Tax Credit Providers - 最受歡迎的應用程式
Tax credit providers are firms that help businesses optimize government incentives and tax breaks, like those for research and development (R&D), employee retention (ERC), and work opportunity (WOTC). Through tech-driven solutions, these services analyze companies' financial data, including expenses, W-2s, 1099s, and past tax filings, to determine eligibility for tax credits. Consequently, businesses can leverage these credits to reduce their income and payroll tax burdens.
提議新的應用程式
Gusto
gusto.com
Gusto 的人才平台可協助像您這樣的企業加入、支付費用、為您辛勤工作的團隊提供保險和支援。薪水、福利等等。
Pilot
pilot.com
專注於您的業務，了解我們的專業簿記員在軟體超能力的幫助下，正在照顧您的帳簿。
Neo.Tax
neo.tax
針對早期新創企業的研發稅收抵免。 neo.tax 是有史以來最簡單、最準確的稅務申報軟體。 早期新創公司可以在 10 分鐘內申請研發稅收抵免，並只需支付所獲得現金回饋的 10%！
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible 是一個功能強大的 SaaS 平台，可讓註冊會計師快速識別並為其客戶提供州和聯邦營業稅優惠。在與註冊會計師合作 20 年後，我們意識到需要簡化稅收抵免流程。 TaxCredible 提高勞力密集流程的效率，提升您服務客戶的能力，同時創造額外收入。
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax 為新創公司和企業（包括製造商、軟體、遊戲和物聯網公司）提供了透過線上平台申請研發稅收抵免的機會。 GOAT.tax 透過提供易於使用的自助式體驗以及與薪資系統的集成，消除了複雜的稅收抵免激勵中的所有猜測。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助於確保每家公司獲得最大的稅收優惠。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是自動計算研發信用並接收資金的最快、最簡單、最實惠的方式。我們提供一流的證實報告、審計辯護，無需額外付費，最重要的是，除非我們確定有好處，否則我們不會收取費用。
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D 應用程式可自動執行申請研發稅收抵免的流程。各種規模和類型的企業都有資格獲得研發稅收抵免。然而，絕大多數的信用額都是由非常大的製造公司所獲得的。為什麼？因為傳統上，研發稅務研究既複雜又昂貴。在 Clarus R+D，我們的使命是讓中小型企業（包括尚未獲利的新創公司）更容易獲得研發稅收抵免。並將其價值擴展到軟體、工程、生物技術和醫療技術等產業。將資金重新投入您的企業中，用於招募、創新和發展。所有這些費用只是傳統研發稅收研究成本的一小部分。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。