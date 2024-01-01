社群媒體行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

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社群媒體行銷軟體是指旨在幫助企業和個人管理、自動化、分析和優化其社群媒體行銷工作的工具和平台。這些軟體解決方案通常提供一系列功能來簡化 Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、YouTube 等多個平台上社群媒體行銷活動的各個方面。
提議新的應用程式
Meta Business Suite
business.facebook.com
從一處管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有業務活動。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。與其他 Twitter 應用程式一樣，它與 Twitter API 交互，允許用戶發送和接收推文以及查看個人資料。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。它...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。截至2020 年6 月，GoDaddy 在全球擁有超過2,000 萬名客戶和7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Buffer
buffer.com
在社群媒體上建立您的受眾並發展您的品牌。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，這是世界上最好的品牌、創作者和影響者使用的免費生物連結工具。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和發展您的數位形象。 一切都在一處。規劃您的社群媒體內容、查看您的資料並管理您的線上廣告活動。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有時拼寫為 SocialBlade）是一個追蹤社交媒體統計和分析的美國網站。 Social Blade 主要追蹤 YouTube 平台，但也有有關 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析資訊。 Social Blade 作為第三方 API 發揮作用，為用戶提供這些不同社交媒體平台的匯總數據。 Jason Urgo 是 Social Blade 的執行長。
Planoly
planoly.com
透過電腦和手機管理、規劃和安排您的 Instagram 貼文。建立一個有凝聚力的 Instagram 來源並管理多個 Instagram 帳戶。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Planable
planable.io
Planable 是社群媒體活動的指揮中心，受到代理商、自由工作者和行銷團隊的信賴，可用於創建、協作、批准和安排。
Vista Social
vistasocial.com
精心製作的社群媒體管理工具可協助您超越目標
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
Publer
publer.io
使用 Publer 安排您的 Facebook 貼文、Instagram 貼文、推文、LinkedIn 更新、Pinterest 引腳、Google 我的商家貼文和 YouTube 影片。節省時間、增加流量、專注於您的業務。
Heropost
heropost.io
管理多個社交媒體帳戶，安排無限的帖子，與您選擇的受眾互動，透過深入報告追蹤和分析績效。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
UNUM
unum.la
適合現代創作者的工具
CoSchedule
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一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
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Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
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postly.ai
大規模設計和發布您的社群媒體行銷活動。 AI 作家產生高品質的 SEO 內容。
Hypefury
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您的私人助理，可協助您擴大 Twitter 受眾並從中獲利。我們選擇了 Twitter OG 使用的最佳技術，並將它們變成了一個應用程式： - 無縫創建新內容 - 擴大你的受眾 - 擴大您的電子郵件列表 - 銷售更多產品
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
LocalStack
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LocalStack 是一個雲端服務模擬器，可以在筆記型電腦或 CI 環境中的單一容器中運作。透過 LocalStack，您可以完全在本機電腦上執行 AWS 應用程式或 Lambda，而無需連接到遠端雲端提供者！無論您是測試複雜的 CDK 應用程式或 Terraform 配置，還是剛開始了解 AWS 服務，LocalStack 都可以協助加快和簡化您的測試和開發工作流程。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
LTK
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從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
Tailwind
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感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
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更多線索，更少努力。社群媒體管理工具、培訓和團隊。 14 天免費試用，無需信用卡。預約演示。
RADAAR
radaar.io
一個令人驚嘆的社交媒體管理平台，適合想要吸引追隨者、發布獨特內容和…的品牌、機構和新創公司。
Sendible
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在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
PartnerStack
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合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Tweet Hunter
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在 Twitter 上為您的企業和個人品牌獲得比以往更多的結果。由人工智慧和自動化提供支援。免費試用。
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使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
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無需安裝應用程式即可查看任何人的 Instagram 活動。使用 Snoopreport Instagram 活動追蹤器查看某人在 Instagram 上喜歡和關注的內容
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團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Brandwatch Social Media Management
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Falcon 是基於 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社群分析、社群參與和治理所建構的社群媒體行銷平台。
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