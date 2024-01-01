統一工作空間軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

統一工作空間軟體將各種應用程式整合到一個平台中，使用戶無需離開統一工作空間即可存取多個工具。員工經常因在應用程式之間切換或搜尋資訊而浪費工作日中的寶貴時間。統一工作空間透過整合公司技術堆疊中的所有應用程式來解決這個問題，減少在不同軟體工具之間導航所浪費的時間。這些解決方案通常結合了流行的協作、通訊和雲端內容協作軟體，某些產品還與其他常見應用程式整合。 統一工作空間的功能可能有很大差異。企業解決方案通常優先考慮安全性，提供本機或整合單一登入 (SSO)、管理員安全儀表板以及增強的本機功能等功能。其他統一工作區選項強調易用性和連接性，提供多個應用程式的密碼保護程式和跨應用程式活動來源等功能。