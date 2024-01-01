抽獎軟體 - 最受歡迎的應用程式

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
抽獎軟體也稱為競爭行銷軟體，使企業能夠透過誘人的基於獎勵的促銷活動有效地吸引現有和潛在客戶。這些多功能工具透過促進包括抽獎、競賽、贈品和激勵測驗在內的可自訂活動，在提高品牌知名度和獲取潛在客戶方面發揮關鍵作用。行銷團隊、線上社群經理和社群媒體專家可以利用這些平台來補充他們正在進行的活動或策劃獨立活動。抽獎軟體可以作為行銷活動的力量倍增器，促進社會參與，捕捉大量新的潛在客戶，並推動流量和收入的增加。 與主要社交網路平台的整合是抽獎軟體的共同特徵，有助於在品牌簡介頁面上無縫發布促銷公告，並鼓勵現有網路的參與。此外，這些工具通常提供簡訊和電子郵件等功能，以及網站或電子商務平台的嵌入功能。一些抽獎軟體解決方案還可以與登陸頁面建立器整合或提供類似於登陸頁面建立器的功能，從而允許創建獨立網頁或彈出視窗。此外，它們可能包含類似於線上表格產生器軟體、調查軟體和訪客識別軟體的功能，從而能夠有效地收集參與者的數據。收集到的資訊可以使用潛在客戶捕獲軟體和其他相關行銷工具匯出和存儲，以供後續使用。 若要考慮納入抽獎類別，產品必須符合以下標準： * 提供強大的工具來制定基於獎勵的行銷活動，包括競賽和抽獎。 * 提供方便收集參與者資訊的功能。 * 協助透過各種管道分發活動，確保廣泛的推廣和參與。
提議新的應用程式
Heyo
heyo.com
使用 Heyo 輕鬆創建抽獎、競賽和活動應用程序，並將其發佈到行動裝置、Facebook 和網路上的任何位置。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台。我們幫助您進行精彩的活動來發展您的業務。
SweepWidget
sweepwidget.com
舉辦引人入勝的競賽和贈品。 增加社群媒體追蹤者、增加電子報訂閱者、捕捉新線索、吸引受眾、增加網站流量等等。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽獎和獎勵是在線上發展業務的最快方式。產生流量、擴大您的名單並將訂閱者轉化為客戶。
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com 它是一個線上免費工具，用於建立 Instagram 贈品、抽獎、競賽和促銷活動，讓您可以從 Instagram 照片中隨機選擇評論。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以輕鬆地抽出比賽、贈品或抽獎的獲勝者，創建漂亮的登陸頁面，創建活動註冊頁面，在活動期間展示比賽，從社交網絡中挑選獲勝者。
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com 是一個活動行銷平台，它透過為所有行銷需求提供一站式解決方案徹底改變了行銷格局。開展行銷活動以推動您的業務向前發展。 適用於競賽、測驗、比賽等的一站式贈品解決方案。 可證明公平、靈活、多元的行銷模式。 Giveaway.com 涵蓋了這一切。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 讓大型品牌和媒體能夠透過 50 多種模板化互動格式（測驗、競賽、調查、測試、動畫遊戲等）跨數位管道吸引受眾。透過嚴格遵守 GDPR，該平台可以收集豐富的第一方數據，這些數據可以推送到客戶更廣泛的技術以豐富數據。目前已有 400 多家企業使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
Woobox
woobox.com
提高參與度的體驗 輕鬆創建並成功舉辦競賽、贈品、民意調查、優惠券、表格等。
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple 是一款基於 Web 的應用程序，為網站、品牌和部落格提供簡單的解決方案，用於創建、管理和綜合線上贈品、抽獎和競賽的數據。 PromoSimple 的核心目標是透過使用贈品和促銷的授權行銷，讓企業盡可能輕鬆地保留和擴大各自的客戶群。 PromoSimple 客戶能夠建立自訂輸入表單來進行促銷活動，以增加 Facebook 和 Instagram 的讚量、Twitter 的提及和關注、電子郵件訂閱者以及各種其他操作。 PromoSimple 有效、易於使用、高效且易於使用。
Sweep
sweep.net
Sweep 是永續發展資料管理平台。 其市場領先的人工智慧軟體可協助組織了解其業務和價值鏈中的所有額外財務數據，以管理日益增長的揭露要求並採取行動實現可持續的業務目標。 Sweep 由 Rachel Delacour、Yannick Chaze 和 Raphael Guller 共同創立，與世界各地的企業、中端市場和金融機構合作，客戶包括歐萊雅、Lacoste 和惠普。 Sweep 已獲得共益企業認證，並且是世界銀行碳定價領導聯盟、法國投資署和國際排放交易協會的成員。
Sweeppea
web.sweeppea.com
全方位和自助服務抽獎解決方案：Sweeppea 可以輕鬆開展有獎促銷活動，從而產生潛在客戶、提高參與度和銷售量。 Sweeppea 允許用戶透過手機透過簡訊贏得抽獎活動來聯繫客戶。 Sweeppea 是一項專有技術，用於激發抽獎活動、建立行動用戶資料庫以及共享內容和促銷活動。
Votigo
votigo.com
Votigo 是一家領先的社群媒體行銷和促銷公司，擁有 SaaS 平台和全方位服務解決方案。 Votigo 的技術平台成立於 2006 年，允許品牌、代理商和企業透過我們完整的社交行銷套件（包括促銷、發布商、社群管理、應用程式、社交 CRM 和分析）來獲取、吸引和管理客戶。 Votigo 在舊金山灣區、科羅拉多州博爾德和印度海得拉巴設有辦事處，擁有全球能力。 Votigo 平台以其靈活性而聞名，已在全球各國以 40 多種語言使用。 Votigo 曾與領先品牌和機構合作，包括福特、喜達屋酒店及度假村國際集團、索尼、NBC環球、英特爾、Aol、Sharpie、Sears、DraftFCB、Cr...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter 是一種在線上進行贈品活動的簡單方法。 Rafflecopter 讓在沒有 I.T 的情況下在任何網站上為任何品牌啟動和管理贈品變得「超級簡單」。需要幫助。 在幾分鐘內啟動並管理您的下一個贈品，無需編碼。如果您可以複製/貼上，則可以使用 Rafflecopter。
Socialman
socialman.net
Socialman 是一個 SaaS 平台，用於透過多個社交媒體管道建立和管理贈品。它是一款跨平台應用程序，允許用戶在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上發佈內容。提供建議操作、測驗、民意調查和開放式問題功能，以及將使用者重新導向至 Google Play 和 App Store 以下載您選擇的內容的選項。 Socialman 是一款為有興趣提高社群媒體參與度和影響力的行銷人員、部落客和品牌提供的工具。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 👉 使用我們的拖放活動建構器在幾天而不是幾週內建立您的計劃。我們提供高級白標定制，無需編寫一行程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ 👉 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 👉 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 👉 Referral Factory 還提供 webhook 功能、進階 API 和多個 Zapier 觸發器，幫助...
ShortStack
shortstack.com
加入數以千計的財富 500 強品牌、廣告公司和小型企業的行列，使用 ShortStack 打造客製化的互動行銷活動。 創建可自訂的競賽、抽獎、測驗、主題標籤贈品、評論參加競賽、登陸頁面、彈出視窗等。
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Price Co (TSPC) 專注於提供簡單、精簡且經濟實惠的現場活動贈品。該平台提供了一個中心位置，用於設定、執行和追蹤您在貿易展攤位上進行的抽獎活動。輕鬆追蹤贈品進度、立即匯出線索並存取合規記錄，讓您的法律團隊滿意。最好的？ TSPC 幫您追蹤得獎者並兌現獎品！
Leevia
leevia.com
Leevia 是第一個義大利平台，讓您可以根據義大利有獎競賽法規和歐洲隱私權法 (GDPR) 創建、管理和監控線上競賽。它為行銷和傳播機構以及大品牌提供服務，以收集合格的潛在客戶、吸引社群並在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上建立品牌知名度。 Leevia 的解決方案已被 RCS Media Group、Publicis、Puma、Mercedes、Campari、Ketchum、Grana Padano、Pirelli 和 LG 等義大利市場領先企業採用。 Leevia平台的產品分為4個套件： * 成長套件，增加現有用戶資料庫並細分社群。該套件中的所有產品（G...
Fyre
fyre.id
Fyre是一款專為區塊鏈產業打造的行銷工具。基於 Hypersign 協議、個人和社會憑證，Fyre 使企業能夠透過社群媒體爆炸、抽獎、競賽、推薦計畫等方式進行爆炸性即時促銷，從而培養狂熱的追隨者。它符合 Web3 標準並基於公鑰加密建置。 Fyre 可協助您安全地建立「有彈性且可靠的社區」。 借助 Fyre，區塊鏈專案可以舉辦社區活動，例如： * 玩遊戲賺錢 * 抽獎活動 * 贈品 * 比賽 * 空投 * MEME/貼紙比賽 * 社區營造活動 * 客製化活動
Contests for Pages
contest-app.co
頁面競賽是一款在 Facebook 頁面上發布競賽的應用程式。
Strutta
strutta.com
Strutta 的業界領先技術透過強大的社交促銷將品牌與其目標消費者聯繫起來。 Strutta 工具讓代理商、品牌和開發人員輕鬆創建和管理互動競賽和抽獎活動。 Strutta 為頂級國際機構、財富 500 強公司和小型企業提供了屢獲殊榮的促銷活動。客戶包括微軟、AirBNB、愛德曼、康卡斯特、多芬、可口可樂和Shutterfly。
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 提供基於雲端的 Web 應用程序，可立即建立品牌線上影片解決方案來滿足您的影片需求。 以您意想不到的方式利用影片的力量。利用 Launchpad6 影片應用程式的獨特功能吸引客戶並產生不同的用戶參與行為。透過 Launchpad6，您的企業將脫穎而出。 廣告公司、媒體公司和品牌利用該平台的力量來提高品牌知名度、增加流量並讓客戶參與互動的品牌體驗。大型和小型企業都使用 Launchpad6 進行內部溝通、資產貨幣化和教育受眾。 使用 Launchpad6 一切皆有可能。
Fastory.io
fastory.io
Fastory 是一家尖端行銷技術公司，提供領先的行動優先行銷套件。此交鑰匙解決方案使企業能夠以創造性的方式吸引、參與和轉化對其業務重要的人員，從而提升其行銷活動水平。 打造有意義的行動優先體驗從未如此簡單，垂直影片標題、沉浸式遊戲和潛在客戶生成聊天機器人的增強，與傳統登陸頁面和促銷相比，轉換率高達兩倍。 Fastory.io 為行銷人員提供了一個重要的平台，可以輕鬆實現大量與社群媒體整合的促銷遊戲，並從中獲取價值。該解決方案自推出以來一直追求績效，提供了強大的工具來收集和分析數據，從而提高企業行銷情報，同時滿足其可見度、承諾和忠誠度的目標。
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
擴大並吸引您的時事通訊清單。 Rewards Fuel 將為參賽者提供多種參賽方式，幫助您在更短的時間內實現更多行銷目標。直接在 Facebook 或 Instagram 上舉辦競賽在參與、驗證和衡量方面留下了許多空白。透過Rewards Fuel，您在創建比賽時可以從超過34 種不同的參賽方法（或操作）中進行選擇，例如要求參賽者在Instagram 或Twitter 上關注您參賽、上傳文件參賽、訂閱您的時事通訊或YouTube頻道、造訪您的 Etsy 商店、查看您的 Shopify 頁面、下載您的應用程式以贏取等等。透過 Rewards Fuel，您的比賽可以輕鬆定制，因此您可以發揮創意。...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo 是一個領先的行銷科技平台，可協助企業（尤其是 DTC 品牌）更快發展並提高資本效率。透過我們強大的成長工具、簡訊行銷套件和廣泛的合作夥伴網絡，DojoMojo 為行銷人員提供了建立清單和轉換更多客戶所需的所有工具。如今，超過 15,000 個品牌（例如 Casper、Daily Harvest、L'Oréal 和 Equinox）使用 DojoMojo 來加速其發展並透過簡訊與客戶互動。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform 是一種創新的行銷工具，可根據地點簡化公司與客戶互動的方式。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 為行銷人員提供了 30 種機制，可透過 Facebook、手機或網站上的社群媒體舉辦競賽和有獎遊戲。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社群網路和網站上推動您的行銷活動，產生潛在客戶。監控您的社群網路並執行社交聆聽、品牌監控和即時內容管理。 - 透過您的應用程式、網站或社交網絡，透過簡單的互動內容擴大您的數位受眾並獲得合格的潛在客戶。 - 分析您的客戶和用戶在社交網路、論壇和媒體上關於您的品牌的社交對話。
Woorise
woorise.com
Woorise 是創建病毒式贈品和競賽、登陸頁面以及調查和測驗等引人入勝的表格的最簡單方法。 Woorise 協助小型企業與受眾建立聯繫、收集潛在客戶並完成銷售。
ViralKit
viralkit.com
透過我們的人工智慧競賽和贈品工具提升您的社會影響力。 打破傳統競賽、贈品和抽獎的界線！利用人工智慧的力量來大幅增加追蹤者、點讚、客戶和參與度。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一個病毒式行銷平台，提供創建抽獎、競賽和贈品的工具。
Shopobill
shopobill.com
Shopobil 是一種零售媒體和購物者參與解決方案，可協助零售商和快速消費品/消費品生產商增加銷售額。 * 零售商自助服務系統，代表快速消費品生產商推出及推廣加值促銷活動 * 無代碼促銷引擎，擁有 400 多個經過測試和驗證的機制，可刺激零售店（線下和電子商務）的快速消費品採購 * 購買基於媒體定位的解決方案，以促進基於價值的促銷優惠並吸引新客戶到零售店 SAAS 無代碼平台，有助於快速準備和高效運行消費者激活活動，包括購買和獲取、即時贏獎、現金返還、參加抽獎、掃描贏獎、旋轉輪盤等機制。 Shopobil 平台包括： * 具有參與者個人帳戶的網站和聊天機器人的網路建立器 * 400+ ...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination 是一款競賽軟體，允許公司創建線上競賽，以病毒式傳播並收集合格的線索。
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker 是一種線上解決方案，可協助公司和非營利組織進行安全且公正的隨機抽獎、抽獎和贈品，具有參賽權重、現場活動模組、API、隨機數產生器和體育抽獎，以及資料加密和SSL安全性。
Fooji
fooji.com
Fooji 與品牌合作，將消費者變成永遠的粉絲。憑藉技術和人員來完成這一切，Fooji 平台提供了一系列創新產品（託管和自我管理）來開展活動、處理物流並幫助品牌團隊提高粉絲參與度和業務成果。
Tellody
tellody.com
Tellody 是一種始終令人著迷且有趣的行銷和說服工具，可以幫助小型企業蓬勃發展。它是一款功能強大、價格實惠且簡單的一體化解決方案，專為無需太多時間、精力和金錢進行行銷的專業人士而設計。 因此，Tellody 在同一平台下打包了一組多功能服務。電子郵件、簡訊、註冊表單、優惠券、調查、忠誠度積分、門票等等，價格無人能比。 Tellody 為小型企業提供像專業人士一樣的工具，同時對他們的日常生活影響最小。 Tellody 於 2014 年作為一個業餘計畫啟動。如今，它為世界各地成千上萬的滿意客戶提供服務。
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos 是數位促銷領域的全球領導者，提供易於使用的自助服務平台，可在任何社群媒體網路或裝置上無縫建立和管理數位行銷活動。 Easypromos 是一個自助服務平台，用於建立和管理線上促銷、活動、競賽、迷你遊戲、優惠券活動和贈品。 Easypromos 是最完整的平台之一，它為行銷人員提供了最好的工具來與受眾互動、產生潛在客戶、吸引受眾到銷售點、收集反饋並獎勵客戶的忠誠度- 所有這些都透過社交媒體進行。 Easypromos 應用程式是完全可自訂的 - 您可以使用您的商標和品牌顏色和設計來發起品牌活動。所有促銷活動都是完全響應式的 - 在您的社交媒體管道上分享促銷鏈接，將追蹤者轉...
VYPER
vyper.ai
VYPER 是一款行銷工具，可以輕鬆進行病毒式行銷活動。設定推薦活動、獎勵/忠誠度計畫、贈品、排行榜等。它利用遊戲化和激勵來刺激參與和分享能力，幫助您更快、更有效率地發展業務！靈活的建構器使建立專注於品牌核心目標的品牌行銷活動變得非常容易。您可以選擇將您的行銷活動顯示為網站聊天小工具、登陸頁面或嵌入表單。如果您願意，甚至可以同時使用這 3 個選項。
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street 是一個受眾參與軟體平台，被 4,000 多家媒體公司和行銷人員使用。 Second Street 的合作夥伴使用該平台在其網站上舉辦競賽和互動內容（例如性格測驗、抽獎、攝影比賽等），以產生數位收入、擴大電子郵件資料庫並吸引受眾。 Second Street Lab 提供原創的、可操作的內容，重點在於如何在數位參與領域取得成功。該實驗室匯集了 Second Street 專家團隊和其他業內人士對趨勢、最佳實踐和案例研究的見解。