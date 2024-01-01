軟體供應鏈安全解決方案 - 最受歡迎的應用程式

軟體供應鏈安全工具在整個軟體開發過程中提供自動化和持續的監控。他們分析原始程式碼，識別潛在的安全風險，掃描惡意程式碼，並驗證第三方元件和依賴項的真實性。 保護軟體供應鏈涉及保護軟體開發生命週期的每個階段，以確保最終產品的完整性。這包括減少可能危害軟體的漏洞和威脅。 這些工具還可以偵測開發或部署期間的任何篡改嘗試。透過確保僅包含受信任且經過驗證的元件，它們可以最大限度地降低引入漏洞或惡意軟體的風險。軟體供應鏈安全解決方案通常與靜態程式碼分析工具一起使用，以識別和防止潛在的漏洞。
提議新的應用程式
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
Snyk
snyk.io
Snyk 幫助軟體驅動的企業快速發展並保持安全。持續尋找並修復 npm、Maven、NuGet、RubyGems、PyPI 等的漏洞。
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | #1 患者體驗平台 - 讓更多患者使用 NexHealth 進行線上安排、溝通、數位表格等。
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko 為核心通訊功能提供支持，並提供開箱即用的 CRM 同步邏輯以及隨時整合的 Gmail 和 Outlook 附加元件，讓業務平台（CRM、ATS、PM、PRM、LMS）實現智慧關係管理。 *** CRM 同步邏輯*** 啟用智慧關係管理- 擷取電子郵件和行事曆活動並將其自動新增至CRM 記錄中，以預測已關閉/贏得的機會、偵測遺失的CRM 聯絡人並建議新的聯繫。 - 雙向同步日曆事件、聯絡人和任務，以了解關鍵關係和參與程度。 - 數以千計的 Salesforce CRM 使用者使用經過驗證的同步引擎。 *** 統一信箱 API（電子郵件、行事曆、聯絡人、任務） *** 增強您的核心...
Unified.to
unified.to
「一個 API 整合所有內容」—我們是用於 SaaS 整合的統一 API 開發者平台。軟體團隊可能需要數月時間才能建立一個客戶整合請求。透過 Unified.to，您可以在短短幾小時內啟動客戶所需的所有整合。 Unified.to 是唯一一個允許開發人員存取統一 API 端點、資料模型、Webhooks 和身份驗證的平台，以快速添加與 78SaaS 類別（包括 HR、ATS、CRM 和身份驗證）的領先系統的整合。我們決心為您提供一個完全統一的 API 解決方案，您會自豪地稱之為自己的解決方案。更快地部署透過一個統一 API 將面向客戶的整合添加到您的產品中，而無需犧牲開發資源或路線圖。設定並忘...
Codat
codat.io
Codat 協助銀行與企業客戶建立更深層的聯繫。我們提供的產品可以輕鬆存取、同步和解釋客戶財務軟體中特定用例的數據，例如為供應商提供商業卡計劃和承銷商業貸款。全球最大的銀行都使用 Codat 來增加錢包份額、減少客戶流失並擴大業務規模。我們得到了領先投資者的支持，包括摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures。
Apideck
apideck.com
Apideck 讓開發人員能夠透過一組涵蓋會計、CRM、HRIS、ATS、文件儲存、專案管理和電子商務的統一 API 大規模建立整合。節省時間和維護成本，使工程師可以專注於核心產品。我們幫助 Invoice2go、Degreed、Gong 和 Personio 等全球 SaaS 公司透過單一平台加速其整合策略。
The Code Registry
thecoderegistry.com
程式碼註冊表是世界上第一個由人工智慧驅動的程式碼智慧和見解平台，旨在保護和優化企業的軟體資產。透過提供獨立、安全的程式碼儲存庫複製並提供深入的分析和報告，程式碼註冊表使業務領導者和高級 IT 專家能夠更有效地管理其開發團隊和軟體預算。代碼註冊中心注重安全性、效率和透明度，正在為代碼管理和分析制定新標準。透過註冊我們的任何訂閱級別，您將擁有完全存取權限； > 獨立安全的自動化Code Vault 備份> 完整的程式碼安全掃描> 開源依賴性和許可證檢測> 程式碼複雜度分析> AI Quotient™ > 完整的Git 歷史記錄> 專有的「程式碼到複製」程式碼評估> 自動比較報告。代碼註冊表。了...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe 是一種 SaaS 解決方案，為軟體工件的安全性和可信度提供持續保證，充當軟體生產者和消費者之間的信任中心。 Scribe 集中式 SBOM 管理系統允許以受控和自動化的方式輕鬆管理和共享產品 SBOM 及其所有相關的安全方面。
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs 軟體供應鏈安全平台解決了三個關鍵的軟體供應鏈安全痛點和成果： 開源程式碼安全：Endor Labs 透過在SDLC 中選擇和維護安全且高品質的依賴項，幫助工程師提高應用程式效能並最大限度地減少攻擊面。 Endor Labs 取代了缺乏程式碼使用情境的現有 SCA 解決方案，從而減少了約 80% 的 SCA 噪音，以便團隊可以專注於重要的事情。 CI/CD 管道安全：Endor Labs 可協助您發現管道和影子工程，確保一致的安全工具覆蓋範圍，監控儲存庫的狀態，並實施建置完整性驗證，所有這些都透過整合到管道中的單一鉤子和策略即程式碼框架來實現。合規性和 SBOM：Endor...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro 是應用程式安全態勢管理 (ASPM) 領域的領導者，它將風險可見性、優先順序和修復與深入的程式碼分析和執行時間情境統一起來。獲得完整的應用程式和風險可見性：Apiiro 採用基於程式碼的深度 ASPM 方法。其雲端應用程式安全平台分析原始程式碼並提取運行時上下文，以建立連續的、基於圖形的應用程式和軟體供應鏈元件清單。優先考慮程式碼到運行時上下文：借助其專有的Risk Graph™️，Apiiro 根據風險的可能性和影響將來自第三方工具和本機安全解決方案的安全警報置於上下文中，以獨特的方式將警報積壓和分類時間減少95%。更快地修復並預防重要風險：透過將風險與程式碼擁有者連結起來，提...
Xygeni
xygeni.io
保護您的軟體開發和交付！ Xygeni Security 專注於應用程式安全態勢管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察來有效地確定安全風險的優先順序和管理安全風險，同時最大限度地減少噪音和壓倒性警報。我們的創新技術會在新的和更新的元件發布後自動即時檢測惡意程式碼，立即通知客戶並隔離受影響的元件以防止潛在的違規行為。 Xygeni 廣泛涵蓋整個軟體供應鏈（包括開源元件、CI/CD 流程和基礎架構、異常偵測、秘密外洩、基礎架構即代碼 (IaC) 和容器安全），確保為您的軟體應用程式提供強大的保護。相信 Xygeni 能夠保護您的營運，並使您的團隊能夠誠信、安全地建置和交付。
OX Security
ox.security
安全性應該是軟體開發過程中不可或缺的一部分，而不是事後才想到的。 OX 由兩位前Check Point 高階主管Neatsun Ziv 和Lion Arzi 創立，是第一個也是唯一一個主動應用程式安全態勢管理(ASPM) 平台，將不同的應用程式安全工具（ASPM+AST 和SSC）整合到一個控制台中。透過將風險管理和網路安全的最佳實踐與為開發人員量身定制的以用戶為中心的方法相結合，它可以在整個開發週期中提供完整的安全性、優先順序和安全問題的自動修復，使組織能夠快速發布安全產品。
Cycode
cycode.com
Cycode 是唯一的端對端軟體供應鏈 (SSC) 安全解決方案，可在 SDLC 的所有階段提供可見度、安全性和完整性。 Cycode 與您的所有軟體交付管道工具和基礎設施提供者集成，透過一致的治理和安全策略實現完整的可見性和強化的安全態勢。 Cycode 透過一系列掃描引擎進一步降低了違規風險，這些掃描引擎可找到硬編碼機密、IAC 錯誤配置、代碼洩漏等問題。 Cycode 的專利知識圖可追蹤 SDLC 中的程式碼完整性、使用者活動和事件，以發現異常並防止程式碼篡改。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一個以開發人員為中心的軟體安全平台，提供進階程式碼掃描和雲端漏洞評估。我們的平台優先考慮真正的威脅，減少誤報，並使常見漏洞和暴露 (CVE) 易於理解。透過合氣道，確保產品的安全性變得簡單，讓您可以專注於自己最擅長的事情：編寫程式碼。
Hotglue
hotglue.com
透過嵌入式 iPaaS 簡化您的 SaaS 整合。 與客戶使用的平台建立本機整合速度提高 10 倍。
Integration Labs
integrationlabs.co
商業財務數據的統一 API。 整合實驗室讓您可以輕鬆地與企業客戶的財務數據互動。 領先的 SaaS、支付和金融服務公司使用單一 API 跨客戶的會計、商業和支付平台無縫檢索和同步資料。 借助集成實驗室，B2B 公司只需集成一次即可連接到30 多個會計、支付和電子商務集成，並為發票融資、數位借貸、費用管理、自動應付帳款/應收帳對帳等構建創新的業務工具。
SOOS
soos.io
應用程式安全態勢管理平台 您組織的應用程式安全狀況不應只是一個清單。 SOOS 的 ASPM 是一種動態、全面的方法，可保護您的應用程式基礎架構在整個軟體開發生命週期 (SDLC) 和即時部署中免受漏洞影響。一切盡在一個儀表板中。
Arnica
arnica.io
Arnica 是一個基於行為的 DevOps 軟體供應鏈安全平台。 Arnica 透過自動化日常安全操作並讓開發人員在不產生風險或影響速度的情況下擁有安全性，主動保護您的軟體供應鏈。