 和其他協作環境中的數位工作場所現代化。 AvePoint 的全球通路合作夥伴計畫包括 3,500 多家託管服務供應商、加值經銷商和系統整合商，我們的解決方案在 100 多個雲端市場中提供。 AvePoint 成立於 2001 年，五次榮獲微軟年度全球合作夥伴獎，總部位於新澤西州澤西市。