SVG 編輯器 - 最受歡迎的應用程式

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SVG（可擴展向量圖形）編輯器是專為建立、編輯和操作 SVG 檔案而設計的軟體工具，SVG 檔案是一種基於 XML 的向量圖像格式，廣泛用於 Web 圖形、動畫和可擴展插圖。這些編輯器提供了一系列針對圖形設計師、網頁開發人員和藝術家的需求量身定制的功能，使他們能夠精確、靈活地製作視覺上引人注目且可擴展的圖像。
提議新的應用程式
Figma
figma.com
Figma 是一款向量圖形編輯器和原型設計工具，主要基於 Web，並具有由 macOS 和 Windows 桌面應用程式啟用的額外離線功能。適用於 Android 和 iOS 的 Figma Mirror 配套應用程式可在行動裝置上查看 Figma 原型。 Figma 的功能集著重於使用者介面和使用者體驗設計中的使用，重點是即時協作。
Penpot
penpot.app
Penpot 是第一個面向跨領域團隊的開源設計和原型平台。 Penpot 不依賴作業系統，它基於 Web，並採用開放 Web 標準 (SVG)。對於所有人並由社區賦予權力。
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG 是一款向量圖形編輯器，用於創建插圖以及徽標、圖標和其他圖形設計元素。它主要專注於編輯 SVG 檔案格式的繪圖。該程式可作為網路應用程式和桌面應用程式使用，適用於 Windows、macOS、Chrome OS 和基於 Linux 的作業系統。
Vecta
vecta.io
Vecta 是一款以團隊為導向的即時協作 SVG 編輯器，具有強大的基於 Javascript 的插件系統。輕鬆擴展和自動化，或建立包含數千個符號的流程圖、UML、網路、等軸測圖和 Web 圖表。匯出為多種格式和分辨率，包括 PNG、JPG 和縮小的 SVG，它們尺寸非常小，在所有設備上都能呈現精美的效果。
Vectorpea
vectorpea.com
Vectorpea 線上向量編輯器可讓您編輯向量圖形、AI、SVG 和 PDF 檔案！
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer 是一個用於檢視、編輯和優化 SVG 的線上工具。