工作管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

TickTick

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TickTick 是一款簡單有效的待辦事項清單和任務管理器應用程序，可幫助您制定日程、管理時間、保持專注、提醒截止日期以及組織家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 幫助您充分利用一天的時間並完成工作 (GTD)。無論是您想要捕捉的想法、要實現的個人目標、要完成的工作、要追蹤的習慣、與同事合作的項目，還是與家人分享的購物清單（在清單製作者的幫助下）。透過我們的生產力規劃器實現您的目標。