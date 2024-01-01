社群媒體聆聽工具 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
社群媒體聆聽工具提供了跨各種社群媒體平台監控、追蹤和收集相關內容的基本功能。這些工具對於社群媒體、行銷和傳播團隊來說非常寶貴，有助於識別趨勢、追蹤競爭對手和了解客戶情緒。此外，研究人員利用這些工具來收集對社會趨勢的見解，而媒體則利用它們來發現突發新聞報導。 社群媒體聆聽軟體使行銷人員能夠根據特定的用戶人口統計資料個人化內容，確定有影響力的思想領袖，並及時回應正面和負面的提及。這些工具通常支援多種語言和地區的監控帖子，使企業能夠針對當地受眾客製化廣告。社群媒體聆聽產品的主要目標包括提供人口統計洞察、評估社群媒體存在、減少負面提及、吸引用戶以及提高品牌聲譽。此外，從這些工具獲得的數據通常可以補充社交媒體分析軟體。 社群媒體聆聽產品中常見的功能包括對各種語言和國家的監控功能、情緒分析、趨勢識別和影響者識別。此外，這些工具可以與社交媒體管理軟體整合或作為社交媒體套件的一部分。 對於要歸類在社群媒體聆聽類別的產品，它必須： * 聆聽多個社群媒體平台上的具體提及。 * 識別與用戶興趣相關的熱門話題或短語。 * 分析並報告客戶對特定主題或品牌的看法。 * 有效地組織和管理客戶資訊以獲得可行的見解。 * 確定相關社區或產業內有影響力的思想領袖和關鍵影響者。 滿足這些標準的產品對於希望在社群媒體的動態領域中保持資訊靈通、參與和回應的企業和組織至關重要。
提議新的應用程式
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Planoly
planoly.com
透過電腦和手機管理、規劃和安排您的 Instagram 貼文。建立一個有凝聚力的 Instagram 來源並管理多個 Instagram 帳戶。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
Snoopreport
snoopreport.com
無需安裝應用程式即可查看任何人的 Instagram 活動。使用 Snoopreport Instagram 活動追蹤器查看某人在 Instagram 上喜歡和關注的內容
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Sociality.io
sociality.io
團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基於 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社群分析、社群參與和治理所建構的社群媒體行銷平台。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常強大的社群媒體分析工具和社群媒體監控工具，受到全球品牌和代理商的推薦。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Exolyt
exolyt.com
領先的 TikTok 分析工具，可協助企業分析 TikTok 帳戶、取得富有洞察力的報告並匯出資料。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Awario
awario.com
免費開始品牌監控！追蹤網路資源上的提及，分析您的競爭對手，監控您的利基影響者，並在社交網路上尋找潛在客戶！
eclincher
eclincher.com
發現 eclincher，您唯一需要的社交媒體管理平台！征服社群媒體的壓力並控制您的社群媒體行銷任務！
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES 提供資料科學功能，為使用者揭示資訊智能，以獲得推動產業創新和推動績效的見解。
Statusbrew
statusbrew.com
在社群媒體上與客戶進行大規模互動。 Statusbrew 是一款社群媒體參與工具，可統一您的社群收件匣、將您的團隊聚集在一起並建立自動化工作流程。而且，還有更多。
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Mention
mention.com
取得一體化工具，讓您能夠傾聽受眾的意見、發布精彩的貼文並回覆客戶。
Dataminr
dataminr.com
客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是領先的影響者發現和分析 SaaS 平台，擁有全球最大的影響者資料庫，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 億影響者。 BrandMaxima 的功能包括影響者發現、影響者分析、影響者管理和推廣、活動管理和活動報告。
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 挖掘互聯網的每個角落，以查找有關任何人或任何事物的所有品牌提及。將其用於品牌和媒體監控、競爭對手間諜、聲譽管理、網路和社交監聽等等！
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Oktopost
oktopost.com
B2B 社群媒體管理平台，用於管理、監控和衡量您的所有社群媒體活動。實現您的 B2B 行銷目標。預約演示。
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khoros.com
我們的軟體透過建立和擴展數位護理、社交行銷和品牌社群來幫助您提供最佳的客戶體驗。點擊開始！
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verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalysis 是一款 Twitter 分析工具，可取得任何公開 Twitter 帳戶的推文、追蹤者和關注數據，分析該數據並提供非常直觀的分析。
Onlypult
onlypult.com
您的社群媒體幫手 用於為 Instagram、其他社交媒體、部落格和通訊工具安排貼文和分析的單一平台
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
Spica Media
spica.media
我們為您提供跨社群媒體、報紙、雜誌、電視、廣播和線上新聞的全面媒體監控，並提供有價值的分析和報告，幫助您提高績效。
GetSocial
getsocial.io
80% 的分享是透過複製貼上、訊息應用程式和電子郵件進行的。 GetSocial 透過為30 多個網路提供獨特的社交小部件組合來解決此問題，以增加您的自然社交流量、有關共享活動的詳細分析（包括暗社交）、自動發布工具以及革命性的URL 縮短器（可在發布後追蹤100% 的社交活動）第一次點擊。您再也不用懷疑流量來源了！ GetSocial 是內容和社群行銷人員的最佳解決方案。
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在社群媒體上吸引和支持客戶。 管理、發布、分析、成長—透過一體化的社群媒體管理平台連結您的團隊並理清您的工作流程。
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隨著影片內容年增 400%，品牌和零售商面臨巨大的問題。你知道嗎： * 每天在行動裝置上觀看影片的時間為 2.16 小時 * YouTube 上每分鐘上傳的影片超過 700 小時 * 每天在 YouTube 上觀看的影片數量超過 5B+ * 85% 的購物者在購買產品前觀看視頻 * 購物者對影片評論的信任度比文字評論高 20 倍 您如何找到隱藏在這些影片中的重要產品和客戶見解？ 想像一下要理解如此大量的影片內容需要多少資源、時間和精力。而且，由於所有這些視頻都不可搜索 - 它們沒有用。 這就是 Vyrill 訓練機器大規模捕捉、觀看和分析影片內容的原因。 Vyrill 協助品牌和零售商...
Quid
quid.com
Quid 處於人工智慧驅動的消費者和市場情報的前沿。 Quid 的生成式人工智慧為組織提供了對客戶背景的無與倫比的全面洞察。除了捕獲資料之外，Quid 還使組織能夠透過未來的視角查看資料。 Quid 超越數據分析，預測未來趨勢，將數據收集與預測準確性連結起來。 Quid 受到奧美、T-Mobile、漢莎航空和沃爾瑪等全球最大公司的信賴，是深入了解客戶和市場動態的首選合作夥伴。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力...
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永不停歇的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
發現 Buzzmonitor：社群媒體監控、多通路服務、貼文安排、分析、即時儀表板、影響者等。
BrandBastion
brandbastion.com
透過更好的對話來發展您的品牌。 透過社群媒體上更好的對話管理來保護您的品牌並培養繁榮的線上社群。
NewsWhip Analytics
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了解公眾如何參與任何主題。 分析並報告超過 7 年的網路和社群媒體公眾參與數據。
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pandametrics.com
追蹤您和競爭對手在微信和微博平台上的品牌提及情況。 檢查估計覆蓋率，分析提及情緒，追蹤評論、按讚、分享等。
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dynvibe.com
我們關注您所在類別的變革者並提供警報報告。我們監控 Changemakers 社區，以便儘早發現您的類別轉變，我們將注意力集中在變革源頭的個人上：在 Instagram、TikTok、Twitter 和 Youtube 上表達自己的變革者。我們的 AI 平台解密他們的行為 Dynvibe DETECT 收集資料來識別、分析、評估和追蹤 Changemakers 提到的主題。它也不斷提醒我們的分析師有關主題演變中的異常事件。我們的分析師透過報告「傳播」他們的專業知識。他們選擇最具影響力的警報，並透過季度洞察報告為您解密。
Rankur
rankur.com
Rankur 是一款經濟實惠的社群媒體監控、線上聲譽管理和品牌保護工具。 每24 小時，Rankur 會處理超過1 億條部落格文章、100 萬條線上評論、50 萬條主流新聞帖子，並分析來自Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 和Google+ 等主要社交媒體網絡的超過1,000,000,000 位用戶的消息。 超過 10,000 名訂閱者使用 Rankur 來： * 用 10 種語言傾聽並吸引客戶； * 監控競爭對手； * 進行市場調查； * 發現頂級影響者和社區統治者； * 衡量社群媒體內容並報告指標。 Rankur 是一個基於獨特網路爬蟲的社群媒體分析...
KWatch.io
kwatch.io
KWatch.io 監控社群媒體（Reddit、Twitter、駭客新聞...），並在偵測到特定關鍵字時向您發送通知。然後將先進的人工智慧應用於檢測到的訊息，以自動分析有關您的品牌、產品、競爭對手的情緒...
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如果您正在尋找社交聆聽機構，SOCIALHOSE.IO 是您的資源。正如您將在下面看到的，SOCIALHOSE.IO 處理需要最大努力和監督的各種任務和職責。人們日以繼夜地發布訊息，因此您需要有人與您一起工作，並且隨時準備好處理事情。這種努力本質上也可以是非常正面的，因為我們所做的遠不止於回應負面評論。 SOCIALHOSE.IO 幫助您更了解您的目標市場。 SOCIALHOSE.IO 傾聽您想要銷售的人對您的產品或服務的看法，以及其他可以幫助您向他們傳達訊息的內容。 SOCIALHOSE.IO 提供第一手的市場情報，SOCIALHOSE.IO 可以幫助您組織與他們直接對話的活動。然而，這一...