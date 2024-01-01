Salesforce CRM 文件產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 智利

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件產生應用程式可讓 Salesforce CRM 使用者有效率地建立、自訂、編輯和產生資料驅動文檔，從而提高營運效率並確保品牌和企業形象的一致性。這些應用程式滿足 Salesforce CRM 中的各種常見文件產生用例，以 Word、Excel®、PowerPoint®、PDF 或 HTML 電子郵件等格式產生輸出。文件生成應用程式不僅可以輕鬆保持品牌一致性，而且還提供條件格式。產生的文件涵蓋廣泛的功能，包括提案、法律文件、簡報、報價、合約等。
提議新的應用程式
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的世界第一方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。
Formstack
formstack.com
Formstack Sign（以前稱為 InsureSign）是對任何文件進行電子簽名的最簡單、最快和最安全的方法。 Formstack Sign（以前稱為 InsureSign）受到數千家各種規模企業的信賴，讓您的客戶可以輕鬆地從筆記型電腦、平板電腦和行動裝置甚至透過簡訊簽署您的文件。所有客戶都可以隨時透過電話享受專屬的客戶協助。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合約所需的唯一工具。減少在應用程式、編輯器和電子簽名工具之間切換的時間，並節省金錢。超過 50 萬家公司信任 Concord 來履行其合約。借助Concord，您可以： - 在一個地方起草、協商、簽署和管理整個組織的每一份合同- 按照您想要的方式工作- 在Concord、Word 或Google Docs 上- 與所有人協作- 您的團隊、客戶、和供應商- 只需幾分鐘而不是幾個月即可開始Concord 提供的主要功能： - 有條件批准工作流程，以便每份合約都由合適的人（且只有該人）審核- 私人評論和版本控制，以實現更有效的合同談判- 條款庫所有預先批准的條款，根據需要添加...