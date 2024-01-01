螢幕分享軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

螢幕分享工具使用戶能夠即時分享他們的裝置螢幕，讓其他人觀察他們的行為。這些工具將使用者的螢幕轉變為討論、協作或演示的平台，從而增強團隊成員之間以及演示者和觀眾之間的協作。螢幕分享功能對於組織的協作軟體套件至關重要，經常整合到其他軟體產品中。 這些解決方案對於各個行業都很有價值。在內部，它們通常用於團隊腦力激盪和構思會議。銷售和行銷團隊在客戶或利害關係人通話期間利用螢幕共享工具來提供簡報或附加資料。許多螢幕分享工具都整合到其他軟體中，例如視訊會議和網路研討會平台。一些解決方案主要側重於螢幕共享，提供視訊會議作為次要功能。