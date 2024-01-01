會話重播軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會話重播軟體允許公司捕獲並直觀地審查用戶與網站或行動應用程式的交互，從而提供有關他們體驗的寶貴見解。這些工具揭示了用戶的導航旅程，暴露任何小故障、錯誤或混亂時刻。有了這種意識，公司就可以增強其網站或行動介面，以確保更優化的使用者體驗。 會話重播軟體通常由使用者體驗和產品團隊利用，提供使用者互動的全面概述。行銷團隊也利用這些工具來觀察訪客如何在網站或行動應用程式上與其品牌和訊息互動。會話重播軟體可以是獨立產品，也可以作為功能整合到數位分析軟體、A/B 測試工具、熱圖應用程式或行動應用程式分析軟體中。
提議新的應用程式
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台應用程式監控，重點是錯誤報告。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
TWIPLA
twipla.com
隱私完美的 Google Analytics 替代方案。 加入超過 250 萬個網站，這些網站已經受益於完美的隱私分析和情報。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出該服務，並於 2009 年公開。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆蓋超過 25,000 家公司，收到了 4 億個報告的問題和回饋，全球有 20 億台設備運行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音...
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Session Rewind
sessionrewind.com
透過使用者行為的錄影來優化您的網路體驗。 準確記錄每個會話和問題，每月只需 14 美元。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
RealEye
realeye.io
具有網路攝影機眼動追蹤功能的線上研究平台。它具有： - 比傳統眼動追蹤硬體更快、更便宜- 準確（按鈕尺寸精度），用於學術研究- 易於使用（客戶稱讚我們的用戶友好介面） RealEye 是一款線上工具，可讓您執行以下操作： 1. 使用常規網路攝影機進行眼球跟踪，2. 情緒分析（臉部編碼），3. 追蹤滑鼠移動和點擊，4. 使用高級調查模組，5. 立即僱用參與者/小組，6. 完全在線分析數據，7.將數據匯出到 CSV，8. 連接外部工具，9.100% 遠端進行研究。 RealEye 可用於： 1. 購物者洞察研究（包裝與貨架/貨架圖評估） 2. 使用者體驗研究/模型測驗3. 不同的廣告評估（影片、展...
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜測，開始行動✔ 會話上的人工智慧標籤- 透過5% 的會話，了解100% 的用戶問題✔ 頁面故事- 獲取可操作的見解以改進您的登陸頁面✔ 用戶板- 識別用戶以分析參與度並了解他們的問題。在您的聊天工具中獲取直接會話 URL！ ✔ 新增您自己的圖表 - 快速分析點擊次數、頁面、細分和推薦。 ✔ 根據使用者操作建立管道和細分 - 無需代碼✔ 出於安全和定價考慮而進行有限記錄 - 挑選要記錄的內容和不記錄的內容✔ 永久免費計劃
Quantum Metric
quantummetric.com
透過快速部署，我們的平台開始攝取並視覺化您的客戶在網路、本機應用程式和自助服務終端上體驗的所有內容。每次客戶互動的影響都會自動量化，每個客戶會話都可以重播，最重要的是，您的所有團隊都可以根據單一事實版本開展工作。這就是為什麼阿拉斯加航空、lululemon、聯想和西聯匯款等最大品牌都實現了巨大飛躍。
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
FullSession
fullsession.io
FullSession 幫助公司了解客戶如何透過綜合數位體驗平台與其網站互動。我們為您提供必要的工具來識別用戶摩擦點、退出，並了解用戶與您網站的每次互動背後的見解。 FullSession 提供會話重播解決方案和互動式熱圖，以了解數位互動以及客戶回饋目標小部件，以消除猜測工作；幫助我們的客戶實現完美的數位體驗。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 強調了訪客沒有轉化為客戶的視覺和邏輯原因，並確保無縫的銷售管道以獲得更快的投資回報。 Reactflow 以影片形式播放客戶的活動記錄、編譯熱圖、漏斗分析、錯誤、控制台日誌並提供回饋，幫助您了解客戶的痛點、解決問題並產生出色的流程。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。
Dynatrace
dynatrace.com
統一的可觀察性和安全性 借助唯一由因果 AI 提供支援的分析和自動化平台，簡化雲端複雜性並更快、更安全地進行創新。
Fullview
fullview.io
停止猜測您的客戶體驗。 Fullview 為產品和支援團隊提供了有關使用者在 SaaS 產品中的行為方式的直覺見解，以充分了解您的客戶體驗。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。
Toonimo
toonimo.com
讓每個人的使用者體驗變得簡單。 Toonimo 是領先的數位採用平台，旨在簡化內部員工培訓和客戶入職計畫的工作。對於希望幫助使用者採用新的或目前使用的軟體解決方案，但又不想強迫員工花幾個小時學習電子學習模組或閱讀使用者手冊的組織來說，Toonimo 提供了強大的工具，可以將學習直接添加到頂層即時了解軟體，允許使用者邊做邊學，並即時完成任務。 Toonimo 使用文字氣泡、效果和音訊將培訓師放置在您需要的地方，創造一個有影響力的自助環境。其結果是用戶採用率大幅提高、企業範圍內的內部培訓成本節省、員工士氣提高以及完成任務的效率提高。使用案例： - 員工培訓 - 吸引新客戶 - 減少客戶支援 - 提...
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Mousestats
mousestats.com
記錄並觀看網站訪客影片+網站熱圖+表單分析+調查
WalkMe US
walkme.com
WalkMe™ 的數位採用平台 (DAP) 讓您的企業能夠簡化線上體驗並消除使用者困惑。
Zipy.ai
zipy.ai
傳統工具可能會向您拋出一系列錯誤，但 Zipy 會透過即時客戶旅程告訴您哪些問題很重要。
Sprig
sprig.com
Sprig - 以前稱為 UserLeap。快速可靠的上下文使用者研究。透過 Sprig 的有針對性的微觀調查、視訊問題等，確保用戶研究儘早且經常進行。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Figpii
figpii.com
更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在簡單的網頁分析儀表板中為您提供所有有價值的網站流量指標。
cux.io
cux.io
我們將訪客的體驗轉化為數字，識別他們在客戶旅程中的行為模式，並提供即時可行的見解。不再有資料垃圾郵件
Capturly
capturly.com
了解使用者行為、識別問題點、提高轉換率並增加銷售額 希望提高您目前的表現？如果是，Capturly 適合您！它是傳統分析、會話記錄、熱圖和轉換漏斗功能的出色組合。
SessionStack
sessionstack.com
什麼是SessionStack？ SessionStack 是一個人工智慧增強型數位體驗分析平台，基於一流的會話記錄技術，使電子商務企業能夠識別客戶在哪裡陷入困境和流失，以及錯過了哪些轉換機會。該平台產生的見解可以作為透過數據支援的轉換率優化來改善整個用戶體驗的快速通道。 SessionStackAI 是我們專有的機器學習模型，是所有專注於收入的電子商務決策者的理想合作夥伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用戶數據，以提供任何網站或行動應用程式互動的全貌。此平台的自動擷取功能和追溯資料歷史記錄有助於確保分析中沒有間隙，從而識別任何摩擦點或新的轉換機會。 SessionStack ...
WalkMe EU
walkme.com
WalkMe™ 的數位採用平台 (DAP) 讓您的企業能夠簡化線上體驗並消除使用者困惑。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 會記錄訪客使用您網站時的視頻，讓您可以看到他們所做的一切。查看您網站上的每次滑鼠移動、滾動、單擊和按鍵。忘記傳統的分析。您永遠不需要想知道人們再次使用您的網站的具體情況。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一種網路分析工具，具有會話重播、分段、智慧地圖和錯誤追蹤功能。