智慧連結軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 芬蘭

Linkfire

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Linkfire 由兩位丹麥行銷人員於 2014 年創立。這是他們對數位音樂行銷日益複雜的本質的回應。世界各地的聽眾透過不同的服務進行串流播放，那麼如何簡單而巧妙地同時連結到所有這些服務呢？我們的技術將粉絲直接連結到他們最喜歡的應用程式中喜歡的內容。同時，我們為從主要唱片公司到獨立藝術家的每個人提供無與倫比的受眾洞察力。自成立以來，我們已成為音樂產業大腕以及成千上萬即將成為大腕的值得信賴的合作夥伴。我們的總部位於哥本哈根，在紐約和洛杉磯設有辦事處。我們是來自全球各個角落的開發人員、工程師、產品經理等。共同點是什麼？音樂－我們賴以生存和呼吸的東西。我們中的一些人甚至自己也是成功的音樂家。因此，當...