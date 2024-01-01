搜尋引擎 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
搜尋引擎是複雜的網路工具，使用戶能夠在網路上探索和定位資訊。透過對大量網路內容建立索引，這些平台有助於快速有效地檢索相關資料以回應用戶查詢。他們利用複雜的演算法根據相關性和品質對網頁進行分析和排名，為用戶提供準確且多樣化的搜尋結果。
提議新的應用程式
Google Search
google.com
搜尋世界各地的信息，包括網頁、圖片、影片等。 Google 有許多特殊功能可以幫助您準確找到所需內容。
Microsoft Bing
bing.com
Bing 是微軟擁有和營運的網路搜尋引擎。該服務起源於微軟之前的搜尋引擎：MSN Search、Windows Live Search 以及後來的 Live Search。 Bing 提供多種搜尋服務，包括網頁、影片、圖像和地圖搜尋產品。它是使用 ASP.NET 開發的。 Bing 是微軟Live Search 的替代品，由微軟執行長 Steve Ballmer 於2009 年5 月28 日在加州聖地牙哥舉行的All Things Digital 會議上揭曉，並於2009 年6月3 日發布。當時值得注意的新功能包括清單輸入查詢時的搜尋建議以及基於Powerset 語義技術的相關搜尋清單（稱為...
You.com
you.com
為您總結網路的私人搜尋引擎。
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo（也縮寫為DDG）是一個網路搜尋引擎，強調保護搜尋者的隱私並避免個人化搜尋結果的過濾氣泡。 DuckDuckGo 與其他搜尋引擎的區別在於，它不會對用戶進行分析，而是向所有用戶顯示給定搜尋字詞的相同搜尋結果。該公司總部位於大費城賓州保利，截至2020 年8 月擁有100 名員工。公司名稱參考了兒童遊戲「鴨子、鴨子、鵝」。
Brave Search
search.brave.com
Brave Search 不會追蹤您或您的查詢。曾經。私密、獨立、透明，Brave Search 是 Google 的真正替代品。
Yahoo Search
yahoo.com
搜尋引擎可協助您準確找到所需內容。從整個網路中找到最相關的資訊、影片、圖像和答案。
네이버 검색
naver.com
Naver 搜尋 截至 2017 年 9 月，Naver 處理了韓國 74.7% 的網路搜索，擁有 4,200 萬註冊用戶。超過 2500 萬韓國人將 Naver 作為預設瀏覽器的起始頁，每天有 2800 萬訪客。 Naver 也常被稱為「韓國的谷歌」。
Swisscows
swisscows.com
Swisscows 是一個資料安全的搜尋引擎。我們非常重視用戶的隱私權。
Yandex Search
yandex.com
Yandex Search 是俄羅斯公司 Yandex 旗下的網路搜尋引擎。它是Yandex的核心產品。
百度
baidu.com
百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意為“一百次”，英語化 BY-doo）是一家專注於互聯網相關服務和產品以及人工智能 (AI) 的中國跨國科技公司，總部位於北京海淀區。它是全球最大的人工智慧和互聯網公司之一。該集團的控股公司在開曼群島註冊成立。百度於2000年1月由李彥宏和徐直軍創立。百度搜尋引擎目前是Alexa網路排名中的第三大網站。百度起源於 RankDex，這是李彥宏於 1996 年開發的早期搜尋引擎，之後於 2000 年創立了百度。百度提供各種服務，包括中文搜尋引擎以及名為百度地圖的地圖服務。百度提供約 57 項搜尋和社群服務，例如百度百科（線上百科全書）、百度網盤（雲端儲存服務...
Startpage
startpage.com
搜尋和瀏覽網路而不會被追蹤或成為目標。 Startpage 是世界上最私密的搜尋引擎。使用 Startpage 來保護您的個人資料。
Ecosia
ecosia.org
Ecosia 利用您搜尋所得的廣告收入在最需要的地方種植樹木。透過使用 Ecosia 進行搜索，您不僅可以在我們的星球上重新造林，還可以幫助我們的種植計畫周圍的社區為自己建立更美好的未來。試一試！
Qwant Search
qwant.com
搜尋引擎對您一無所知，但卻改變了一切：零追蹤您的搜尋、零個人資料使用、零導向廣告。
Seznam
seznam.cz
造訪量最大的捷克網路入口網站，提供搜尋引擎、電子郵件、時事新聞、天氣預報和有用的連結。 Seznam.cz 是捷克共和國的入口網站和搜尋引擎。由 Ivo Lukačovič 於 1996 年在布拉格創立，是捷克共和國的第一個入口網站。
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc是越南語搜尋引擎，專注於開發越南語語言處理能力，優化搜尋結果以適應越南人的需求。
搜狗
sogou.com
搜狗搜尋是全球第三代互動式搜尋引擎，支援微信公眾號和文章搜尋、知乎搜尋、英文搜尋及翻譯等，透過自主研發的人工智慧演算法為用戶提供專業、精準、便利的搜尋服務。
GoodFirms
goodfirms.co
最值得信賴的 B2B 評論和研究平台，收集了 IT 服務的客戶評論和評分、公司簡介和 CEO 訪談。尋找世界上最好的 IT 公司。
360搜索
so.com
360搜尋是安全、精準、可信賴的新一代搜尋引擎，依賴360母品牌的安全優勢，全面攔截各類釣魚詐欺等惡意網站，提供更放心的搜尋服務。 360搜尋 so靠譜。
Ghostery Private Search
ghostery.com
Ghostery 私人搜尋引擎是一種獨一無二的系統，可讓您在不記錄搜尋資訊的情況下搜尋互聯網，從而提供客觀的結果。 Ghostery 私人搜尋引擎為您提供公正的結果，在您造訪網站之前偵測並報告追蹤器，並為貢獻者提供無廣告的結果。
Old'aVista
oldavista.com
Old'aVista 是一個獨特的線上平台，旨在保護和慶祝互聯網的歷史。 Old'aVista 的一些主要亮點包括： * 搜尋引擎：該網站提供了一個搜尋引擎，允許用戶搜尋網路早期的龐大內容資料庫，涵蓋多種語言，包括英語、葡萄牙語、西班牙語、法語、義大利語和德語。 * 互聯網檔案集成：Old'aVista 與互聯網檔案集成，允許用戶訪問大量存檔網頁、軟體下載和其他過去的數位工件。 * 目錄和類別：該網站將其內容組織成各種目錄和類別，涵蓋藝術與人文、商業與經濟、電腦與互聯網、教育、娛樂、政府、健康、新聞與媒體、娛樂與體育、參考、區域、科學和社會科學。 * 老式軟體和遊戲：Old'aVista 提...
BookAbout
bookabout.io
BookAbout 是一個利用人工智慧技術增強圖書發現的創新平台。其主要特點是能夠掃描和搜尋龐大的圖書資料庫，與傳統的搜尋方法（例如按類別或名稱搜尋）相比，旨在提供更有效和個性化的文獻發現方法。 人工智慧技術會呈現與使用者查詢相符的結果，從而幫助讀者找到下一本最喜歡的書。作為一個由狂熱讀者設計的平台，BookAbout了解圖書搜尋的挑戰和困難，旨在為使用者創造更愉快、更輕鬆的體驗。 除了人工智慧圖書搜尋功能外，該平台還維護更新的資料庫，以確保存取最新書籍。它提供了引人入勝的閱讀體驗和持續的演算法改進，以提供更好的用戶體驗。 有了 BookAbout，滿足於一本平庸的書已經成為過去，因為它...