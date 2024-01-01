購物車軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

Storbie

storbie.com

Storbie 是獨立零售商的電子商務平台。我們的存在是為了幫助小型企業在網路上取得成功，我們專注於為藥房和獸醫診所提供業界客製化的網路解決方案。 Storbie 平台易於使用，無需任何程式設計知識。我們負責技術方面的工作，以便您可以專注於經營最佳的線上業務版本。 Storbie 適合所有獨立零售商，但我們真正憑藉專注的行業解決方案而大放異彩。我們與供應商和 POS 系統等主要合作夥伴合作，創造致力於幫助零售商成功的一攬子解決方案。 Storbie 供應商網路將製藥、寵物和獸醫行業的供應商和零售商連接起來，我們的智慧整合使訂單處理、付款和庫存管理變得輕而易舉。 Storbie 也是一個市場平台...