螢幕分享軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
螢幕分享工具使用戶能夠即時分享他們的裝置螢幕，讓其他人觀察他們的行為。這些工具將使用者的螢幕轉變為討論、協作或演示的平台，從而增強團隊成員之間以及演示者和觀眾之間的協作。螢幕分享功能對於組織的協作軟體套件至關重要，經常整合到其他軟體產品中。 這些解決方案對於各個行業都很有價值。在內部，它們通常用於團隊腦力激盪和構思會議。銷售和行銷團隊在客戶或利害關係人通話期間利用螢幕共享工具來提供簡報或附加資料。許多螢幕分享工具都整合到其他軟體中，例如視訊會議和網路研討會平台。一些解決方案主要側重於螢幕共享，提供視訊會議作為次要功能。
提議新的應用程式
TeamViewer Web
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前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Zoho Assist
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使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
GoTo
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GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 開發的一系列遠端桌面軟體和遠端支援軟體。Splashtop 使用戶能夠從桌面和行動裝置遠端存取或遠端支援電腦。 Splashtop 為企業、IT 支援和服務台、MSP 和教育機構提供遠端電腦存取。
Switchboard
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為更多協作會議騰出空間。帶上您已經使用的工具，與您的團隊、客戶和客戶並肩工作。
Consolto
consolto.com
直接從您的網站與客戶進行即時視訊聊天 安排高品質的視訊會議來完成銷售目標、發展您的業務並建立更好的業務關係
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是雲端視訊會議領域的全球領導者。輕鬆安全地舉行即時視訊通話、網路研討會、電話會議和線上會議。
CrankWheel
crankwheel.com
透過使用內部銷售軟體進行螢幕分享、即時簡報和電話會議，銷售更多產品並提高網站投資報酬率
Surfly
surfly.com
線上互動的下一波浪潮。創建協作且合規的數位旅程，無需更改應用程式或安裝軟體。
Demio
demio.com
只有 Demio 為您的觀眾提供簡單、無需下載的網路研討會體驗，以及產生更好結果所需的所有行銷工具。
join.me
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在 join.me 上，螢幕分享、線上會議和團隊協作都變得快速、輕鬆。向工作展示誰才是老闆。立即免費嘗試加入我！
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次簡報都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
RemoteHQ
remotehq.com
我們透過視訊會議以外的方式將人們聚集在一起。我們的平台將人們連接到完成工作所需的應用程式和虛擬資源。使用 RemoteHQ 舉辦團隊會議、銷售演示、支援電話、培訓課程等。
Kumospace
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Kumospace 正在建造未來的辦公室——一個以人為本的虛擬辦公室。團隊合作和生產力與公司文化保持同步。透過虛擬工作空間激勵員工發揮最佳水平，讓您的團隊充分發揮潛力。 Kumospace 消除了溝通中的摩擦，最大限度地減少了誤解，並幫助團隊一起慶祝勝利。加入數千家已透過 Kumospace 成功解決遠距工作挑戰的公司。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一個針對視訊直播、情緒AI、語音和簡訊的CPaaS平台，為Web和行動開發者提供全通路通訊解決方案的API和SDK。
Samepage
samepage.io
登入 Samepage 並與您的團隊即時協作。聊天、分享文件、分配任務、管理專案等等。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 專門提供可靠的網路會議和視訊會議解決方案。提供雲端和本地軟體，功能強大，如高清音視訊聊天、即時通訊、螢幕共享、錄音、白板等。 ezTalks 旨在讓您的會議更輕鬆、更具協作性。
Zellim
zellim.com
透過一個簡單的應用程式管理團隊！ 自訂工作流程、追蹤團隊進度並在世界任何地方輕鬆協作。
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Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它還使參與者能夠(1) 即時上傳和共享文件和視訊(2) 透過VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天(3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 ( 4) 共享離線內容 (5) 取得深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它還使參與者能夠(1) 即時上傳和共享文件和視訊(2) 透過VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天(...
Workstorm
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Workstorm 是一個企業協作平台，可為團隊提供在更短的時間內完成更多工作所需的效率。該公司完全整合、可自訂的協作平台由專業人士為專業人士打造，將工作流程效率與資料安全性結合在一起。該平台結合了所有形式的通信，包括：訊息傳遞、電子郵件、視訊會議、日曆、螢幕共享和文件共享等。
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub 是一款適用於企業公司、共享辦公空間和教育中心的無線演示和協作解決方案。透過將Zoapi 連接到會議室投影機/電視，您可以從執行Windows、Mac、Linux、Chrome OS、Android 或iOS 的任何裝置無縫共享螢幕，使用Zoom、Skype、MS Teams、WebEx 或任何應用程式主持視訊會議根據您的選擇，隨時隨地查看會議室日曆並管理您的會議。憑藉無線協作、無憂視訊會議、註釋和白板、多種應用程式支援和管理控制面板，Zoapi 不會降低生產力。
Aericast
aericast.com
透過筆記型電腦進行無線演示。當房間不使用時，將螢幕變成數位看板。只需下載 AeriCast 接收器應用程序，然後將任何裝置變成無線演示的接收器。
Upscope
upscope.com
Upscope 是一家為企業提供協同瀏覽解決方案的軟體公司。協同瀏覽是一種允許客戶支援或銷售代表即時查看客戶螢幕並與之互動的技術，使他們能夠提供更有效和高效的幫助。 關於 Upscope 的要點： * 產品： -> HelloScreen：Upscope 的旗艦協同瀏覽產品，讓使用者可以立即看到客戶的螢幕並與之互動。 -> 協同瀏覽 API：開發人員友善的協同瀏覽 API，可以整合到任何平台中。 * 解決方案： -> 支援：Upscope 的協同瀏覽功能旨在幫助支援團隊更快解決客戶問題，讓他們看到客戶所看到的內容。 -> 銷售：協同瀏覽功能還可以透過讓銷售代表指導客戶完成複雜的產品並直接影...
CollabNow
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CollabNow 是第一個完全加密的視訊會議、螢幕分享和對話智慧解決方案，易於使用且無需下載。憑藉同時共享多個螢幕、在虛擬白板上集思廣益以及讓與會者暫停和放大演示內容的能力，CollabNow 提供了一種更加身臨其境、安全可靠的方式，以無與倫比的價格進行虛擬協作。
Thirdlane
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為企業、網路電話服務供應商和呼叫中心營運商開發 VoIP PBX 和統一通訊平台和解決方案。