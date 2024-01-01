共享收件匣軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
共享收件匣軟體為團隊創造了一個共同處理電子郵件的協作環境。這些工具可以將多個電子郵件帳戶整合到一個收件匣中，從而簡化電子郵件管理。通常，企業有一個用於查詢或客戶服務的主要電子郵件帳戶，可供不同員工訪問，但缺乏協作回應能力。共享收件匣解決方案透過提供一個平台來解決這個問題，團隊可以利用眾包知識和應用程式內通訊共同回應外部查詢。此外，他們還提供用於圍繞電子郵件查詢建立工作流程和任務的工具。 這些共享收件匣從電子郵件軟體提供者提供的帳戶中提取電子郵件，從而實現協作討論和回應。它們通常作為獨立的解決方案運行，可以與 CRM 軟體集成，確保客戶互動的無縫記錄。與任務管理軟體的整合也很常見，讓使用者可以輕鬆建立與電子郵件或票務相關的任務。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基於雲端的線上客戶服務軟體，透過所有智慧自動化提供幫助台支持，以更快地完成工作。立即註冊免費試用！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的開源替代方案。連接您的客戶對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是一個基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。該公司成立於2011 年，為140 多個國家/地區的10,000 多名客戶提供服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Zoho TeamInbox
zoho.com
透過共享收件匣使團隊協作變得輕鬆。 為您的團隊創建通用收件箱，讓他們在透明的工作空間中舒適地工作。
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Missive
missiveapp.com
高效團隊的電子郵件、群組聊天和任務。一款適用於所有內部和外部通訊的應用程式。工作管理處於最佳狀態。免費嘗試！
Crisp
crisp.chat
了解我們針對新創企業和中小企業的客戶訊息傳遞平台。集銷售、行銷和支援為一體的一站式軟體：Crisp。 14 天免費試用。無需信用卡。現在試試 ！我們提供知識庫、團隊收件匣、聊天機器人、CRM 和多種其他功能，讓您建立自己的客戶成功之路。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Groove
groovehq.com
了解為什麼超過 8,000 名客戶正在使用 Groove 來提高客戶滿意度並建立有意義的客戶關係
Trengo
trengo.com
在客戶最喜歡的頻道上取悅他們。 探索 Trengo，這是一個將所有訊息傳遞管道統一到一個視圖中的全通路通訊平台。讓客戶溝通變得輕鬆。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Gmelius
gmelius.io
使用 Gmail 的團隊協作平台。 Gmelius 讓您的團隊能夠在電子郵件上進行協作、管理專案和管道、為您的客戶提供服務以及自動化工作流程，而無需離開 Gmail 和公司內日常使用的其他應用程式。
eDesk
edesk.com
eDesk 的電子商務客戶服務軟體將所有客戶互動和訂單資料合併到易於管理的客戶支援團隊的票據中。今天就開始吧。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - 用於測驗、測驗、訓練、抽認卡、知識庫的知識管理軟體。開始使用我們的知識管理軟體。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
Gridlex
gridlex.com
Gridlex 的「超可客製化一體化應用程式產生器」為尋求客製化營運效率的企業提供了全面的解決方案。借助包括 CRM、客戶服務、幫助台票務和主資料管理在內的標準應用程序，Gridlex 允許跨欄位、表單、UX、報告和整合進行廣泛的自訂，以滿足任何組織的獨特需求。該平台因其能夠將各種業務功能整合到一個具有成本效益的單一包中而脫穎而出，並得到高度響應的客戶成功團隊的支持，以確保無縫實施和運營。這使得 Gridlex 成為希望透過可自訂的整合軟體環境簡化流程並增強服務交付的公司的理想選擇。產品描述：超級可自訂的應用程式建構器：自訂模型：開發類似資料庫的結構，可以與其他模型和欄位互連以增強資料管理。自...
Keeping
keeping.com
Keeping 是世界上第一個與 Gmail 整合的客戶支援平台。將客戶支援請求分配給團隊成員、留下私人註釋並設定狀態 - 一切都可以在 Gmail 中完成。 Keeping 成立於 2016 年，總部位於紐約，我們為不僅僅提供客戶支援的團隊打造了 Keeping。如果您正忙於處理重要的客戶請求和其他工作，那麼我們很高興您找到我們，因為我們為您打造了 Keeping。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單但功能強大的團隊收件匣。它是根據電子郵件用戶端的熟悉程度構建的，因此對於任何習慣於透過電子郵件處理客戶訊息的團隊來說，它都可以輕鬆設定和使用。當您花費一半的時間閱讀電子郵件，而另一半的時間在平台之間切換以向您的團隊告知所述電子郵件時，很難提高工作效率。您需要一個應用程式來幫助您更快地行動並使所有事情和每個人都在同一頁上。這是循環。它簡化了您收到的所有工作通訊並將其組織到一個收件匣中，並為您和您的團隊提供了訂單、控制和焦點。借助 Loop，不會錯過任何訊息，您的團隊可以分配所有權、討論客戶電子郵件、交換文件、自動化工作流程以及輕鬆管理共享收件匣。為什麼不今天嘗試呢...
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更聰明、更簡單的商務簡訊應用程式。我們透過專為服務、銷售和支援而建立的易於使用的商業簡訊應用程式幫助各種規模的組織完成工作。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Glassix
glassix.com
Glassix：“與客戶對話的人工智慧。”利用我們領先的客戶溝通平台統一您的訊息傳遞、加速回應並提高滿意度。
Desku
desku.io
幫助台軟體提供令人愉快的客戶體驗。 利用人工智慧驅動的統一全通路平台徹底改變客戶溝通，為每個獨特的業務提供個人化和客製化的體驗。
ThriveDesk
thrivedesk.com
為關心的人提供的客戶服務軟體，來自關心的人。 透過 ThriveDesk，您可以在一個地方輕鬆管理所有客戶支援請求，以便您可以專注於推動業務成長。
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Mojo Helpdesk 讓客戶服務和 IT 支援變得輕鬆。集中請求、分配、自動化、追蹤進度並更快地完成更多工作。 Mojo Helpdesk 是使用電子表格和電子郵件管理請求的最佳替代方案，它將所有請求置於功能強大但簡單的票證追蹤系統中。透過自助服務知識庫減少傳入請求，透過分配和標記票證使事情井井有條，並利用自動化來提高效率。 Mojo Helpdesk 擁有超過 250 萬滿意用戶，是 IT 專業人員、客戶服務經理和代理商的首選。供中小型企業、學校和教育機構、醫療保健組織、政府機構等使用。只需幾分鐘即可開始使用，連接到您公司或組織的 Google Workspace，然後開始管理請求、建...
CommBox
commbox.io
CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是現代服務台票務軟體，用於管理支援電子郵件、自動執行重複任務並改善客戶支援體驗。
Enchant
enchant.com
與客戶進行更好的對話。 我們以客戶為中心的產品可協助您提供個人化的人工智慧支援。全通路分享收件匣、知識庫和即時聊天。 一切都集中在一個直覺的平台上。適合各種規模的團隊。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一個功能強大的溝通和協作平台，可協助使用 Google Workspace 的組織與其客戶、員工和供應商進行有意義的互動。使用 Hiver 的團隊可以有效管理多通路通訊、提供自助服務、自動化繁重工作、與他們喜愛的應用程式整合、確保 SLA 合規性並獲得即時效能洞察，以推動更好的業務成果。永遠不會離開 Gmail。 Hiver 的易用性、零學習曲線、世界一流的安全性和合規性以及 24x7 頂級支援使其成為全球 2000 多家公司值得信賴的軟體。 Flexport、Pluralsight、哈佛大學、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一個由人工智慧驅動的聊天機器人平台，旨在徹底改變客戶支援和參與。我們的人工智慧驅動的聊天機器人 Milly 採用先進的自然語言處理技術，使其能夠 24/7 即時理解並回應客戶詢問。透過與您現有的幫助中心無縫整合並輕鬆客製化，SAAS First 可確保一致的品牌體驗，同時縮短回應時間並提高客戶滿意度。
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. ...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是世界上第一個 FaaS（FOSS 即服務），適用於所有企業規模，並提供大量功能來幫助您增加業務收入。它是一種基於雲端的 CRM，具有很強的可擴展性，因此您可以隨著業務的成長輕鬆添加更多用戶或功能。
DevRev
devrev.ai
DevRev 將設計精美的應用程式內支援體驗與可擴展且可自訂的票務平台結合在一起，將支援和工程相結合