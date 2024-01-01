訂閱計費軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
訂閱計費軟體負責監督提供基於訂閱的產品和服務的公司的定期計費。它可以自動產生不同訂閱方案和計費間隔的發票。該軟體還可以處理標準和促銷優惠、套餐和折扣，以確保準確的計費。雖然會計師使用訂閱計費來管理收入，但銷售部門也可以利用該軟體來識別最暢銷的產品和服務，並調整其產品以更好地滿足市場需求。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Pabbly
pabbly.com
強大的軟體工具來經營您的業務。在一個軟體包中即可存取表單建立、電子郵件行銷、計費、自動化等業務關鍵應用程式。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Braintree
braintreepayments.com
透過處理 PayPal、Venmo、信用卡和金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 的線上支付解決方案吸引更多買家並提高轉換率。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是領先的訂閱計費軟體，為 2000 多家 SaaS 企業提供端到端定期計費、訂閱管理和自動發票。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Invoiced
invoiced.com
更快獲得付款、減少浪費時間並提供更好的付款體驗。使用發票應收帳款雲自動計費和收款。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一個用於運行可擴展訂閱業務的一體化平台。它包括 B2B 公司的訂閱管理、訂閱計費、付款、財務和訂閱儀表板。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
EQUP
equp.com
方便、實惠、有效 真正發揮作用的高級 CRM 軟體！ 透過 EQUP 超越智慧 CRM，透過自動化行銷、銷售和計費操作來增強您的業務能力 在一款一體化軟體中。
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的計量和計費平台推出基於使用的定價模式。基於使用情況的計費基礎設施旨在處理任何規模的規模。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一個具有簡單且靈活功能的平台，用於建立訂閱、開立發票和自動化所有日常計費流程。
Abowire
abowire.com
不要使用會計軟體來管理您的訂閱。使用 Abowire 以正確的方式做到這一點！ Abowire 是在歐洲銷售訂閱的德國 Abo 平台。增加經常性收入並將技術營運成本降低 4 倍 管理訂閱者入職、付款和發票、多種計費和定價等。透過銷售 B2B 和 B2C 客戶的訂閱，利用我們的多租戶解決方案來增強您的組織。我們的專家隨時準備協助您發展業務。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立於 2006 年）是一家為軟體、SaaS 和數位商品公司設計的優質電子商務解決方案提供商。我們透過高效的內部工具實現線上銷售管理和優化流程的完全自動化。我們的用戶優化平台為我們的合作夥伴提供： ⦿ 真正的全球解決方案，支援 110 種貨幣和 70 多種支付方式，協助您在全球擴展業務； ⦿ 高效能且安全的線上處理系統，具有動態定價和計費方案，可最大限度地減少支付問題； ⦿ 完美的定期付款和訂閱管理系統，可簡化您的管理工作並鞏固您的收入來源； ⦿ 客戶開發和忠誠度功能以及頂級轉換和優化工具，以創造愉快的客戶體驗並培養未來的收購； ⦿ 以及整合的客戶支持，可專業處理所...
PayWhirl
paywhirl.com
地球上最靈活的訂閱支付軟體。 PayWhirl 提供強大的小部件和工具，幫助您像專業銷售訂閱、預購、付款計劃等一樣處理定期計費。
Vindicia
vindicia.com
Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，也是訂閱管理和經常性收入領域的全球領導者。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Transaction Cloud
transaction.cloud
一體化全方位服務 SAAS 平台 全球支付、銷售稅、訂閱、發票、附屬管理全部集中在一個地方。 擴展您的 SaaS、軟體或數位產品業務，而我們則負責您的付款處理、自動銷售稅徵收和提交、聯盟行銷管理、訂閱管理和詐欺預防。
Moesif
moesif.com
透過強大的可觀察性和貨幣化平台追蹤和增加 API 使用。
BluLogix
blulogix.com
BluIQ 是唯一基於雲端的訂閱管理平台，專為具有複雜計費需求、希望利用當今訂閱革命的組織而建置。 BluIQ 旨在幫助具有複雜計費需求的公司更快地部署訂閱和即服務計費平台，並根據其業務需求進行定制，為複雜的計費場景提供更簡單、更快、成本更低的完全定制解決方案。 BluIQ 可自動執行複雜的定期計費、訂閱管理和收入分析，使公司能夠在訂閱、使用或基於消費的業務模式的任意組合中快速擴展規模、釋放新的收入機會并快速將新的創新貨幣化。 BluIQ 幫助客戶加快創收速度、實現產品組合多樣化、創建簡化、可擴展的計費和收入流程，並利用數據即時做出關鍵業務決策。 BluIQ 是配置的，而不是客製化的，允許客戶...
Billforward
app.billforward.net
Billforward 是一個 Y-combinator 訂閱和經常性收入計費平台，可協助企業註冊客戶、收取經常性付款並管理他們的訂閱。 Billforward 支援一系列計費範例 - 從最簡單的到最複雜的。 Billforward 堅信，客戶的業務模式不必調整以適應計費平台。計費平台的功能是適應公司的業務模式。
ChargeOver
chargeover.com
ChargeOver 是訂閱計費軟體。它可以自動化發票、計費、付款接受和催款，同時靈活地適應您的工作流程。 ChargeOver 與 QuickBooks、Xero、Avalara、Zapier 等整合。 ChargeOver 的 .js、webhooks 和 REST API 簡化了應用程式之間的連接。 ChargeOver 符合 PCI 標準，我們的客戶服務團隊隨時準備提供協助。
Subscript
subscript.com
是時候告別老式的計費和分析軟體了！ Meet Subscript：B2B SaaS 公司自動化開立發票、收入確認和分析的現代、靈活方式。財務領導者喜歡 Subscript，因為它每月為他們的團隊節省 20 多個小時，幫助他們獲得更多收入，並且具有極高的投資報酬率。使用 Subscript 時，您將完全相信： - 每張發票均按時正確發送 - 每張未付發票均已跟進 - 您的 B2B SaaS 指標 100% 準確（包括 ARR、CARR、NRR 等！） Subscript 是您在B2B SaaS 領域解決複雜的發票和分析問題的合作夥伴！
PayRequest
payrequest.io
PayRequest 是針對 SaaS 企業和中小型企業的無程式碼計費和訂閱平台。 PayRequest 與 Stripe、Mollie、PayPal 等支付網關集成，提供付款連結、支付頁面、訂閱、捐贈頁面等支付解決方案。透過簡訊、電子郵件、API、二維碼或任何 Zapier 應用程式發送您的付款請求。
Aria Systems
ariasystems.com
在當今的隨選世界中，市場需求可能瞬息萬變。 Aria Systems 為企業提供了快速且敏捷的變革能力。 Aria 基於雲端的貨幣化平台消除了計費瓶頸，使公司能夠快速推出和發展其產品。只有 Aria 能夠大規模提供速度和敏捷性，提供可操作的客戶見解，並為業務用戶提供直接控制權，以便更好地透過其產品獲利。 Adobe、飛利浦和 Pitney Bowes 等創新公司依靠 Aria 來加速創收速度、最大化客戶價值並發展業務。 Aria 是屢獲殊榮且獲得共識的分析師選擇，在領先的研究公司中排名第一。
Upodi
upodi.com
Upodi 是領先的訂閱計費和管理平台，可自動執行 SaaS 和訂閱業務的定價、計費和開票操作。 Upodi 為其核心系統基礎設施提供世界一流的定期計費引擎，支援歐洲和世界其他地區的無限可擴展性。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可客製化、靈活且可擴展的企業級定期訂單和訂閱計費引擎，適合任何企業。 Rebillia 提供了產生獨特訂閱模型所需的工具以及為客戶提供無縫註冊流程，包括： - 完全嵌入式結帳- 透過我們的計費建立器完全可自訂的訂閱模型- 強大的通知系統- 全球支付配置- 多個銷售管道均由我們管理單一平台。
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是現代 SaaS 公司的完全自適應計費和收入平台。 TrueRev 是與世界領先的 SaaS 公司和金融領導者合作創建的，可協助企業管理、追蹤和最大化訂閱收入。 TrueRev 無縫整合到 QuickBooks 等財務系統中，可簡化並自動化計費和收入管理（包括收入確認和遞延收入），確保 100% 的資料準確性，同時自動產生營運業務所需的 SaaS 指標。 TrueRev 消除了電子表格、節省資源並減少錯誤。 TrueRev 是管理訂閱計費和收入的最簡單、最便宜的方法。
Zenskar
zenskar.com
Zenskar 是一個位於紐約的報價到現金平台，可以自動執行複雜的訂閱和基於使用情況的計費、管理應收帳款、提供分析、建立靈活的收入確認工作流程以及自動執行使用數據計量。 Zenskar 幫助創意銷售團隊在定價/合約方面保持創意，同時不會給財務團隊帶來困難！請造訪我們的網站 www.zenskar.com
Freemius
freemius.com
Freemius 是銷售優質和免費增值軟體、外掛程式、主題、範本和 SaaS 的新標準。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的訂閱平台透過將一次性購買轉變為經常性交易，幫助創新品牌和零售商與客戶建立持續的、高利潤的關係。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速成長的品牌依靠 Ordergroove 的訂閱靈活平台、人工智慧和無與倫比的消費者專業知識來建立和推動其經常性收入關係。 Ordergroove 與平台無關，可與所有領先的電子商務平台無縫集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Billsby
billsby.com
Billsby 是一個功能豐富的「Saas」定期支付平台。 Billsby 旨在確保客戶能夠快速上線，通常在 1-2 小時內。為了幫助促進這一過程，我們擁有一支友好且知識淵博的顧問團隊，隨時準備好幫助您的業務開展。如果您是為客戶創建解決方案的開發人員，Billsby 擁有一個友好且文檔齊全的 API。 Billsby 團隊隨時為開發人員提供支持，以確保順利遷移或新系統建置。為什麼不打電話預約，討論您的帳單要求，我們可以讓您知道我們如何能夠快速提供幫助。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我們幫助 B2B SaaS 公司開啟下一階段的成長。我們的財務營運平台旨在應對 B2B SaaS 的獨特財務挑戰，包括計費、訂閱管理、收入和費用確認以及 SaaS 指標和分析。我們認為，為了讓SaaS 公司開啟下一階段的成長，他們的財務營運技術堆疊必須在靈活性和複雜性之間取得適當的平衡，靈活性使他們能夠在不斷變化的市場中快速轉向，複雜性則支持他們擴展他們的業務、營運和貨幣化策略。無論您的要求有多複雜，Maxio 都將自動化您的整個訂閱生命週期——從計費和開票到ARR 管理，再到收入確認——所有這些都在一個統一的系統中，讓您能夠產生投資者喜愛的自訂報告。 Maxio 正在讓金融走...
Certinia
certinia.com
Certinia（以前稱為 FinancialForce）提供了一個服務即業務平台，該平台支援並連接服務營運的各個方面，從服務評估和交付到客戶成功管理以及財務規劃和會計。該公司的專業服務自動化 (PSA)、客戶成功和 ERP 解決方案在 Salesforce 領先的雲端平台上交付，提供了運行互聯服務業務、智慧交付和實現業務敏捷性的能力。 Certinia 總部位於加州聖荷西，在世界各地設有辦事處，並獲得了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支援。欲了解更多信息，請訪問 www.certinia.com。
Wingback
wingback.com
Wingback 提供用於 SaaS 定價和打包的工具和 API。我們的基礎設施允許 SaaS 新創公司使用任何定價模型部署其產品的任何功能集。它使非技術團隊能夠實施定價和包裝變更，並執行以產品為主導的成長活動，而無需工程參與。
Cleeng
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rev.io
Rev.io 為通訊公司、無線和物聯網供應商以及語音和網路 MSP 提供複雜的計費即服務 (BaaS)。 Rev.io 使客戶能夠利用業界最完整的報價到現金財務處理經驗來管理複雜的訂閱計費模型，從而有效地管理最終客戶的訂閱、使用、稅收、計費和支付處理。 * 計費 * 使用率 * 稅金 * 付款處理 * 佣金 * 收款 * 票務 * 工作流程 * 庫存 * 資料分析
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
Recharge
rechargepayments.com
訂閱優先品牌的成長解決方案。 超過 20,000 個最具創新性的電子商務品牌使用 Recharge 來擴大和留住客戶群。
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
使用訂閱管理軟體加速收入成長。 促進公司的積極成長，同時透過更多的客戶參與來提高啟動率、轉換率、保留率和帳戶擴張率。
Ordway
ordwaylabs.com
用於擴展業務的計費和收入自動化平台，可簡化公司對產品定價、發送發票、收取付款和確認收入的方式。這個基於雲端的平台專為中小型企業市場而設計，消除了應收帳款和收入確認功能中的手動解決方法，並位於應用程式/CRM 和會計系統之間。 REST API 優先方法意味著可以在對工程團隊影響最小的情況下完成與現有系統的整合。