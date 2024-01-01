統一API軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

統一 API，也稱為通用或規範化 API，提供單一「元」介面來與同一類別內的各種軟體應用程式互動。這些工具充當抽象層，透過將 API 和資料模型整合和標準化為一個統一的 API 來管理與多個應用程式的通訊。 SaaS 供應商利用這些工具來簡化與相同類別的多個應用程式（例如會計、銀行、雲端儲存、CRM、電子郵件、HR、薪資或排程系統）的面向客戶整合的建立。這種方法可以顯著減少開發大量類似整合所需的時間和資源。例如，旨在將來自各種 HR 系統的員工資料整合到其應用程式中的 SaaS 產品團隊可以避免為每個 HR 系統建立單獨的整合。相反，他們可以創建與統一 HR API 的單一集成，將其應用程式連接到所有所需的 HR 系統。使用統一的 API 可確保簡化的 API 設計和一致的開發人員體驗。