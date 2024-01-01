綜合數據軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

合成資料軟體使用戶能夠產生人工資料集，包括從原始資料集或資料來源衍生的各種資料類型，例如圖像、文字或結構化資料。該軟體使用戶能夠從頭開始製作數據，保護隱私敏感訊息，同時保留來源資料的固有模式和關係。用於產生合成資料的技術範圍從電腦生成影像（CGI）到生成神經網路（GAN）和啟發式方法。 對於尋求簡化用於測試、機器學習模型訓練、資料驗證和其他目的的資料集創建的公司來說，該技術是一個有價值的工具。透過利用合成數據，使用者可以減輕合規性問題並防止個人資料洩露，從而促進安全的資料共享和使用。 為了確保匿名化的安全性和不可逆性，許多提供者整合了差異隱私等隱私機制，防範重識別風險並保護個人隱私。這種方法使研究人員、組織和其他利害關係人能夠在不損害隱私的情況下共享資料。 與數據屏蔽軟體相比，合成數據軟體具有明顯的優勢。雖然兩者都旨在保護私人訊息，但合成資料軟體因其生成人工資料的能力和處理大量資料的可擴展性而脫穎而出。此外，它可以透過平衡原始資料集中存在的偏差來幫助解決與演算法偏差相關的問題。 對於要歸入綜合資料類別的產品，它必須符合以下標準： * 產生合成數據，包括影像和結構化資料。 * 將隱私敏感資料轉換為完全匿名的資料集，同時保留粒度。 * 無縫運行，允許生成模型自動生成數據，無需明確編程。