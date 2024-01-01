智慧連結軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 科克斯（基靈）群島

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
智慧連結軟體透過促進創建可自訂、可追蹤的登陸頁面徹底改變了數位行銷策略。這些頁面經過專門設計，旨在提示使用者透過他們喜歡的應用程式或服務採取特定操作。這款多功能軟體最初是針對音樂推廣，現在也針對播客和其他音訊內容發行商。 在當今多元化的數位環境中，消費者透過各種平台存取內容，這對尋求有效吸引受眾的創作者構成了挑戰。智慧連結軟體使創作者能夠在多個平台上無縫共享內容，從而確保所有用戶的包容性，從而解決了這個難題。 作為創作者和消費者之間的橋樑，智慧連結軟體透過與一系列音訊串流服務、數位分發平台和播客託管解決方案集成，無縫地將訪客引導到所需的內容。此外，創作者可以利用其功能，透過與活動註冊和票務系統無縫整合來推廣現場活動。 此外，智慧連結軟體提供強大的分析功能，使創建者能夠有效地監控和分析訪客對其登陸頁面的參與度。像素追蹤等高級功能使用戶能夠透過流行的社群媒體廣告平台發起有針對性的重定向活動。
提議新的應用程式
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場...
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要...
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
Linkfire
linkfire.com
Linkfire 由兩位丹麥行銷人員於 2014 年創立。這是他們對數位音樂行銷日益複雜的本質的回應。世界各地的聽眾透過不同的服務進行串流播放，那麼如何簡單而巧妙地同時連結到所有這些服務呢？我們的技術將粉絲直接連結到他們最喜歡的應用程式中喜歡的內容。同時，我們為從主要唱片公司到獨立藝術家的每個人提供無與倫比的受眾洞察力。自成立以來，我們已成為音樂產業大腕以及成千上萬即將成為大腕的值得信賴的合作夥伴。我們的總部位於哥本哈根，在紐約和洛杉磯設有辦事處。我們是來自全球各個角落的開發人員、工程師、產品經理等。共同點是什麼？音樂－我們賴以生存和呼吸的東西。我們中的一些人甚至自己也是成功的音樂家。因此，當...
Autonix
autonix.io
Autonix 是一個可追蹤的動態 QR 程式碼產生器前端，具有訪客管理解決方案後端。我們使企業能夠透過關於重要 KPI 的強大儀表板報告來收集和查看訪問活動。我們透過 QR 碼、自助服務終端或獨特的 Web URL 提供訪客簽到選項，讓訪客在簽到時可以做出選擇。所有計劃均包含無限次掃描。我們支援各種類型的 QR 碼、樣式，並匯出為 PNG/SVG/EPS。企業客戶受益於 Teams、SSO、API 存取、自訂網域等。能夠自訂解決方案和功能，只需請求演示，然後我們就可以討論您獨特的用例。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink是生物製造商中的一個鏈接，用於創建智慧生物鏈接頁面。為您的社群媒體連結建立智慧個人簡介頁面。 Tapbiolink 可協助您在個人簡介頁面中建立鏈接，將所有重要的連結和內容組合到一個位置。 Tapbiolink 隨附 20 多個外掛程式來建立漂亮的登陸頁面。功能： -> Bio Link Creator -> QR 程式碼產生器 -> URL 縮短器 -> VCard 產生器 -> 時事通訊訂閱 -> 貼文嵌入器 -> 播客嵌入器 -> 音樂嵌入器 -> 視訊嵌入器
Linkr
linkr.com
為創作者和品牌打造的一體化獲利平台！您可以創建您的個人簡介、增加您的追隨者、將創造力貨幣化並透過 Linkr.com 實現繁榮。
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
ToneDen
toneden.io
ToneDen 是一個友好的社交行銷平台，讓您能夠接觸重要的人並向其銷售產品。
Amplify
amplify.link
Amplify.link 提供工具和知識來幫助藝術家和創作者更有效地推銷自己、吸引更多粉絲並透過觀眾獲利。提供高度可自訂的音樂行銷智慧連結頁面、強大的分析和洞察以及前瞻性思維功能，幫助用戶與粉絲互動。
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks 是一款有助於頁外 SEO 的 SEO 軟體。我們幫助簡化連結建立並節省連結建立者的時間。我們透過以下方式做到這一點： 1. 創建一個由對內容協作感興趣的經過驗證的SaaS 營銷人員組成的社區2. 一旦您輸入優先關鍵字，我們就會在所有成員網站中搜索它3.您可以將所有配對視為機會，觸發連結請求。 4. 連結請求以電子郵件形式發送給合作夥伴。 5. 如果合作夥伴選擇插入您的鏈接，您將獲得一個鏈接。 6.我們維護Karma積分，當您給予連結時您獲得Karma積分，當您獲得連結時您失去Karma積分
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
geno.link
geno.link
Geno.link 是一款適合所有數位創作者、教練、行銷人員、企業家以及任何想要在線上分享、銷售和展示更多內容的人的軟體，即使沒有昂貴且複雜的網站。
Digital Link
digital-link.com
Digital Link 是大規模創建和管理 GS1 數位連結 QR 碼的平台。只需使用 GTIN 即可將您的產品上線，簡化智慧頁面的合規性，並在購買前後更好地吸引購物者。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（原 Beaconstac）總部位於紐約州紐約市，協助超過 25,000 個全球品牌將其 QR 碼計畫整合到一個可擴展的平台中。這使他們能夠將二維碼見解與更廣泛的行動行銷策略聯繫起來。我們為 40 多個國家的客戶提供服務。我們是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 碼解決方案。我們的一體化二維碼平台和生成器可協助您提高客戶參與度、衡量實體行銷管道的投資回報率、減少摩擦並簡化營運、節省成本並變得更加永續和環保。
1LINK.IO
1link.io
改善用戶體驗並自動優化您的應用程式在網路上的表現。包括設備偵測、登陸頁面和分析。
Veshort
veshort.com
Veshort 是一款使用強大的行銷工具建立的 URL 縮短工具，可協助您有效吸引客戶。透過我們的一體化平台，您將擁有開始行銷活動所需的一切。
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page 是一個易於使用的工具，可以為所有社交網路和通訊工具創建精彩的頁面。大量模板和自訂功能有助於為您的企業創建令人難以置信的頁面。功能： - 在一個專案中建立多個頁面- 支援Google Analytics、Facebook Pixel、TikTok Pixel - 使用購物車建立您自己的線上商店並銷售您的數位產品（付款前/後操作，使用表單收集有關客戶的資訊） - 整合與支付系統：PayPal 和Stripe（稍後將詳細介紹） - 所有頁面元素的完全自訂- 快速設定受支援的元素（包括不同的信使和社交網路） - CTA 元素的動畫- 支援自訂域- 支援SEO 和OpenGraph ...
Social Unicorn
social-unicorn.com
為了成長，您的品牌需要知名度。雖然社交管道非常適合傳播訊息，但維護 LinkedIn 和 Twitter 非常耗時，並且需要不斷的靈感。 有了 Social Unicorn，一切都是自動的！您向機器輸入您要說的所有內容（部落格文章列表、引用、統計數據、提示等），我們會為您將其混合併根據您設定的頻率自動發布。您的社群媒體頻道會自動更新獨特的優質內容！
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks 是為行銷、預存活動、藝人頁面等創建音樂智慧連結的終極工具。立即將您的音樂行銷活動提升到一個新的水平。使用 Soundplate Clicks 透過創新的新功能輕鬆為您的音樂創建智慧鏈接，這些功能旨在幫助擴大您的粉絲群、增加流量和銷售、銷售更多演出門票並更好地了解您的觀眾。
JoyQR
joyqr.com
我們的平台徹底改變了您與受眾的聯繫方式，提供自訂二維碼生成和迷人的生物連結頁面。透過我們廣泛的分析深入了解洞察世界，專為增強您的行銷策略而量身定制。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。少展示以增強您的行銷策略。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
我們正在解決的問題 不準確的行銷報告每年給美國行銷預算造成 500 億美元的損失。 Campaigntrackly 可以比以往更輕鬆地標準化行銷活動元數據和追蹤鏈接，從而推動準確的見解和數據驅動的決策，從而幫助企業縮小這一差距。我們的工作速度快了 36 倍。 10 倍輕鬆。 100% 準確。面向行銷人員的簡單、全自動的行銷活動元資料和URL 產生器應用程式我們的獨特之處我們不會打斷您的工作流程，也不會強迫您訪問我們的網站，而是來找您-您的Excel、瀏覽器、電子郵件/社交平台。無縫的。簡單的。快速地。對於行銷人員，當您使用我們簡單、靈活的 UTM 連結建立器建立準確的報告時，可以節省時間、最大...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle 是音樂家建立網站和管理直接面向粉絲的線上行銷和銷售的最有效平台。我們的一體化平台為音樂家提供強大的設計選項、行動就緒範本、免佣金音樂和商品商店、郵件清單管理、詳細的粉絲分析、電子新聞工具包工具、智慧連結等等。 Bandzoogle 可免費試用，每月套餐價格實惠，起價為 8.29 美元/月，包括託管和免費的自訂網域。