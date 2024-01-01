共享收件匣軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多明尼加共和國

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
共享收件匣軟體為團隊創造了一個共同處理電子郵件的協作環境。這些工具可以將多個電子郵件帳戶整合到一個收件匣中，從而簡化電子郵件管理。通常，企業有一個用於查詢或客戶服務的主要電子郵件帳戶，可供不同員工訪問，但缺乏協作回應能力。共享收件匣解決方案透過提供一個平台來解決這個問題，團隊可以利用眾包知識和應用程式內通訊共同回應外部查詢。此外，他們還提供用於圍繞電子郵件查詢建立工作流程和任務的工具。 這些共享收件匣從電子郵件軟體提供者提供的帳戶中提取電子郵件，從而實現協作討論和回應。它們通常作為獨立的解決方案運行，可以與 CRM 軟體集成，確保客戶互動的無縫記錄。與任務管理軟體的整合也很常見，讓使用者可以輕鬆建立與電子郵件或票務相關的任務。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨管道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能，如自動工單分配、優先工單、客服人員協助，甚至發送預設回复，有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Zoho TeamInbox
zoho.com
用於團隊協作和透明度的共享收件匣工具。 Zoho TeamInbox 旨在讓團隊內的群組電子郵件對話變得透明。發送和接收群組電子郵件、委託所有者進行對話、進行內部討論、與團隊共同撰寫電子郵件、高效管理您的收件匣 - 所有這些都在一個屋簷下進行。 Zoho TeamInbox 是用於團隊外部通訊和團隊內部協作的單一工具。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。我們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且您可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。欲了解...
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。憑藉其快速發展的工具集，Crisp 正在引領公司透過客戶驅動的革命，透過對話來實現高速成長。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp，加入 400 000 家企業的行列：透過 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。使用Crisp 時，您將訪問以下內容： - 網站聊天小部件- AI 聊...
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務...
Groove
groovehq.com
Zendesk 的清爽簡單但強大的替代品。超過 2,000 家小型企業使用 Groove 的幫助台軟體來集中和自動化其客戶支援。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我們致力於讓客戶滿意。我們相信，將對話轉化為關係是一種競爭優勢。在每次互動中釋放更多真正快樂的時刻將促進這種成長。客戶喜悅。總是。贏了。讓我們見面：https://trengo.com/getdemo
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個頂級的客戶溝通平台，適用於您的支援、行銷和銷售。透過 HelpCrunch 提高轉換率和銷量、改善支援並實現更快成長。功能包括： - 即時聊天 - 聊天機器人 - 知識庫 - 電子郵件行銷 - 彈出視窗 免費試用 HelpCrunch 14 天。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過我們的智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可讓您在 Gmail 收件匣中實現出色的團隊合作。從 Gmail 內強大的共享收件匣、共享 Gmail 標籤、視覺化看板和智慧工作流程自動化開始，Gmelius 提供了一個獨特的協作平台，可與您的其他日常應用程式整合。將您喜愛的工具與我們獨特的雙向整合（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或透過 Zapier 連接在一起。 • 簡化電子郵件管理• 提高透明度和問責制• 自動化和優化工作負載分配• 簡化工作流程並自動化所有繁重工作Gmelius 提供市場上領先的共享收件匣解決方案，原因如下： 1. Gmelius 與您現有的產品無縫整合工具。 Gmelius 就位...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓...
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 知識庫軟體是一款功能強大的工具，用於分別為員工和客戶建立私人和公共知識庫。它有助於減少客戶票證、改善內部團隊協作、簡化業務流程並改善客戶服務。透過跨多個裝置和瀏覽器提供對資訊的集中訪問，ProProfs 確保員工和客戶的資訊收集變得簡單、無縫。該軟體支援 70 多種語言，有助於滿足全球受眾的需求。它易於使用，並提供從編輯內容到品牌化和客製化的各種功能。主要功能如下：> 線上文字編輯器、上下文幫助、角色和權限、條件內容規則、品牌和自訂、600 多種字體和主題、與其他工具整合、隨時隨地協作
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一個由人工智慧驅動的聊天機器人平台，旨在徹底改變客戶支援和參與。我們的人工智慧驅動的聊天機器人 Milly 採用先進的自然語言處理技術，使其能夠 24/7 即時理解並回應客戶詢問。透過與您現有的幫助中心無縫整合並輕鬆客製化，SAAS First 可確保一致的品牌體驗，同時縮短回應時間並提高客戶滿意度。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單但功能強大的團隊收件匣。它是根據電子郵件用戶端的熟悉程度構建的，因此對於任何習慣於透過電子郵件處理客戶訊息的團隊來說，它都可以輕鬆設定和使用。當您花費一半的時間閱讀電子郵件，而另一半的時間在平台之間切換以向您的團隊告知所述電子郵件時，很難提高工作效率。您需要一個應用程式來幫助您更快地行動並使所有事情和每個人都在同一頁上。這是循環。它簡化了您收到的所有工作通訊並將其組織到一個收件匣中，並為您和您的團隊提供了訂單、控制和焦點。借助 Loop，不會錯過任何訊息，您的團隊可以分配所有權、討論客戶電子郵件、交換文件、自動化工作流程以及輕鬆管理共享收件匣。為什麼不今天嘗試呢...
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更聰明、更簡單的商務簡訊應用程式。我們透過專為服務、銷售和支援而建立的易於使用的商務簡訊應用程式幫助各種規模的組織完成工作。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Gridlex
gridlex.com
Gridlex 的「超可客製化一體化應用程式產生器」為尋求客製化營運效率的企業提供了全面的解決方案。借助包括 CRM、客戶服務、幫助台票務和主資料管理在內的標準應用程序，Gridlex 允許跨欄位、表單、UX、報告和整合進行廣泛的自訂，以滿足任何組織的獨特需求。該平台因其能夠將各種業務功能整合到一個具有成本效益的單一包中而脫穎而出，並得到高度響應的客戶成功團隊的支持，以確保無縫實施和運營。這使得 Gridlex 成為希望透過可自訂的整合軟體環境簡化流程並增強服務交付的公司的理想選擇。產品描述：超級可自訂的應用程式建構器：自訂模型：開發類似資料庫的結構，可以與其他模型和欄位互連以增強資料管理。自...
Keeping
keeping.com
Keeping 是世界上第一個與 Gmail 整合的客戶支援平台。將客戶支援請求分配給團隊成員、留下私人註釋並設定狀態 - 一切都可以在 Gmail 中完成。 Keeping 成立於 2016 年，總部位於紐約，我們為不僅僅提供客戶支援的團隊打造了 Keeping。如果您正忙於處理重要的客戶請求和其他工作，那麼我們很高興您找到我們，因為我們為您打造了 Keeping。
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Mojo Helpdesk 讓客戶服務和 IT 支援變得輕鬆。集中請求、分配、自動化、追蹤進度並更快地完成更多工作。 Mojo Helpdesk 是使用電子表格和電子郵件管理請求的最佳替代方案，它將所有請求置於功能強大但簡單的票證追蹤系統中。透過自助服務知識庫減少傳入請求，透過分配和標記票證使事情井井有條，並利用自動化來提高效率。 Mojo Helpdesk 擁有超過 250 萬滿意用戶，是 IT 專業人員、客戶服務經理和代理商的首選。供中小型企業、學校和教育機構、醫療保健組織、政府機構等使用。只需幾分鐘即可開始使用，連接到您公司或組織的 Google Workspace，然後開始管理請求、建...
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是擴大對話式人工智慧和全通路客戶溝通的範圍，使企業能夠釋放其未開發的潛力並實現無與倫比的可擴展性。 憑藉其 AI 全通路功能，Glassix 重塑了客戶旅程。我們超越時間界限，在每個接觸點滿足客戶需求，甚至在休眠時間也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信賴，利用其變革性技術推動任務向前發展。借助 Glassix，管理客戶互動從未如此簡單。我們的統一收件匣消除了對多種工具的需求，簡化了工作流程管理並減少了開支。從人工智慧驅動的聊天機器人到個人化問候語，讓您的客戶在一處保持互動。 Glassix 是人工...
Desku
desku.io
Desku.io 是一個綜合平台，旨在增強客戶服務和企業參與度。它整合了自動化和人工支持，透過改善關係來推動成長。 Desku.io 自成立以來受到全球數千人的信賴，提供統一的客戶服務解決方案。 Desku.io 的產品包括服務台、人工智慧聊天機器人、主動支援以及用於個人化客戶互動的無縫平台，使業務溝通變得有效個性化。
ThriveDesk
thrivedesk.com
為關心的人提供的客戶服務軟體，來自關心的人。 透過 ThriveDesk，您可以在一個地方輕鬆管理所有客戶支援請求，以便您可以專注於推動業務成長。
Enchant
enchant.com
與客戶進行更好的對話。 我們以客戶為中心的產品可協助您提供個人化的人工智慧支援。全通路分享收件匣、知識庫和即時聊天。 一切都集中在一個直覺的平台上。適合各種規模的團隊。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
CommBox
commbox.io
CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款現代幫助台軟體，可簡化客戶服務。它功能強大、可自訂且經濟實惠，使公司能夠簡化支援操作並提高客戶滿意度。由 Syncfusion 為您提供，Syncfusion 是一家軟體元件和框架提供商，憑藉其產品的實力和支援這些產品的支援服務的品質而享有盛譽。
DevRev
devrev.ai
DevRev 是一個專為 SaaS 和技術公司構建的平台，幫助後台開發與前台客戶關係的快速發展相匹配。我們的使命是將最終用戶、支援工程師、產品經理和開發人員聚集在一起，輕鬆完成最重要的事情，並在全公司範圍內創建以產品和客戶為中心的文化。與通用工具不同，DevRev 採用空白畫布方法進行協作、搜尋、GenAI 和分析，使 SaaS 公司能夠透過持續開發、路線圖、優先劃分、客戶工程等更快地交付，以實現最大的業務影響。 DevRev 已在數千家公司的各個部門中使用，可與您的工具共存或取代您的工具，從而帶來資訊對稱、簡化協作和整合團隊。 DevRev 成立於 2020 年 10 月，從 Khosla ...
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一個功能強大的溝通和協作平台，可協助使用 Google Workspace 的組織與其客戶、員工和供應商進行有意義的互動。使用 Hiver 的團隊可以有效管理多通路通訊、提供自助服務、自動化繁重工作、與他們喜愛的應用程式整合、確保 SLA 合規性並獲得即時效能洞察，以推動更好的業務成果。永遠不會離開 Gmail。 Hiver 的易用性、零學習曲線、世界一流的安全性和合規性以及 24x7 頂級支援使其成為全球 2000 多家公司值得信賴的軟體。 Flexport、Pluralsight、哈佛大學、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均...
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. ...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。