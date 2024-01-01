軟體在地化工具 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

軟體在地化工具旨在調整軟體以滿足不同地理區域使用者的需求和偏好。這些工具為軟體應用程式提供翻譯管理功能，旨在增強全球內容，同時透過在軟體開發期間的整個翻譯過程中自動執行任務來最大限度地減少手動流程。 雖然翻譯管理軟體通常由語言服務提供者或自由譯者使用，但軟體在地化工具專門由開發團隊使用。這些團隊使用這些工具直接從開發儀表板持續本地化面向使用者的程式碼字串。軟體在地化工具可作為開發團隊內翻譯人員的中心樞紐，使他們能夠在整個開發生命週期中管理翻譯和在地化。 從網站和行動應用程式到視訊遊戲，致力於全球部署的面向用戶的軟體的開發團隊受益於軟體在地化工具提供的自動翻譯任務和管理功能。這些工具通常與版本控制系統、行動開發平台和遊戲引擎軟體集成，促進持續的在地化工作流程。