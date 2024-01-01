Salesforce CRM 文件產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

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文件產生應用程式可讓 Salesforce CRM 使用者有效率地建立、自訂、編輯和產生資料驅動文檔，從而提高營運效率並確保品牌和企業形象的一致性。這些應用程式滿足 Salesforce CRM 中的各種常見文件產生用例，以 Word、Excel®、PowerPoint®、PDF 或 HTML 電子郵件等格式產生輸出。文件生成應用程式不僅可以輕鬆保持品牌一致性，而且還提供條件格式。產生的文件涵蓋廣泛的功能，包括提案、法律文件、簡報、報價、合約等。
提議新的應用程式
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
Formstack
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