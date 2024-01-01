統一通訊即服務平台 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

UCaaS（統一通訊即服務）充當組織內通訊和協作的中心樞紐。這些平台提供 VoIP、即時訊息、視訊會議和其他協作工具等功能，所有這些功能都在一個基於雲端的系統中。 UCaaS 平台可以連接整個企業，透過在一種產品中提供多種功能來實現快速、簡化的溝通和決策。雖然 UCaaS 中的「統一」意味著匯集，而不是通用，但目標是將所有企業通訊方法整合到一個框架下。 UCaaS 產品包含獨立解決方案中的功能，例如 VoIP 軟體、視訊會議軟體、內部通訊軟體和其他團隊協作工具。企業無需單獨購買這些解決方案，而是可以使用 UCaaS 平台以更靈活的方式存取所有這些功能。這些平台的整合特性允許使用者透過單一媒體監控和接收警報。 儘管 UCaaS 平台提供廣泛的功能，但許多平台可以根據組織的特定需求與外部內容管理系統或聯絡中心軟體整合。然而，UCaaS 平台很少提供獨立的電子郵件功能，通常依賴企業現有的電子郵件系統進行訊息傳遞和協調。