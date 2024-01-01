統計分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

統計分析軟體產品是專門設計的應用程序，旨在幫助使用者進行複雜的統計分析。這些軟體產品配備了促進指定資料集的組織、解釋和呈現的工具。通常，它們將資料管理功能與專門為統計分析而設計的功能合併在一起。一系列統計分析功能包括對迴歸分析、預測分析和統計建模等方法的支援。 統計分析軟體工具主要由資料科學家和數學家使用，也可以包含特定產業的功能。這些客製化功能可能適合科學研究、成本建模或健康科學，而其他功能則足夠通用，可以跨不同行業或應用進行各種統計分析。