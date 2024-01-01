螢幕分享軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

Surfly

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Surfly 提供協同瀏覽和協作技術，讓您可以從任何管道無縫升級任何對話，並為客戶提供支持，就像您並排坐在一起一樣。您的客戶只需點擊一個連結或按鈕，他們的共同瀏覽會話就會立即在瀏覽器視窗中開始，您將看到他們所看到的內容。 使用 Surfly，無需下載軟體，也無需在您的網站上添加程式碼。 Surfly 的技術提供流暢、快速的體驗，即使同時瀏覽有音訊和視訊的網站時，也不會降低品質。 Surfly 還可以輕鬆自訂以適應任何客戶體驗流程。您可以直接從您的網站啟動共同瀏覽會話，甚至可以自訂流程，使其與您網站的外觀和風格完美匹配。透過我們完整記錄的 API，您可以快速將 Surfly 整合到其他聊天解...