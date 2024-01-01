軟體測試工具 - 最受歡迎的應用程式

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
軟體測試軟體為開發團隊提供了評估其軟體開發和增強專案品質所需的方法和工具。這些工具可協助團隊確定軟體是否可用、是否正確運作、是否滿足其目標以及是否符合整體要求。此外，軟體測試工具通常包括測試管理解決方案，例如錯誤追蹤和專案管理軟體。一些解決方案提供了增強軟體測試人員和開發人員之間協作的功能。 為了追蹤測試活動並分析結果，大多數解決方案都提供具有預定義指標和 KPI 的報告和儀表板。與其他測試工具或開發解決方案的整合也是一個關鍵功能。這種整合支援開發生命週期中的其他基本活動，例如建置自動化、持續交付和持續部署。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和行動應用程式持續測試雲端。存取網頁瀏覽器、行動模擬器、模擬器和真實的行動裝置。
Browserling
browserling.com
線上跨瀏覽器測試。
TestProject
testproject.io
所有人免費測試自動化。社區供電。 TestProject 是一個免費的端到端測試自動化平台，用於 Web、行動和 API 測試，由排名第一的測試自動化社群提供支援。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代行動應用程式和跨瀏覽器測試雲 透過我們的下一代提供無與倫比的數位體驗 AI驅動的測試雲平台。確保在所有裝置和瀏覽器上提供卓越的使用者體驗。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台結合了無程式碼測試自動化和專業 QA，可協助您發布高品質的軟體。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款適用於高效能網站和應用程式的雲端混合負載測試解決方案。對網站進行負載測試以尋找瓶頸、提高穩定性並優化使用者體驗。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Userlytics
userlytics.com
利用我們最先進的用戶研究平台和超過 160 萬的全球小組來改善您的客戶和用戶體驗。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一從頭開始建立的無程式碼測試解決方案，不涉及任何腳本，可以有效地擴展測試自動化，並且不必在發布速度和產品品質之間進行選擇。
Reflect
reflect.run
極快的自動化測試。 Reflect 讓回歸測試易於建立且易於維護。高成長團隊使用 Reflect 來捕捉錯誤，而不會減慢開發速度。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一個功能強大的開源測試自動化平台，開箱即用，只需幾分鐘即可為 Web 應用程式、行動應用程式和 API 建立測試。 Testsigma 的完整平台統一了傳統分散式測試堆疊的所有功能。 - 無需設置，直接在雲端註冊，或使用 docker 映像進行本地部署 - 用簡單的英語創建測試腳本或記錄用戶操作，自動轉換為可編輯步驟 - 在各種瀏覽器和雲端上直接運行無基礎設施測試設備-檢查執行後立即產生的逐步結果和詳細報告-AI 自動修復不穩定的元素和測試步驟，因此您無需維護它們-與Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他幾種工具的一鍵集成- 使用支持各種自動化操作和數...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是電子郵件測試軟體，可讓您擷取和測試電子郵件，協助您建立、測試和展示您的產品。
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Endtest
endtest.io
建置、維護和執行測試可能非常複雜且耗時。 Endtest 低程式碼平台允許團隊中的任何人為 Web 和行動應用程式建立高覆蓋率測試，而無需高級 QA 工程經驗。
CodiumAI
codium.ai
為忙碌的開發人員產生有意義的測試使用 CodiumAI，您可以在 IDE 中獲得建議的重要測試（而且也很簡單！），這樣您就可以智慧編碼，創造更多價值，並在推動時保持自信。程式碼，正如你的意思。
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 最初是用於自動化測試的新一代測試管理系統。這是一個強大的解決方案，可以在一個地方同步您的自動化和手動測試並與團隊有效合作。它使測試活動對所有隊友 Dev、PM、BA 完全可見且透明。它專注於許多左移測試方法，並與自動化測試和 CI\CD 進行深度整合。直覺的使用者介面可以輕鬆建立測試案例、組織測試計劃、管理測試運行和協調敏捷的連續測試流程。本機開箱即用的測試自動化整合使得將測試導入測試管理系統變得非常快速。內建的即時文件和協作功能只需一鍵點擊即可為每個人提供透明的可見性。透過查看高級分析報告，輕鬆追蹤測試狀態和覆蓋範圍並建立正確的方向。 Testomat.io 支援經典...
Autify
autify.com
Autify 是一個無程式碼測試自動化平台，可讓任何人執行自動化測試。它使用人工智慧 (AI) 來維護測試場景。
Momentum Suite
momentumsuite.com
跨平台端到端軟體測試解決方案。我們正在創建一個遊樂場，讓您能夠更專注於可用性，而不是面對手動和單獨的測試工作。
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird 是螢幕捕捉工具中的瑞士軍刀。讓錄製螢幕、麥克風、相機、截圖、顯示即時重播變得非常容易。這比寫某些電子郵件和召開會議要快得多。我們還建立了特定於團隊的功能，例如用於報告錯誤的技術日誌擷取、用於向潛在客戶發送銷售推廣的文件附件或靈活的專案管理工具（如標籤、受託人和集合）。
RemotiveLabs
remotivelabs.com
一種更簡單的原型設計、測試和建立車輛軟體的方法！與具有特定領域語言和鎖定流程的傳統工具相比，RemotiveLabs 降低了汽車軟體開發的複雜性，促進硬體抽象化並提供更靈活的環境。 - 使用選擇的程式語言，例如Python、Rust、C++，透過gRPC API讀寫車輛訊號資料。使用 LUA 腳本來轉換（重新命名、映射、合併或合成）以自訂頻率發出的訊號。 - 為 AAOS、ProtoPie、Unity 和類似的預期格式產生抽象層（例如 COVESA VSS、AAOS 車輛屬性）。 - 我們支援常見的車輛網路協議，如 CAN、FlexRay、LIN 和汽車乙太網路 – 由 .dbc、.xml (...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting 為全球超過 20 萬名用戶的社群提供真實世界的測試服務。我們的平台允許新創公司和大公司設計測試，以透過單次或多周迭代收集回饋、錯誤報告、可用性影片和真實世界用戶資料。我們的團隊還提供全面的託管服務，包括測試設定和設計、專案管理和數據分析，以幫助我們的客戶建立更好的硬體和軟體產品。
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab 是一款手動 QA 工程師的尖端 Web 工具。輕鬆管理您的測試案例並將其與錯誤集成 追蹤器集中在一處！
Original Software
originalsoftware.com
我們的企業測試平台受到數百家公司的信賴，可以降低錯誤和更新失敗的風險，並節省高達 60% 的測試時間。透過強大的單一平台邁向未來，管理、擷取和自動化您的 ERP 和整個技術堆疊的測試。本地、雲端、自訂應用程式或綠幕 - 它可以對所有這些進行測試。
Testpad
testpad.com
Testpad 是一個非常簡單的測試案例管理工具，它透過高效的清單方法重新發明了手動測試。比電子表格更方便。比重量級個案管理更敏捷。花更少的時間編寫，更多的時間實際測試。
Testkube
testkube.io
Testkube 是一個測試編排平台，為您的所有測試工具以及測試定義、觸發、擴充和報告提供單一管理平台。其結果是更高的建造品質、更低的成本和更快的上市時間。 Testkube 適用於建置雲端原生應用程式的中型和大型企業。
Functionize
functionize.com
Functionize 提供了一個智慧測試平台，該平台融合了人工智慧和機器學習技術，可自動執行艱苦的軟體測試流程。我們與各種規模和技能的團隊合作，透過雲端中的彈性規模測試來改善測試創建、消除測試不穩定並加速發布。透過採用機器學習方法來提高質量，Functionize 使企業能夠更快地交付更高品質的軟體。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 創新領域的酷供應商名單，並受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等領先企業的信賴。
Testuff
testuff.com
Testuff 是一家基於 SaaS 的測試管理服務提供商，用於管理和執行手動和自動軟體測試以及報告缺陷。
TestGrid
testgrid.io
測試基礎設施和端對端測試 Cloud TestGrid 提供安全且可擴展的測試基礎設施，在雲端或本地端託管真實的行動裝置和瀏覽器。透過 TestGrid，使用者還可以執行端到端測試自動化，包括人工智慧驅動的無程式碼測試、行動應用程式、跨瀏覽器、視覺化 UI 測試等。大規模測試任何應用程式/網站，確保每次都能提供完美的數位體驗。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton 是領先的企業行動應用程式測試平台，因此他們可以為客戶提供無可挑剔的行動體驗。 Kobiton 靈活的設備實驗室管理和人工智慧驅動的智慧品質套件被全球超過 60,000 名開發人員和測試人員使用，以提供對行動應用程式最快速、最可靠的見解。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一個自主的端到端 (E2E) 回歸測試解決方案，它透過資料驅動、機器主導的即時使用者行為資料分析來持續建置、維護和發展 E2E 測試套件。它是唯一完全託管的解決方案，可以解決關鍵的測試覆蓋率差距，消除較長的測試套件運行時間和生產中代價高昂的錯誤，並消除消耗大量工程資源的品質保證負擔。
BugBug
bugbug.io
BugBug 是 QA、測試人員、開發人員和產品經理的低程式碼測試自動化解決方案。它為網站和 Web 應用程式提供端到端測試的完全自動化。該工具使用戶能夠自動化回歸測試並降低通常與 IT 基礎設施相關的成本。其直覺的記錄介面和簡單的 UI 允許用戶在 5 分鐘內創建自動化測試。免費增值計劃提供無限的本地測試運行和無限的用戶數量。 BugBug 提供了高級功能，供您在需要時使用 - 運行自訂 JavaScript、建立自訂變數、使用自動選擇器、智慧等待以及智慧型點擊和捲動等等。使用 BugBug 加快整個測試過程！
KTern.AI
ktern.com
KTern.AI 是 SAP Spotlight 合作夥伴，其願景是激發和普及以 SAP 為中心的數位轉型即服務 (DXaaS)。透過 DXaaS 自動化平台，KTern.AI 確保企業客戶和合作夥伴的 SAP 投資成功。 KTern.AI 是提供認知、產業雲端數位工作場所以及部落知識智慧和數據驅動的超級自動化的全球領導者。 KTern.AI 簡化了 SAP 評估、綠地、轉換、SDT、升級和 AMS 專案、測試、自訂程式碼適應和變更影響挖掘方面的工作。 KTern.AI 在端對端 SAP 數位轉型週期中提供持續的自動化價值，從而將轉型加速 7 倍，整體工作量減少 24%。 KTern.AI 提...
Loadmill
loadmill.com
使用 AI API 驅動的方法簡化測試自動化：重新定義 Web、行動裝置和負載測試。端到端解決方案在整個測試自動化生命週期中利用 AI Loadmill 是測試自動化的完美解決方案。我們的平台消除了對實體設備的需求，使流程更加高效且更具成本效益。借助 Loadmill，QA 經理可以輕鬆實現行動、Web 和負載測試的自動化，並確保高品質的結果。告別設備依賴，轉而使用 Loadmill 簡化測試自動化。了解更多：https://www.loadmill.com 預約示範：https://www.loadmill.com/schedule-demo/ 網址 https://www.loadmill...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin 是世界上第一個數位體驗 AI 平台，它結合了雲端託管和本地全球設備基礎設施、測試自動化以及針對行動、網路、音訊和視訊的 ML 驅動的效能和體驗品質分析。 HeadSpin 讓工程、品質保證、營運和產品團隊能夠確保整個開發生命週期中跨交付管道的最佳數位體驗。了解更多信息，請訪問 www.HeadSpin.io。全球設備基礎設施允許對全球真實營運商和 WiFi 網路上數百個位置的數千台設備進行端到端測試和監控。無需 SDK。測試自動化和 API 無縫整合到 CI/CD 工作流程中，支援在發布前和發布後進行功能和效能測試。支援所有測試框架。效能、QoE 和機器學習 自動顯示問題並指...
TestLodge
testlodge.com
一個使用者友好、高效的線上測試案例管理工具，可以以簡單、簡化的方式管理您的測試工作。 TestLodge 易於使用，讓 QA 團隊能夠輕鬆管理他們的測試案例和測試運行。透過選擇許多領先的問題追蹤器集成，您可以自動提出和更新問題，以實現團隊間更順暢的協作。
Cucumber
cucumber.io
Cucumber 將規格和測試文件合併為一個有凝聚力的整體。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過...
mabl
mabl.com
mabl 是一個統一的、由人工智慧驅動的測試自動化平台，使團隊能夠確保其最具創新性的功能的品質和意圖，包括由生成式人工智慧驅動的功能。透過針對 Web、行動、API、可存取性和效能的全面測試，mabl 為您提供擁抱下一代軟體開發所需的可靠基礎。
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由開發和 QA 專家建構的現代測試管理工具，促進了左移、BDD、TDD/ATDD 和持續測試等測試方法。它快速、用戶友好、強大，並且與 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等無縫整合。 TestQuality 提供： - 基於Web 的測試管理平台，用於高效軟體測試- 與問題和需求追蹤器、CI/CD 系統以及測試自動化平台（包括GitHub、Jira、Jenkins 和Selenium）無縫整合- 簡化測試案例的建立和管理測試運行- 整個測試過程的簡化協調- 儀表板和活動報告，可輕鬆管理和跟踪測試、里程碑和項目- 定制的待辦事項列表、過濾器和電子...
Applitools
applitools.com
Applitools 是一個測試自動化平台，它使用人工智慧來幫助團隊提供完美的數位體驗，而無需傳統測試實踐的麻煩。透過 Applitools Eyes 和我們的下一代測試雲端 Ultrafast Grid，開發人員和 QA 工程師可以運行測試，以前所未有的速度和準確性快速驗證前端功能、可訪問性和視覺正確性。我們的視覺 AI 技術透過確保 Web 和行動應用程式在任何裝置、瀏覽器、作業系統或本機應用程式上完全按照設計顯示和運行，從而改變組織實現品質的方式。 Applitools 速度快，可以快速與任何DevOps 環境集成，團隊中的任何人都可以輕鬆使用，並且可以擴展到任何規模的組織，希望提高每個...
Cyara
cyara.com
屢獲殊榮的 Cyara CX 保證平台可協助公司加速客戶體驗開發，提高所有數位和語音管道的質量，並確保端到端的客戶旅程。 Cyara 平台支援客戶體驗的整個軟體開發生命週期，從設計到功能和回歸測試、使用者驗收測試、負載測試和生產監控。我們從客戶的角度進行測試，確保您從用於提供體驗的複雜技術中找出影響客戶體驗的問題。 www.cyara.com CX 確保平台的優勢 單一平台 處理從設計到監控的全方位 CX 開發和保證需求。執行 CX 設計、CX 發現、功能回歸測試、效能測試、監控和故障排除。在捕獲設計和測試的協作環境中工作，使所有團隊成員能夠跨職能共享和重複使用腳本和資料。最高生產力 透過全自...
Perfecto
perfecto.io
Perforce 的 Perfecto 是業界最值得信賴的 Web 和行動應用程式測試平台。拼湊的測試策略已成為過去，因為有了 Perfecto，使用者可以在世界任何地方享受無縫、端到端的測試體驗。利用企業級雲端在真實設備、虛擬設備或兩者的組合上進行測試 - 無論哪一種最適合您的需求。錯誤檢測比以往任何時候都更快，並且允許用戶在周期中更早地檢測和修復。 Perfecto 強大的智慧報告功能有助於透過測試失敗分析和假陰性過濾快速識別問題。從 CI 進行自動化測試並將所有報告同步到一處。使用業界最全面、豐富的測試工件快速修復缺陷。網路虛擬化和使用者模擬讓您可以像使用者一樣進行測試，並減少逃脫缺陷的...
Cypress
cypress.io
Cypress 是一個前端自動化測試工具，專為現代網路而創建。它為瀏覽器中運行的任何內容提供更好、更快、更可靠的測試。 Cypress 基於全新架構構建，與正在測試的應用程式在相同的運行循環中運行 - 並且它可以在任何前端框架或網站上運行。開源 Cypress 應用程式可以很好地處理現代 JavaScript 框架。 Cypress Cloud 是一項託管服務，它聚合並應用過去Cypress 應用程式測試運行中的強大智能，以支援更好的CI 故障調試工作流程、測試套件分析和智能CI 編排功能，從而提高開發人員速度，同時降低CI 成本。
Kualitee
kualitee.com
Kualitee 是一個人工智慧驅動的測試管理平台，可協助團隊簡化測試流程並更快地交付高品質的軟體。它提供了一套全面的功能，包括測試案例管理、測試執行、缺陷管理以及報告和分析。它的 Gen AI 引擎 Hootie 根據使用者故事和測試場景產生測試案例。透過強大的可追溯性，Kualitee 可以輕鬆找到和修復錯誤，讓您的軟體變得最好。您可以選擇雲端或本地計劃，並與許多其他領先的軟體工具整合。 Kualitee 具有高度可擴展性和可自訂性，使其成為各種規模團隊的理想選擇。
Test IO
test.io
十多年來，Test IO 一直是數百個標誌性品牌值得信賴的測試合作夥伴- 緊密合作，為全球客戶提供卓越的產品體驗- 同時還為超過40 萬（並且還在不斷增長！）的多元化會員創造專業機會我們國際眾測社群的成員。自2019 年加入NYSE: EPAM 以來，我們積極提升了品質工程和專業測試服務方面的能力，保持了我們作為眾測和品質保證領域領導者的長期地位，同時也獲得Gartner 認可為應用程式測試服務領導者。
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球軟體測試公司，在手動測試、測試自動化和融合軟體測試方面提供經過驗證的解決方案。我們獨特的測試方法將人類和機器結合起來，幫助數位創新者大規模交付優質產品。在任何地點。在任何設備上。任何語言。透過任何付款方式。我們的客戶包括蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界領先的跨國公司。世界上最具創新性和發展最快的公司也與 Testlio 合作進行軟體測試，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。從應對複雜的挑戰到提供卓越的結果，我們的人工智慧增強解決方案為您提供成功所...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf 在短短 4 個月內為 80% 的用戶流建立了自動化的端到端測試，每天 24 小時維護它們，並在我們的基礎設施上提供無限的平行測試運行。我們是否提到我們保證零剝落？我們也這樣做。從為期 90 天的試點開始，其中包括：全面的測試計劃、您可以保留的用開源 Playwright 編寫的自動化測試，以及在您選擇的環境上無限運行的測試。這是一個有用的列表，列出了您開箱即用的所有內容 - 無論是 100 次測試還是 100,000 次測試。 • 80% 用戶流的端對端測試在 4 個月內自動化。測試是用開源 Playwright 編寫的，您可以下載該軟體，因此不存在供應商鎖定。 • AAA 框...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr 是一款基於雲端的現代化測試管理軟體，提供一系列功能來增強您的測試流程。使用富文本、表格和螢幕截圖編寫富有表現力的測試案例。使用全部或部分測試案例進行靈活的測試運行。與您的聊天和問題追蹤系統無縫整合。享受企業級功能，例如回收站、審計追蹤、雙重認證和單一登入以增強安全性。 Tuskr 產生詳細的測試報告和富有洞察力的指標，提供更好的可見度並支援數據驅動的決策。我們提供適合小型團隊和大型企業的慷慨的免費方案和靈活的定價選項。從我們的 30 天免費試用開始，包括範例數據，以便快速輕鬆地進行評估。我們專門的客戶支援團隊可確保提供令人耳目一新的客戶體驗，並致力於解決您的問題。體驗 Tuskr ...
UserPeek
userpeek.com
UserPeek 成為進行遠端可用性測試的強大工具，提供了一個記錄各種產品的真實使用者體驗的平台。這個直覺的工具提供了未經過濾的使用者旅程視圖，其先進的標記和註釋功能使其更加有效，簡化並加速了使用者體驗評估。 UserPeek 的一個顯著特點是其多元化且包容性的測試人員小組，經過精心策劃，以反映廣泛的目標人群。這使得能夠全面了解使用者行為和偏好。為了優化使用者測試效率，UserPeek 包括自動語音到文字轉錄功能，可以立即理解使用者回饋。 UserPeek 獨特的精彩片段功能可讓使用者使用使用者測試影片中的關鍵剪輯製作引人注目的簡報，從而促進關鍵使用者互動和觀察的簡潔且有影響力的表示。 Use...
Loop11
loop11.com
Loop11 是一個使用者體驗研究和測試平台，可自動執行使用者研究以提供見解以改善數位使用者體驗。該平台可讓您在任何網站或網域（包括即時網站、原型、競爭對手的網站等）上快速設定和執行使用者體驗測試，並且可以在任何裝置上使用。 Loop11 可以輕鬆地與使用者互動，為使用者研究人員、UX 設計師和產品經理提供見解，從而建立客戶喜愛的更好產品。想嘗試 Loop11 嗎？然後創建一個免費帳戶並享受 14 天的免費試用。