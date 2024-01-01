會話重播軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 密克羅尼西亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會話重播軟體允許公司捕獲並直觀地審查用戶與網站或行動應用程式的交互，從而提供有關他們體驗的寶貴見解。這些工具揭示了用戶的導航旅程，暴露任何小故障、錯誤或混亂時刻。有了這種意識，公司就可以增強其網站或行動介面，以確保更優化的使用者體驗。 會話重播軟體通常由使用者體驗和產品團隊利用，提供使用者互動的全面概述。行銷團隊也利用這些工具來觀察訪客如何在網站或行動應用程式上與其品牌和訊息互動。會話重播軟體可以是獨立產品，也可以作為功能整合到數位分析軟體、A/B 測試工具、熱圖應用程式或行動應用程式分析軟體中。
提議新的應用程式
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ ...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出此服務，並於 2009 年公開。 截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Full...
Pendo
pendo.io
Pendo 幫助您為更快樂、更有效率的使用者和員工提供更好的軟體體驗。 Pendo 協助產品團隊提出並回答以下問題：客戶或員工正在與哪些功能互動？他們忽略了哪些？產品的哪些部分會讓人高興或沮喪？根據這些相同的見解，您可以輕鬆設定應用程式內指南，無需任何編碼，即可在應用程式內部推動軟體採用、提供支援並產生更好的潛在客戶。借助 Pendo，您可以幫助您的用戶從您的軟體中獲得最大價值，以便您能夠有效地推動成長。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經...
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以幫助您了解為什麼您的網站獲得的流量無法轉換為銷售或潛在客戶。我們的轉換率優化工具受到全球超過 450,000 個網站的信賴，可以深入了解人們在其網站上的行為。提高您的銷售額並進一步了解您的網站訪客我們的會話記錄和動態熱圖可讓您查看人們在您的網站上單擊、滾動和點擊的位置，以了解是什麼阻止了他們購買。使用可優化細分深入了解單一人的訪客旅程，觀看沮喪或困惑的訪客的會話重播。透過查看人們與動態熱圖互動最多或最少的內容的聚合視圖，了解更大的圖像。使用滾動熱圖來查看人們是否向下滾動頁面足夠遠以查看您的號召性用語，或者他們是否在您轉換之前就離開了。減少購物車放棄即時聊天和訪客即...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 測試工具 - 一套全面的套件，可提高轉換率、增強用戶體驗並優化您的線上商店績效。 🚀 A/B 測試工具 隆重推出 Plerdy 的免費 A/B 測試工具 - 專為電子商務和線上企業精心設計，旨在增強用戶體驗和轉換率。輕鬆設定、執行和分析 A/B 測試以做出數據驅動的決策。見證即時結果並獲得可行的見解來優化您的網站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 釋放您網站的全...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了傳統分析，能夠前所未有地了解客戶體驗，從而改變您的業務。憑藉直覺的技術揭示每個使用者的行為、意圖和態度，我們使企業能夠快速提供更多人性化體驗，同時確保隱私和可訪問性。這會帶來更快的成長、更大的敏捷性和更滿意的客戶。我們為新的數位體驗提供動力，使其更加人性化。
Heap
heap.io
Heap 是唯一能讓您全面了解客戶數位化旅程的數位洞察平台，因此您可以快速提高轉換率、保留率和客戶滿意度。 - 改善客戶體驗：準確定位使用者遇到的困難，快速改善客戶體驗，確保直覺、愉快的使用者體驗。 - 加快上市時間並優化產品和業務團隊的影響力：不要純粹依靠直覺，而是利用數位參與數據來測試假設並回答出現的問題。借助數據驅動的見解，自信地將新功能和體驗推向市場。 - 打造越來越有價值的功能和體驗：利用數據與業務成果明確掛鉤的工程投資達成共識。 -了解完整的用戶旅程：透過本機會話重播、完整的數據基礎和自動化數據科學，只有 Heap 可以提供團隊獲勝所需的見解。超過 8,000 家企業使用 Heap...
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音註釋來補充其錯誤報告，其中自動包括網路和裝置日誌以及重現步驟。該 SDK 還與開發人員使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIR...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款專門建置的解決方案，用於將訊息整合到數位客戶旅程中，並透過訊息傳遞和社交管道大規模促進與客戶的對話。 Verint 為訊息傳遞管道提供數位客戶參與解決方案，將代理商和虛擬助理回應與勞動力自動化、解決方案管理、聊天機器人開發和企業級分析相結合。根據Forrester 新浪潮：數位優先客戶服務解決方案研究(2020)，Verint Messaging 支援競爭對手中最廣泛的訊息傳遞和社交管道，透過公共社交媒體和選擇的私人訊息傳遞管道為整個客戶旅程中的對話提供支援： 訊息傳遞• WhatsApp • Messenger • Instagram 訊息• App...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 透過一系列精心設計的產品和資源幫助創意人員發揮最佳水平，包括其同名產品、令人愉悅的 Wordpress 託管平台以及 Local by Flywheel（一款輕鬆的本地開發應用程式）。該公司專注於打造時尚而簡單的工具，讓用戶能夠快速建立、啟動和管理任何（以及全部！）他們的 WordPress 網站。從小型機構到大型客戶，Flywheel 產品已幫助超過 10 萬人在 WordPress 平台上擴展業務。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一種行為分析工具，超過 210,000 個數位行銷、UX、產品、新創公司和企業客戶使用它來優化他們的網站體驗。使用Mouseflow，您可以： • 透過觀看訪客會話的影片記錄來了解訪客的點擊之間發生的情況。 • 自動為您的所有頁面建立 6 種類型的熱圖，以了解哪些內容吸引了他們的注意。 • 設定管道來觀察訪客流失的地點和原因。 • 使用表單分析來提升潛在客戶開發能力。 • 發起回饋活動以了解更多有關訪客的資訊。 • 透過所有計劃中提供的強大過濾選項，以您需要的方式分析您的資料。 • 花時間解決您的網站問題，而不是透過摩擦分數過濾您的訪問來查找問題，我們的機器學習工具免費提...
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
Session Rewind
sessionrewind.com
透過使用者行為的錄影來優化您的網路體驗。 準確記錄每個會話和問題，每月只需 14 美元。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一種行為分析解決方案，可幫助新創公司透過熱圖、AB 測試和調查獲取有價值的客戶回饋和見解。它可以幫助行銷人員透過直觀地顯示客戶在網站上點擊和滾動的位置來衡量客戶行為。 A/B 測試使團隊能夠提高內容參與度並找出表現不佳的頁面。產品擁有者可以獲得即時回饋，比較多種裝置上的吸引力，識別關鍵用戶群並觀察用戶注意力，以製定優化的行銷策略。
RealEye
realeye.io
具有網路攝影機眼動追蹤功能的線上研究平台。它具有： - 比傳統眼動追蹤硬體更快、更便宜- 準確（按鈕尺寸精度），用於學術研究- 易於使用（客戶稱讚我們的用戶友好介面） RealEye 是一款線上工具，可讓您執行以下操作： 1. 使用常規網路攝影機進行眼球跟踪，2. 情緒分析（臉部編碼），3. 追蹤滑鼠移動和點擊，4. 使用高級調查模組，5. 立即僱用參與者/小組，6. 完全在線分析數據，7.將數據匯出到 CSV，8. 連接外部工具，9.100% 遠端進行研究。 RealEye 可用於： 1. 購物者洞察研究（包裝與貨架/貨架圖評估） 2. 使用者體驗研究/模型測驗3. 不同的廣告評估（影片、展...
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜測，開始行動✔ 會話上的人工智慧標籤- 透過5% 的會話，了解100% 的用戶問題✔ 頁面故事- 獲取可操作的見解以改進您的登陸頁面✔ 用戶板- 識別用戶以分析參與度並了解他們的問題。在您的聊天工具中獲取直接會話 URL！ ✔ 新增您自己的圖表 - 快速分析點擊次數、頁面、細分和推薦。 ✔ 根據使用者操作建立管道和細分 - 無需代碼✔ 出於安全和定價考慮而進行有限記錄 - 挑選要記錄的內容和不記錄的內容✔ 永久免費計劃
Quantum Metric
quantummetric.com
透過快速部署，我們的平台開始攝取並視覺化您的客戶在網路、本機應用程式和自助服務終端上體驗的所有內容。每次客戶互動的影響都會自動量化，每個客戶會話都可以重播，最重要的是，您的所有團隊都可以根據單一事實版本開展工作。這就是為什麼阿拉斯加航空、lululemon、聯想和西聯匯款等最大品牌都實現了巨大飛躍。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是為了讓軟體完美運作。 我們的平台將廣泛而深入的可觀察性、持續運行時應用程式安全性與先進的 AIOps 相結合，從數據中提供答案和智慧自動化。這使創新者能夠實現雲端營運的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟體，並確保完美的數位體驗。
Userback
userback.io
隆重介紹 Userback，這是領先的用戶研究平台，適合希望了解用戶並打造更好產品的小型團隊。透過 Userback，您可以收集元資料豐富的視覺回饋，並透過 NPS、CES 和 CSAT 指標等應用程式內調查深入了解使用者的情緒和行為。透過完整的會話重播功能，為任何回饋添加深層背景。建立使用者細分並從登入的那一刻起追蹤每個使用者。透過品牌功能入口網站、公共路線圖以及所有回饋的集中位置將這一切包裹起來，從而將回饋開銷減少 70%，並將回饋關閉時間延長 10 倍。沒有代碼？沒問題，立即開始使用無程式碼的瀏覽器擴展，非常適合內部 QA 和錯誤追蹤。這是一個讓小團隊變得強大的平台
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，...
FullSession
fullsession.io
FullSession 幫助公司了解客戶如何透過綜合數位體驗平台與其網站互動。我們為您提供必要的工具來識別用戶摩擦點、退出，並了解用戶與您網站的每次互動背後的見解。 FullSession 提供會話重播解決方案和互動式熱圖，以了解數位互動以及客戶回饋目標小部件，以消除猜測工作；幫助我們的客戶實現完美的數位體驗。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 強調了訪客沒有轉化為客戶的視覺和邏輯原因，並確保無縫的銷售管道以獲得更快的投資回報。 Reactflow 以視訊形式播放客戶的活動記錄、編譯熱圖、漏斗分析、錯誤、控制台日誌並提供回饋，幫助您了解客戶的痛點、解決問題並產生出色的流程。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。
Fullview
fullview.io
停止猜測您的客戶體驗。 Fullview 為產品和支援團隊提供了有關使用者在 SaaS 產品中的行為方式的直覺見解，以充分了解您的客戶體驗。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一個值得信賴的數位體驗平台，它將會話重播、前端錯誤監控、產品分析和優先排序合而為一，同時確保隱私和安全。你能用 Zipy 做什麼？ > 了解用戶行為以避免流失 > 監控即時用戶和即時錯誤以獲得可操作的見解 > 使用內建開發工具縮短解決 JS 和 API 錯誤的時間 > 與團隊成員協作解決客戶體驗問題 > 獲取客戶旅程視訊重播、網絡日誌、控制台日誌和堆疊追蹤都集中在一處誰可以使用Zipy？ Zipy 對於必須解決客戶問題的產品團隊、業務分析師、客戶成功、客戶支援和開發人員最有用。使用 Zipy 將實現什麼目標？ > 將 TTR 降低 50%，節省支援和開發團隊的調試時間 > 透過主動...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。
Toonimo
toonimo.com
為每個人帶來輕鬆的使用者體驗。 Toonimo 是領先的數位採用平台，旨在簡化內部員工培訓和客戶入職計畫的工作。對於想要幫助使用者採用新的或目前使用的軟體解決方案，但又不想強迫員工花幾個小時學習電子學習模組或閱讀使用者手冊的組織來說，Toonimo 提供了強大的工具，可以將學習直接添加到頂層即時了解軟體，允許使用者邊做邊學，並即時完成任務。 Toonimo 使用文字氣泡、效果和音訊將培訓師放置在您需要的地方，創造一個有影響力的自助環境。其結果是用戶採用率大幅提高、企業範圍內的內部培訓成本節省、員工士氣提高以及完成任務的效率提高。使用案例： - 員工培訓 - 吸引新客戶 - 減少客戶支援 - 提...
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Mousestats
mousestats.com
記錄並觀看網站訪客影片+網站熱圖+表單分析+調查
WalkMe US
walkme.com
WalkMe™ 的數位採用平台 (DAP) 讓您的企業能夠簡化線上體驗並消除使用者困惑。
Sprig
sprig.com
Sprig 是一個用戶洞察平台，使產品團隊能夠利用豐富且快速的用戶洞察來建立卓越的產品。 Dropbox、Notion 和 Loom 等下一代產品團隊透過 Sprig 的洞察工具套件改善了他們的產品體驗： 1. 調查：在產品中傾聽目標使用者的聲音並從中學習。 2. 重播：捕捉使用者會話的剪輯以及他們的產品內回饋。 3. AI 分析：利用 GPT 支援的 AI 將使用者回饋轉化為產品機會。 Sprig 總部位於加州舊金山，由 Andreessen Horowitz、Accel、First Round Capital 和 Figma Ventures 提供支持
Figpii
figpii.com
FigPii 是一個轉換優化平台，可讓您識別網站上的問題區域並測試您的解決方案以確保它們提高轉換率。該平台包括熱圖、會話重播影片、線上投票和 AB 測試 更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在簡單的網頁分析儀表板中為您提供所有有價值的網站流量指標。
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方...
Capturly
capturly.com
了解使用者行為、識別問題點、提高轉換率並增加銷售額 希望提高您目前的表現？如果是，Capturly 適合您！它是傳統分析、會話記錄、熱圖和轉換漏斗功能的出色組合。
SessionStack
sessionstack.com
什麼是SessionStack？ SessionStack 是一個人工智慧增強型數位體驗分析平台，基於一流的會話記錄技術，使電子商務企業能夠識別客戶在哪裡陷入困境和流失，以及錯過了哪些轉換機會。該平台產生的見解可以作為透過數據支援的轉換率優化來改善整個用戶體驗的快速通道。 SessionStackAI 是我們專有的機器學習模型，是所有專注於收入的電子商務決策者的理想合作夥伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用戶數據，以提供任何網站或行動應用程式互動的全貌。此平台的自動擷取功能和追溯資料歷史記錄有助於確保分析中沒有間隙，從而識別任何摩擦點或新的轉換機會。 SessionStack ...
WalkMe EU
walkme.com
WalkMe™ 的數位採用平台 (DAP) 讓您的企業能夠簡化線上體驗並消除使用者困惑。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 會記錄訪客使用您網站時的視頻，讓您可以看到他們所做的一切。查看您網站上的每次滑鼠移動、滾動、單擊和按鍵。忘記傳統的分析。您永遠不需要想知道人們再次使用您的網站的具體情況。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一款具有會話重播功能的網路分析軟體。您可以使用它來解決客戶的問題，找到有關產品使用方式的答案，並優化 Web 應用程式的整體體驗。