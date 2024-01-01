轉錄軟體 - 最受歡迎的應用程式

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
轉錄軟體會自動將訪談、對話、聽寫、影片片段等中的音訊轉換為文字。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 和機器學習等技術進行轉錄，其中一些工具採用人機循環 (HITL) 模型來提高準確性。語音辨識軟體提供 API 或 Web 服務以整合到網站或其他應用程式中，而語音辨識軟體則不同，轉錄軟體提供了一個使用者友好的獨立平台，用於語音到文字 (STT) 轉換。 使用者可以將音訊檔案上傳到這些平台進行轉錄或直接將語音聽寫到軟體中。一些工具還支援視訊片段的即時轉錄。其他功能可能包括 API 整合、協作編輯以及轉錄效能和準確性的分析報告。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款線上 DIY (#DIY) 動畫影片製作工具，為每個人帶來工作室品質的簡報。動畫視頻，做得對！
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 讓播客和媒體公司可以輕鬆地以錄音室品質錄製遠端訪談。最終結果？ 4k 視訊和 WAV 音訊內容。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Piktochart
piktochart.com
登入並使用 Piktochart 創建精美的資訊圖表、海報、報告、簡報、傳單或社交媒體圖形。無需設計經驗
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Happy Scribe
happyscribe.com
轉錄和字幕一體化平台。 最先進的人工智慧與最優秀的語言專家並肩工作。
Rev
rev.com
將音訊和視訊轉換為文字。人類與最好的語音轉文本人工智慧並肩工作。
Tactiq
tactiq.io
主導對話，我們來處理筆記。借助 Taactiq 的 Google Meet、Zoom、MS Teams 和 Webex 即時轉錄功能，您將永遠不會錯過任何一個字。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可協助專業和業餘播客在幾秒鐘內創建、編輯和分發生產品質的播客。該公司的使命是透過專業而有趣的易於使用的工具使廣播故事的傳播變得民主化。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
tl;dv
tldv.io
適用於 Zoom 和 Google Meet 的人工智慧會議記錄器 - tl;dv。 探索基於 GPT 的會議軟體來錄影、轉錄、突出顯示和分享您的線上會議。免費試用 tldv！
Trint
trint.com
錄製。創造。分享。將音訊和視訊轉換為多達 31 種語言的可搜尋、可編輯和可分享的內容。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Sonix
sonix.ai
Sonix 是世界上最先進的自動化轉錄、翻譯和字幕平台。快速、準確且經濟實惠。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Exemplary AI
exemplary.ai
將視訊和音訊轉換為引人入勝的內容。 透過簡單的提示產生摘要、影片片段、文字記錄、字幕、翻譯等
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo 使內容創作者能夠以最先進的準確率自動產生和翻譯 18 種語言的視訊字幕。 Zeemo 利用先進的語音辨識和自然語言理解技術，自動辨識影片中的人聲並將其轉換為字幕。此創新解決方案提供自動視訊字幕服務，增強可訪問性並改善用戶體驗。申請：https://zeemo.ai/zmapp/
Transcript LOL
transcript.lol
轉錄您的播客、視訊和會議。加速您的學習和生產力。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球領先的語音智慧專家，結合人工智慧和機器學習的最新突破，釋放人類語音的商業價值。全球範圍內的企業都在使用 Speechmatics 來準確理解人類級別的語音並將其轉錄為文本，無論人口統計、年齡、性別、口音、方言或位置如何，都可以實時在錄製媒體上進行。 將這些文字記錄與最新的人工智慧驅動的語音功能相結合，企業可以建立利用摘要、主題、情緒、章節、翻譯等的產品。 Speechmatics 每個月都會處理全球 300 多年來 50 種語言的轉錄。其神經網路在語音辨識領域開創了機器學習的先河，考慮了聲學、語言、方言、多個說話者、標點符號、大寫、上下文和隱含含義。 Spe...
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Amberscript
amberscript.com
效率與準確性：滿足您所有轉錄和字幕需求的一站式中心 我們的尖端人工智慧與頂級語言專家相結合，共同提供根據您的業務需求量身定制的高度準確的解決方案。
Laxis
laxis.com
從每次客戶對話中獲得最大價值 Laaxis AI 會議助理透過以最少的努力自動捕獲和提取每次客戶互動中的關鍵見解，為收入團隊提供支援。
Beey
beey.io
為您的音訊或視訊內容自動轉錄和字幕 線上工具，以實惠的價格實現快速、準確的語音識別。 幾分鐘內即可在高級編輯器中製作高品質的字幕和副標題。
Maestra
maestra.ai
字幕、畫外音和文字記錄。只需幾分鐘即可自動建立。 領先的人工智慧技術和先進的編輯。翻譯成 100 多種語言。
UltraScriber
ultrascriber.com
UltraScriber 是一款 Web 應用程序，可讓您在幾分鐘內自動轉錄數小時的音訊和視訊。它還會產生轉錄的摘要和自動分類。最後，它提供了一個專業的視圖，您可以在其中可視化段落中的文字記錄，並帶有時間戳記和每個段落中發言者的標識。
SubtitleO
subtitleo.com
SubtitleO 是一款基於網路的工具，旨在為您的影片添加字幕。它使用先進的技術，將視頻中的音頻轉錄為文本，創建準確的字幕。這不僅僅是添加文字； SubtitleO 還允許您設定這些字幕的樣式，使它們完美搭配您影片的氣氛或主題。它是讓您的內容更容易被更廣泛的受眾訪問和吸引的理想工具。
Taption
taption.com
功能豐富的平台，為您提供高品質的視訊轉錄和字幕
Sonnant
sonnant.com
Sonnant 是一個直覺的內容貨幣化和管理平台，被世界各地的廣播公司、播客和廣播電台使用。我們透過改變遊戲規則的人工智慧解決方案為客戶創造價值。每一天，Sonnant 都會自動最大化數千小時音訊和視訊內容的廣告收益。同時，低價值的手動員工任務被無縫工作流程自動化所取代。接下來是時間和成本的節省以及強大的數位體驗。我們的集中式平台可在您的團隊最需要的地方提供優勢。自動化可以節省製作團隊的時間和金錢，銷售和行銷團隊可以透過提高覆蓋範圍和廣告收益來提高客戶滿意度和額外的合作夥伴收入，同時透過個人化提高受眾參與度。查看我們的博客，了解可操作的行業用例：https://sonnant.com/blog...
Jetscribe.ai
jetscribe.ai
Jetscribe.ai 是一項 AI 轉錄服務，可讓您快速且準確地將網路研討會、播客、講道或音訊筆記等音訊或視訊錄音轉換為書面文字。它還提供了將您的轉錄轉換為豐富內容的選項，例如摘要、部落格文章、節目筆記、亮點等。適合播客、行銷人員、記者、教會事工、研究人員、學生以及任何需要轉錄服務的人。
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster 為遠端訪談提供高品質的本地錄製功能，確保工作室級音訊和高達 4K 的視訊分辨率，徹底改變了播客行業。每個參與者的輸入都是獨立捕獲的，從而保護錄音免受互聯網不穩定的影響並提供無與倫比的清晰度。我們直覺的平台還包括自動後製、即時編輯和一鍵直播到主要社交平台等功能。 Boomcaster 專為播客新手和經驗豐富的廣播公司而設計，簡化了播客製作的技術挑戰，使創作者能夠專注於提供引人注目的內容。加入信任 Boomcaster 的播客社區，以提升他們的音訊和視訊播客體驗。
Vscoped
vscoped.com
透過 AI 音訊轉錄提高工作效率。 只需幾分鐘，我們強大的人工智慧平台就能提供精確的轉錄，從您的音訊資料中提取有價值的見解。增強您的會議、銷售電話、視訊內容等。
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upheal.io
治療專業人士的人工智慧助理。 Upheal 透過自動進度記錄和智慧型內建分析幫助治療師和教練節省時間和精力。