購物車軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
購物車軟體使線上購物者能夠在電子商務網站上選擇要購買的商品、輸入付款詳細資訊並提供送貨資訊以完成交易。該軟體為企業提供了創造流暢客戶體驗的工具，同時還在後端處理付款收集和基本訂單履行細節。此外，購物車軟體可以計算稅金和運費，確保客戶在最終購買之前了解確切的總額。儘管購物車軟體通常包含在綜合電子商務平台中，但對於建立自訂電子商務商店或使用功能有限的平台的人來說特別有益。它通常與電子商務平台和支付網關集成，為供應商和客戶提供無縫體驗。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以來，Big Cartel 已幫助世界各地的人們售出了超過 35 億美元的作品。我們 100% 獨立，致力於幫助創作者、藝術家、製造商和小品牌開設商店並開始做他們喜歡的事情謀生。我們是一個緊密團結的小團隊，致力於讓 Big Cartel 變得強大且易於使用。
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一個易於使用、功能強大的開源線上商店管理程序，可從單一後端管理多個線上商店。只需填寫表格並點擊“儲存”即可管理區域。有許多專業編寫的擴充功能可用於根據您的需求自訂商店。 OpenCart 商店在安裝後很快就可以接受訂單。您所要做的就是為您安裝它（任何網站主機都是免費的），從許多免費或低成本模板網站中選擇一個模板，以及您的產品描述和照片，點擊一些設置，然後您就可以了準備開始接受訂單。我們的免費安裝和快速入門章節向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或「店面」看起來非常專業，幾乎一安裝就可以出售。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子於 2009 年創立，其使命是透過幫助小型企業發展和當地社區發展來做出改變。現在，Marketing 360 位於科羅拉多州柯林斯堡和德克薩斯州奧斯汀，擁有超過 550 名團隊成員，並擁有超過 20,000 個活躍的中小型企業客戶。 Marketing 360 為小型企業提供從單一平台管理和發展業務所需的所有技術和人才，包括建立專業網站、接受和管理付款、管理潛在客戶和客戶、預約、監控評論的能力、管理社交媒體、聯合企業名單、管理內容行銷、開展多通路數位廣告活動等等。不再浪費時間和金錢在多種工具上來管理和發展您的業務。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop 是一個功能豐富的電子商務平台，為全球各行各業的數千家各種規模的企業提供服務。該公司提供無與倫比的免費電子商務解決方案，為創業家提供創業和發展業務所需的一切。這種交鑰匙電子商務體驗包括幫助企業成功的強大工具 - 強大的網站建立器、產品和訂單管理、客戶行銷工具、24/7/365 技術支援等等。客戶可以從數十個專業設計的行業特定模板中進行選擇，所有這些模板都適合行動裝置、SEO 優化且高度可自訂。 Shift4Shop 成立於 1997 年，是一家 Inc. 5000 強公司、Visa PCI 認證提供者和現代電子商務的先驅。
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop 是一家全球領先的電子商務公司，為超過 190 個國家的客戶提供服務。我們提供包容性、可自訂、可擴展且支援良好的解決方案，使每個企業家能夠完全擁有、控制和發展他們的線上商店。 PrestaShop 是 MBE Worldwide (mbecorporate.com) 的一部分，MBE Worldwide 是一個商業支援平台，在 52 個國家/地區擁有 3,150 多個商業解決方案中心。 2022 年，MBE 和 PrestaShop 共同為全球超過 100 萬名企業客戶解鎖了商務功能。
SamCart
samcart.com
SamCart 是創作者的電子商務平台。超過 23,000 名創作者使用 SamCart 銷售超過 20 億美元的產品、商品和服務。 SamCart 透過包含 50 多個轉換優化範本的庫簡化並加快了銷售流程，使銷售頁面在任何裝置上看起來都很棒。使用我們的拖放頁面產生器輕鬆建立漂亮的銷售頁面。精美地展示單一產品，並讓客戶可以輕鬆在訂單中添加更多產品。 SamCart 的高級報告為創作者提供了經營線上業務所需的數據。創作者可以追蹤銷售情況及其來源。他們可以查看哪些行銷活動正在轉換、追蹤訂閱等等。創建者可以將他們的報告自動發送到他們的收件匣。 SamCart 強大的高級銷售工具套件旨在提高轉換率和平...
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一個平台，您可以透過智慧型手機在幾分鐘內創建和管理自己的線上商店
ShopFactory
shopfactory.com
在您自己的電腦上建立您的電子商務網站和線上商店。在雲端管理付款、訂單、客戶、運輸和行銷。威力驚人。超容易使用。
Olist
olist.com
專為那些在線上銷售營運中尋求最佳技術、工具和整合的人士而設計。加速您的業務，在電子商務領域發展。
Storenvy
storenvy.com
Storenvy 是一個線上商店社區，提供電子商務網絡，使用戶能夠跨多個商店購物。
Checkout Page
checkoutpage.co
使用結帳頁面，您可以立即在您的網站上接受付款。為任何客戶提供適用於任何設備的美妙結帳體驗。銷售從實體商品到活動門票、從軟體到數位下載的所有商品。設定結帳、電子郵件確認和自動化，全部由您自己完成。將結帳新增至您的網站或使用付款連結進行銷售。它速度快、易於使用，幾乎不需要任何技術專業知識。
Cartzy
cartzy.com
Cartzy 是一個一體式電子商務平台，讓任何人都可以輕鬆開展線上業務。使用開箱即用的開箱即用的開辦高度優化商店所需的所有應用程式創建。 Cartzy 受到世界各國 1000 名電子商務行銷人員和賣家的信賴，它是由行銷人員為行銷人員打造的！
UltraCart
ultracart.com
UltraCart 是一種易於配置的購物車解決方案，提供完整的基於網路的管理，並且可以透過簡單的連結整合到任何網站中。
Airsquare
airsquare.com
使用我們功能齊全的商務軟體，在世界任何地方線上和店內銷售產品、門票和會員資格。
Shoprocket
shoprocket.io
使用 Shoprocket 建立帳戶並在 5 分鐘內開始在任何地方銷售。只需將我們的程式碼複製並貼上到您的網站或部落格中，或連接您的社交媒體帳戶和市場。它也是世界上最快的購物車。
Storbie
storbie.com
Storbie 是獨立零售商的電子商務平台。我們的存在是為了幫助小型企業在網路上取得成功，我們專注於為藥房和獸醫診所提供業界客製化的網路解決方案。 Storbie 平台易於使用，無需任何程式設計知識。我們負責技術方面的工作，以便您可以專注於經營最佳的線上業務版本。 Storbie 適合所有獨立零售商，但我們真正憑藉專注的行業解決方案而大放異彩。我們與供應商和 POS 系統等主要合作夥伴合作，創造致力於幫助零售商成功的一攬子解決方案。 Storbie 供應商網路將製藥、寵物和獸醫行業的供應商和零售商連接起來，我們的智慧整合使訂單處理、付款和庫存管理變得輕而易舉。 Storbie 也是一個市場平台...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart 是一個購物車平台，使企業能夠透過高轉換率的購物車頁面來增加收入。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是唯一一個因轉換率極低而被迫誕生的高效能電子商務平台。您的商店銷售額上次轉換率達到 4%、6%、8%、10% 或更高是什麼時候？ Checkout Champ 透過其革命性的客製化結帳、預購訂單提升和智慧一鍵追加銷售技術，提高您的轉換率和平均訂單價值。 Checkout Champ 為您提供對結帳頁面的全面定制和控制、購買前和購買後一鍵追加銷售，從而為您的商店提供強大的支持，並且是第一大訂閱計費平台，界面簡單易用。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英國領先的電子商務平台，允許商家使用我們提供的工具建立、啟動和發展他們的線上商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，透過多種銷售管道（網路、行動、社群媒體、市場和快閃店）進行銷售。使用我們強大的管理系統，商家可以管理其線上業務的各個方面，存取強大的報告以增強行銷和盈利能力，從而建立和發展成功的業務。 ShopWired 使用 Amazon 託管平台 AWS 提供的企業級託管和技術構建，具有可靠性和可擴展性。 ShopWired 為英國、美國和歐洲的數千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine...
Snipcart
snipcart.com
只需幾分鐘即可將購物車添加到您的網站。可與任何網站建立器、CMS 和框架配合使用。超過 20,000 家商家信任我們為其網站提供的電子商務解決方案。加入他們吧！
Tradift
tradift.com
Traift 是一家為堅定的企業提供電子商務解決方案的科技公司。 Traift 讓企業可以輕鬆地在一個平台上接受付款、運送產品和管理銷售。
Cococart
cococart.co
經營業務最簡單的方法。 在一處管理您的訂單、付款、行銷等。 Cococart 是任何人在線銷售任何商品的最簡單方法。商家可以建立一個商店，無需程式碼、無需設計、無需下載應用程式。全球有 2 億企業仍使用 WhatsApp 或電話接受訂單，但有了 Cococart，他們可以輕鬆建立網站。
HeadQ
headq.io
HeadQ 為您的客戶提供無摩擦的購買體驗，讓他們配置產品、獲取報價並直接從您的網站結帳。
Shopaccino
shopaccino.com
使用者友善的電子商務軟體平台與行動應用程式。商家可以建立自己的網站並向 B2C 和 B2B（兩者）客戶銷售產品。 API 與所有主要支付網關和運輸公司整合。擁有行銷工具，例如：自動郵寄放棄訂單、吸引客戶的獎勵積分系統、持久購物車、基於客戶位置的自動貨幣等。
Kentro.io
kentro.io
Kentro：電子商務的下一代 ERP 在電子商務營運需要敏捷性和效率的時代，Kentro 成為 NetSuite 或 SAP 等傳統 ERP 系統的現代替代品。作為一款基於雲端的多通路 ERP，Kentro 專為電子商務領域而設計，提供了一系列功能，可以以極低的成本和複雜性簡化營運。為什麼選擇肯特羅？現代 ERP 解決方案：Kentro 專為電子商務時代而構建，以其直觀的設計和先進的功能超越了老式系統。經濟高效：以更實惠的價格體驗 NetSuite 或 SAP 等高階 ERP 系統的強大功能。使用者友善的介面：透過易於使用且高效的介面瀏覽您的電子商務操作。即時營運：透過即時庫存管理、訂單履行...