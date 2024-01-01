訂閱管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
訂閱管理軟體可協助公司追蹤與訂閱產品銷售相關的所有活動。雖然軟體即服務 (SaaS) 仍然是最受歡迎的訂閱模式，但越來越多的公司透過訂閱模式提供數位甚至實體產品。該軟體用途廣泛，可讓基於訂閱的業務中的各個部門受益，特別是銷售、行銷和會計。 此類產品可作為軟體套件或獨立解決方案。套件將多種功能（例如訂閱計費和收入管理軟體）整合到一個軟體包中。相比之下，獨立軟體在單一整合系統中提供了訂閱管理的全面功能。此外，訂閱管理軟體可與電子商務平台、支付網關和會計軟體等其他系統整合。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。加入超過 20 萬多名創作者的行列，從每月超過 400 萬訂閱會員那裡賺取薪水。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Pabbly
pabbly.com
強大的軟體工具來經營您的業務。在一個軟體包中即可存取表單建立、電子郵件行銷、計費、自動化等業務關鍵應用程式。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 讓您可以輕鬆地透過部落格、社群媒體或任何可以貼上連結的地方直接向受眾銷售數位產品
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一個用於運行可擴展訂閱業務的一體化平台。它包括 B2B 公司的訂閱管理、訂閱計費、付款、財務和訂閱儀表板。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
Subbly
subbly.co
Subbly 是一個一體化商務平台，可讓您啟動、運行和發展任何訂閱業務模式。立即開始為期 2 週的免費試用。
EQUP
equp.com
方便、實惠、有效 真正發揮作用的高級 CRM 軟體！ 透過 EQUP 超越智慧 CRM，透過自動化行銷、銷售和計費操作來增強您的業務能力 在一款一體化軟體中。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信賴的 B2C 和 B2B 電子商務、訂單管理、個人化和銷售點統一商務解決方案。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一個具有簡單且靈活功能的平台，用於建立訂閱、開立發票和自動化所有日常計費流程。
Abowire
abowire.com
不要使用會計軟體來管理您的訂閱。使用 Abowire 以正確的方式做到這一點！ Abowire 是在歐洲銷售訂閱的德國 Abo 平台。增加經常性收入並將技術營運成本降低 4 倍 管理訂閱者入職、付款和發票、多種計費和定價等。透過銷售 B2B 和 B2C 客戶的訂閱，利用我們的多租戶解決方案來增強您的組織。我們的專家隨時準備協助您發展業務。
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc 是一款價格實惠、基於雲端的訂閱者管理軟體，適用於中小型雜誌和報紙出版商。快速輕鬆地新增、續訂和更新您的訂閱者。在線接受訂單。回售問題和促銷品。讓您的訂閱者存取您的數位內容。設定自動續訂。使用我們的 API、webhooks 和 Zapier 應用程式將 SimpleCirc 連接到任何第三方軟體。
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立於 2006 年）是一家為軟體、SaaS 和數位商品公司設計的優質電子商務解決方案提供商。我們透過高效的內部工具實現線上銷售管理和優化流程的完全自動化。我們的用戶優化平台為我們的合作夥伴提供： ⦿ 真正的全球解決方案，支援 110 種貨幣和 70 多種支付方式，協助您在全球擴展業務； ⦿ 高效能且安全的線上處理系統，具有動態定價和計費方案，可最大限度地減少支付問題； ⦿ 完美的定期付款和訂閱管理系統，可簡化您的管理工作並鞏固您的收入來源； ⦿ 客戶開發和忠誠度功能以及頂級轉換和優化工具，以創造愉快的客戶體驗並培養未來的收購； ⦿ 以及整合的客戶支持，可專業處理所...
Vindicia
vindicia.com
Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，也是訂閱管理和經常性收入領域的全球領導者。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Stykite
stykite.com
Stykite 是一個全端訂閱管理平台，可讓您在新的地區推出和擴展您的 SaaS 產品。支付網關是預先整合的，stykite 還擁有銷售稅、風險和任何其他合規性。
Rebill
rebill.com
Rebill 是拉丁美洲經常性收款和財務自動化的解決方案。商家可以使用預先建立的即插即用付款頁面在幾分鐘內開始銷售訂閱和會員資格，並從一個地方管理其財務流程。
PayRequest
payrequest.io
PayRequest 是針對 SaaS 企業和中小型企業的無程式碼計費和訂閱平台。 PayRequest 與 Stripe、Mollie、PayPal 等支付網關集成，提供付款連結、支付頁面、訂閱、捐贈頁面等支付解決方案。透過簡訊、電子郵件、API、二維碼或任何 Zapier 應用程式發送您的付款請求。
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro 是一個一體化訂閱和會員管理平台。一個全面的自助平台，不需要程式碼，但擁有所有開發工具來提供最終的靈活性。 Pelcro 的主要功能： - 在一個地方輕鬆創建訂閱和電子商務產品 - 輕鬆創建計量付費牆，選擇哪些內容或功能應置於付費牆後面 - 使用高級定位根據用戶位置個性化語言和貨幣 - 創建和使用根據您的品牌自訂用戶體驗- 使用Google Pay、Apple Pay 和PayPal 進行快速結帳體驗- 透過CRM 管理用戶或讓他們透過自助儀表板進行更改- 定制和自動化支付流程、定價模型和基於您偏好的用戶流量- 匯出分析報告，包括總收入、新訂閱- 我們提供24/7 技術支援請造...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay 的訂閱管理和信用卡處理平台管理訂閱和經常性收入業務的收入生命週期的所有部分。
Crystallize
crystallize.com
為痴迷產品的品牌和代理商提供超高速無頭商務。打造獨特且令人難忘的產品體驗，並在任何管道、任何規模、以您夢想的任何方式銷售您的產品。
circuly
circuly.io
circuly 是一個針對網站的循環經濟 B2B SaaS，它使出租實體產品像銷售它們一樣簡單且有利可圖。 Circly 提供公司成功啟動和擴展其訂閱/產品即服務模式所需的一切。
Buzops
buzops.com
Buzops 不僅僅是一個健身房管理系統。我們是一個團結的團隊，其使命是為健身房業主提供幫助，並成為提高健身業務效率和成長的忠實合作夥伴。 2009 年，麥可創立了一家私人培訓公司，業務範圍迅速擴大到 300 萬美元，分佈在五個地點。在遇到現有健身房管理軟體的營運挑戰時，Michael 與他的軟體工程師朋友合作，為他的業務需求創建了個人化解決方案。隨著他的企業不斷發展，在10 年的時間裡增加了3 個精品健身房和90 多個個人訓練地點，這相當於每月管理10,000 次訓練課程，最初的軟體逐漸發展成為一個全面的管理工具。它經過精心改進，可以有效管理複雜的操作，確保支付處理和會話管理的準確性。經過多...
Aria Systems
ariasystems.com
在當今的隨選世界中，市場需求可能瞬息萬變。 Aria Systems 為企業提供了快速且敏捷的變革能力。 Aria 基於雲端的貨幣化平台消除了計費瓶頸，使公司能夠快速推出和發展其產品。只有 Aria 能夠大規模提供速度和敏捷性，提供可操作的客戶見解，並為業務用戶提供直接控制權，以便更好地透過其產品獲利。 Adobe、飛利浦和 Pitney Bowes 等創新公司依靠 Aria 來加速創收速度、最大化客戶價值並發展業務。 Aria 是屢獲殊榮且獲得共識的分析師選擇，在領先的研究公司中排名第一。
Upodi
upodi.com
Upodi 是領先的訂閱計費和管理平台，可自動執行 SaaS 和訂閱業務的定價、計費和開票操作。 Upodi 為其核心系統基礎設施提供世界一流的定期計費引擎，支援歐洲和世界其他地區的無限可擴展性。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可客製化、靈活且可擴展的企業級定期訂單和訂閱計費引擎，適合任何企業。 Rebillia 提供了產生獨特訂閱模型所需的工具以及為客戶提供無縫註冊流程，包括： - 完全嵌入式結帳- 透過我們的計費建立器完全可自訂的訂閱模型- 強大的通知系統- 全球支付配置- 多個銷售管道均由我們管理單一平台。
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是現代 SaaS 公司的完全自適應計費和收入平台。 TrueRev 是與世界領先的 SaaS 公司和金融領導者合作創建的，可協助企業管理、追蹤和最大化訂閱收入。 TrueRev 無縫整合到 QuickBooks 等財務系統中，可簡化並自動化計費和收入管理（包括收入確認和遞延收入），確保 100% 的資料準確性，同時自動產生營運業務所需的 SaaS 指標。 TrueRev 消除了電子表格、節省資源並減少錯誤。 TrueRev 是管理訂閱計費和收入的最簡單、最便宜的方法。
Zenskar
zenskar.com
Zenskar 是一個位於紐約的報價到現金平台，可以自動執行複雜的訂閱和基於使用情況的計費、管理應收帳款、提供分析、建立靈活的收入確認工作流程以及自動執行使用數據計量。 Zenskar 幫助創意銷售團隊在定價/合約方面保持創意，同時不會給財務團隊帶來困難！請造訪我們的網站 www.zenskar.com
Freemius
freemius.com
Freemius 是銷售優質和免費增值軟體、外掛程式、主題、範本和 SaaS 的新標準。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的訂閱平台透過將一次性購買轉變為經常性交易，幫助創新品牌和零售商與客戶建立持續的、高利潤的關係。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速成長的品牌依靠 Ordergroove 的訂閱靈活平台、人工智慧和無與倫比的消費者專業知識來建立和推動其經常性收入關係。 Ordergroove 與平台無關，可與所有領先的電子商務平台無縫集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Billsby
billsby.com
Billsby 是一個功能豐富的「Saas」定期支付平台。 Billsby 旨在確保客戶能夠快速上線，通常在 1-2 小時內。為了幫助促進這一過程，我們擁有一支友好且知識淵博的顧問團隊，隨時準備好幫助您的業務開展。如果您是為客戶創建解決方案的開發人員，Billsby 擁有一個友好且文檔齊全的 API。 Billsby 團隊隨時為開發人員提供支持，以確保順利遷移或新系統建置。為什麼不打電話預約，討論您的帳單要求，我們可以讓您知道我們如何能夠快速提供幫助。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我們幫助 B2B SaaS 公司開啟下一階段的成長。我們的財務營運平台旨在應對 B2B SaaS 的獨特財務挑戰，包括計費、訂閱管理、收入和費用確認以及 SaaS 指標和分析。我們認為，為了讓SaaS 公司開啟下一階段的成長，他們的財務營運技術堆疊必須在靈活性和複雜性之間取得適當的平衡，靈活性使他們能夠在不斷變化的市場中快速轉向，複雜性則支持他們擴展他們的業務、營運和貨幣化策略。無論您的要求有多複雜，Maxio 都將自動化您的整個訂閱生命週期——從計費和開票到ARR 管理，再到收入確認——所有這些都在一個統一的系統中，讓您能夠產生投資者喜愛的自訂報告。 Maxio 正在讓金融走...
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Checkout Champ 是唯一一個因轉換率極低而被迫誕生的高效能電子商務平台。您的商店銷售額上次轉換率達到 4%、6%、8%、10% 或更高是什麼時候？ Checkout Champ 透過其革命性的客製化結帳、預購訂單提升和智慧一鍵追加銷售技術，提升您的轉換率和平均訂單價值。 Checkout Champ 為您提供對結帳頁面的全面定制和控制、購買前和購買後一鍵追加銷售，從而為您的商店提供強大的支持，並且是第一大訂閱計費平台，界面簡單易用。
Cleeng
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在幾分鐘內創建您的 D2C 視訊商務平台，並保留您的訂閱者數年。輕鬆且強大地管理訂閱者旅程，跨設備，留住訂閱者的有效工具
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omeda.com
Omeda 是一個一體化、全面的行銷技術平台，可用於發展、吸引和獲利您的受眾。 Omeda 由客戶資料平台 (CDP)、電子郵件和行銷自動化、資料和同意管理、訂閱管理和大量整合組成，可輕鬆地大規模建立複雜的受眾成長活動，而無需其他工具。 Omeda 在受眾關係管理方面擁有 40 多年的經驗。我們每年發送超過 55 億封電子郵件，管理超過 25,000 個品牌和產品，並為客戶清理和管理數百萬筆記錄。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
Recharge
rechargepayments.com
訂閱優先品牌的成長解決方案。 超過 20,000 個最具創新性的電子商務品牌使用 Recharge 來擴大和留住客戶群。
Ordway
ordwaylabs.com
用於擴展業務的計費和收入自動化平台，可簡化公司對產品定價、發送發票、收取付款和確認收入的方式。這個基於雲端的平台專為中小型企業市場而設計，消除了應收帳款和收入確認功能中的手動解決方法，並位於應用程式/CRM 和會計系統之間。 REST API 優先方法意味著可以在對工程團隊影響最小的情況下完成與現有系統的整合。