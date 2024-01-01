Transcription Software - 最受歡迎的應用程式

Speechmatics

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Speechmatics 是全球領先的語音智慧專家，結合人工智慧和機器學習的最新突破，釋放人類語音的商業價值。全球範圍內的企業都在使用 Speechmatics 來準確理解人類級別的語音並將其轉錄為文本，無論人口統計、年齡、性別、口音、方言或位置如何，都可以實時在錄製媒體上進行。 將這些文字記錄與最新的人工智慧驅動的語音功能相結合，企業可以建立利用摘要、主題、情緒、章節、翻譯等的產品。 Speechmatics 每個月都會處理全球 300 多年來 50 種語言的轉錄。其神經網路在語音辨識領域開創了機器學習的先河，考慮了聲學、語言、方言、多個說話者、標點符號、大寫、上下文和隱含含義。 Spe...