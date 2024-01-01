螢幕分享軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布威島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
螢幕分享工具使用戶能夠即時分享他們的裝置螢幕，讓其他人觀察他們的行為。這些工具將使用者的螢幕轉變為討論、協作或演示的平台，從而增強團隊成員之間以及演示者和觀眾之間的協作。螢幕分享功能對於組織的協作軟體套件至關重要，經常整合到其他軟體產品中。 這些解決方案對於各個行業都很有價值。在內部，它們通常用於團隊腦力激盪和構思會議。銷售和行銷團隊在客戶或利害關係人通話期間利用螢幕共享工具來提供簡報或附加資料。許多螢幕分享工具都整合到其他軟體中，例如視訊會議和網路研討會平台。一些解決方案主要側重於螢幕共享，提供視訊會議作為次要功能。
提議新的應用程式
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Zoho Assist
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是為全球公司提供線上視訊會議的行業領導者，現已成為 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款專為中小型企業打造的一體化通訊軟體。此會議解決方案可單獨購買，每天受到數百萬人的信賴，可實現即時虛擬通訊和協作。獲得快速、簡單且可靠的專業線上會議解決方案，使客戶能夠面對面會面，透過會議中聊天或電話會議與同事聯繫，並螢幕共享他們的演示文稿，所有這些都只需單擊一個按鈕即可。在屢獲殊榮的協作解決方案的推動下，沒有什麼可以與您的團隊或業務的動力相媲美，GoTo Connect 的會議解決方案將生產力與靈活性結合起來，讓員工隨時隨地在任何設備上高效工作。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 ...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 開發的一系列遠端桌面軟體和遠端支援軟體。 Splashtop 為企業、IT 支援和服務台、MSP 和教育機構提供遠端電腦存取。
Switchboard
switchboard.app
透過更少的會議加快行動速度。在非同步優先的協作平台中分享想法、提供回饋並做出決策。取得更快的進展：無需安排會議，而是在始終最新的互動式房間中共用應用程式和文件。與上下文共享：透過將工具、文件和對話保留在一個地方來提供回饋並做出更好的決策。面對面交談：並非所有會議都是糟糕的！在任何房間開啟影片即可共同瀏覽並共同完成更多任務。
Consolto
consolto.com
Consolto 希望透過其以中小型企業為中心的會議解決方案，任何人都可以提供高影響力的一對一數位服務，這些服務與大型組織所提供的服務相當，甚至超過了大型組織所提供的服務。問題 據 Consolto.com 稱，目前使用 Zoom、Skype 或 Google Hangouts 等當前解決方案與客戶建立視訊聊天可能是一個有點尷尬的過程，這些解決方案並不是為企業對客戶場景而構建的。他們需要： 某種客戶端安裝－糟糕。使用者名稱/密碼憑證－那個該死的密碼在哪裡？發送連結或電子郵件來與潛在客戶聯繫——很乏味。加到聯絡人－隱私有人嗎？幾乎沒有後台功能。一個人應該如何完成任何一項業務？這些解決方案未能很好...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是現代工作場所的會議平台。我們將視訊、音訊和網路會議與人們每天使用的協作工具結合在一起。 BlueJeans 是第一個在視訊會議中連接桌面、行動裝置和會議室系統的雲端服務，它使會議可以快速加入且易於使用，以便人們可以在他們想要的地點和方式高效地工作。這是團隊信任的會議解決方案，可以將工作做到最好。
CrankWheel
crankwheel.com
輕鬆分享您的螢幕。語音通話期間幾秒鐘內即可共享螢幕。您透過電子郵件或簡訊發送連結或分享您的公共鏈接，查看者可以在任何瀏覽器和任何裝置上開啟會話。查看器無需設定或註冊。為語音通話添加視覺效果。無需將對話轉移到協作平台。您的觀眾永遠不需要分享他們的網路攝影機。在與 CrankWheel 的第一次冷通電話中更快地建立信任並完成交易。功能： 輕鬆螢幕分享 在螢幕分享中串流帶聲音的高畫質影片 在表單上進行電子簽名 錄製您的螢幕和網路攝影機並將影片嵌入電子郵件中。允許觀看者掌控預覽視窗向您顯示觀看者所看到的內容以及他是否參與其中CTA 小部件，當客戶請求呼叫時立即提醒用戶從SM 或時事通訊捕獲潛在客戶並在...
Surfly
surfly.com
Surfly 提供協同瀏覽和協作技術，讓您可以從任何管道無縫升級任何對話，並為客戶提供支持，就像您並排坐在一起一樣。您的客戶只需點擊一個連結或按鈕，他們的共同瀏覽會話就會立即在瀏覽器視窗中開始，您將看到他們所看到的內容。 使用 Surfly，無需下載軟體，也無需在您的網站上添加程式碼。 Surfly 的技術提供流暢、快速的體驗，即使同時瀏覽有音訊和視訊的網站時，也不會降低品質。 Surfly 還可以輕鬆自訂以適應任何客戶體驗流程。您可以直接從您的網站啟動共同瀏覽會話，甚至可以自訂流程，使其與您網站的外觀和風格完美匹配。透過我們完整記錄的 API，您可以快速將 Surfly 整合到其他聊天解...
Demio
demio.com
Demio 是行銷和客戶教育團隊透過即時影片在比以往更短的時間內有效擴大工作範圍的簡單方法。無論您是希望產生和鑑定潛在客戶/客戶、啟動用戶並提高試用轉換率，還是教育客戶並減少客戶流失，Demio 都是您的完美平台。了解為什麼 Demio 受到全球一些領先 SaaS 公司的信任。在這裡進行互動遊覽：https://hubs.li/Q01KrHC90。 Demio 是 HubSpot 應用程式市場中經過認證的應用程式！在這裡查看我們的應用程式：https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/marketing/webinar/demio-418995
join.me
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ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次演示都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
RemoteHQ
remotehq.com
我們透過視訊會議以外的方式將人們聚集在一起。我們的平台將人們連接到完成工作所需的應用程式和虛擬資源。使用 RemoteHQ 舉辦團隊會議、銷售演示、支援電話、培訓課程等。
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
Kumospace
kumospace.com
Kumospace 正在建造未來的辦公室——一個以人為本的虛擬辦公室。團隊合作和生產力與公司文化保持同步。透過虛擬工作空間激勵員工發揮最佳水平，讓您的團隊充分發揮潛力。 Kumospace 消除了溝通中的摩擦，最大限度地減少了誤解，並幫助團隊一起慶祝勝利。加入數千家已透過 Kumospace 成功解決遠距工作挑戰的公司。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io 是一家總部位於新加坡的全球性全端通訊平台和解決方案提供商，使開發人員和企業能夠使用視訊、語音、簡訊和WhatsApp API、SDK 和低程式碼解決方案為其消費者提供全面的全通路體驗。 在由 50 多名充滿熱情的技術人員組成的團隊的支持下，它透過其互動且高度參與的客戶體驗平台為全球財富 500 強公司以及新創公司提供支援。 該公司成立於 2017 年，在亞太地區、美國和歐洲建立了強大的影響力，為醫療保健、電信、BFSI、教育、零售和電子商務等不同行業的客戶提供服務。 EnableX.io 是業界首創，同時作為雲端和本地 CPaaS 平台提供。這種靈活的部署能力使我們...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 專門提供可靠的網路會議和視訊會議解決方案。提供雲端和本地軟體，功能強大，如高清音視訊聊天、即時通訊、螢幕共享、錄音、白板等。 ezTalks 旨在讓您的會議更輕鬆、更具協作性。
Zellim
zellim.com
Zellim 為您提供了在易於使用的平台上溝通和協作所需的所有工具，以便您可以在任何地方保持高效工作。一項訂閱為您提供五種以上的協作、通訊和專案管理功能，這些功能取代了人們已經付費的許多訂閱應用程式。使用 Zellim（一款一體化遠端協作工具套件）節省金錢和時間。
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它還使參與者能夠(1) 即時上傳和共享文件和視訊(2) 透過VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天(3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 ( 4) 共享離線內容 (5) 取得深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它還使參與者能夠(1) 即時上傳和共享文件和視訊(2) 透過VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天(...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm 是一個企業協作平台，可為團隊提供在更短的時間內完成更多工作所需的效率。該公司完全整合、可自訂的協作平台由專業人士為專業人士打造，將工作流程效率與資料安全性結合在一起。該平台結合了所有形式的通信，包括：訊息傳遞、電子郵件、視訊會議、日曆、螢幕共享和文件共享等。
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub 是一款適用於企業公司、共享辦公空間和教育中心的無線演示和協作解決方案。透過將Zoapi 連接到會議室投影機/電視，您可以從執行Windows、Mac、Linux、Chrome OS、Android 或iOS 的任何裝置無縫共享螢幕，使用Zoom、Skype、MS Teams、WebEx 或任何應用程式主持視訊會議根據您的選擇，隨時隨地查看會議室日曆並管理您的會議。憑藉無線協作、無憂視訊會議、註釋和白板、多種應用程式支援和管理控制面板，Zoapi 不會降低生產力。
Aericast
aericast.com
透過筆記型電腦進行無線演示。當房間不使用時，將螢幕變成數位看板。只需下載 AeriCast 接收器應用程序，然後將任何裝置變成無線演示的接收器。
Upscope
upscope.com
Upscope 是一家為企業提供協同瀏覽解決方案的軟體公司。協同瀏覽是一種允許客戶支援或銷售代表即時查看客戶螢幕並與之互動的技術，使他們能夠提供更有效和高效的幫助。 關於 Upscope 的要點： * 產品： -> HelloScreen：Upscope 的旗艦協同瀏覽產品，讓使用者可以立即看到客戶的螢幕並與之互動。 -> 協同瀏覽 API：開發人員友善的協同瀏覽 API，可以整合到任何平台中。 * 解決方案： -> 支援：Upscope 的協同瀏覽功能旨在幫助支援團隊更快解決客戶問題，讓他們看到客戶所看到的內容。 -> 銷售：協同瀏覽功能還可以透過讓銷售代表指導客戶完成複雜的產品並直接影...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一個完全加密的視訊會議、螢幕分享和對話智慧解決方案，易於使用且無需下載。憑藉同時共享多個螢幕、在虛擬白板上集思廣益以及讓與會者暫停和放大演示內容的能力 - CollabNow 提供了一種更加身臨其境、安全可靠的方式，以無與倫比的價格進行虛擬協作。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客戶溝通和團隊協作應用程序，為您的團隊提供一系列功能，包括聊天、語音和視訊通話、會議、螢幕共享、文件共享以及與CRM 和各種其他業務應用程序的無縫整合。 Thirdlane Connect 旨在促進多通路客戶溝通和團隊協作，專為本地和遠端工作人員而設計，支援網頁瀏覽器、iPhone、Android 裝置以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。這項強大的應用程式與 Thirdlane 商務電話系統或 Thirdlane 多租戶 PBX 平台完全整合並由其提供支援。這些平台可以安全地部署在各種環境中，無論是在本地還是在私有雲或公有雲中，...