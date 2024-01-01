銷售培訓及入職軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（布拉薩）

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銷售培訓和入職軟體有助於新聘用的銷售人員順利融入組織的銷售流程，幫助他們獲得全面的知識並逐步培養銷售技能。新銷售代表到來後，銷售經理可以部署銷售培訓和入職軟體，根據各種評估提供量身定制的學習路徑。隨著團隊成員的進步，該平台透過微課程、虛擬角色扮演和相關專業領域的認證來支援額外的學習。這些工具主要在銷售部門內使用並由銷售經理監督，促進經驗豐富的代表之間的持續學習，並有助於新員工的有效入職。透過消除對印刷材料和麵對面課程的需求，銷售培訓和入職平台簡化了從招聘到獨立銷售成功的過渡。此外，它們還充當分散銷售團隊的集中資源，提供有關複雜銷售場景或首選訊息的輕鬆學習和指導。
提議新的應用程式
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
Trainual
trainual.com
Trainual 是一個知識轉移和培訓平台，成長中的團隊可以為他們的工作方式製定劇本。透過 Trainual，您企業中所有角色和職責的每個流程、政策和程序都可以輕鬆記錄、組織、分配和搜尋。其結果是更快的入職和培訓、更無縫的授權、一致的流程、增強的責任感，以及每個人都了解您需要知道的資訊。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是為現代企業所建構的學習雲。透過自助學習模組、互動式輔導功能和強大的認證路徑，WorkRamp 允許團隊為員工、客戶和合作夥伴大規模建立客製化的學習體驗。借助 WorkRamp，學習團隊可以輕鬆建立和部署培訓，並且企業可以透過整合整個企業的學習來節省成本和資源。請造訪 workramp.com 以了解更多資訊。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.c...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一個即時學習平台，專為我們今天的工作學習方式而建構。它可以在團隊需要掌握新流程、技術和方法的時間和地點提供培訓和指導，而不會影響生產力。 Spekit 位於任何基於 Web 的應用程式之上，並與 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需單擊即可獲得您的團隊所需的資訊。這極大地提高了生產力和效能，提高了保留率，減少了重複問題，推動了標準化，並確保您的團隊能夠隨時隨地獲得所需的資訊。 Spekit 是同類產品中唯一經過 Salesforce 認證的供應商，可實現無縫的一鍵式集成，並且還包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI Sa...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖表現者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）讓您提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
Coach Simple
coachsimple.net
您的教練在其他教練中是獨一無二的。 Coach Simple 可協助您為銷售和業務客戶提供客製化內容和獨特的輔導計劃。一個強大的銷售輔導平台，讓您的輔導變得簡單。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 的數據驅動型銷售準備平台提供了工具，幫助面向客戶的團隊具備實現最高水準所需的知識和技能。憑藉一流的培訓和輔導解決方案以及對銷售績效的前沿洞察，客戶可以確保他們的銷售代表隨時準備好充分利用任何銷售情況。借助 Brainshark，公司可以： 為銷售團隊提供按需培訓，從而加快入職速度並讓銷售代表跟上進度；透過銷售輔導和實踐驗證準備情況，確保銷售代表掌握關鍵資訊；為團隊提供動態內容，這些內容可以快速建立、輕鬆更新並隨處存取；並使用強大的記分卡來視覺化銷售業績趨勢，並從改善準備到增加收入之間建立真正的連結。超過 1000 家出色的公司依靠 Brainshark 獲得更好的銷售支持...
Quantified AI
quantified.ai
透過人工智慧銷售輔導、真實的銷售模擬以及關於客戶如何看待您的銷售代表的數據驅動洞察來提升銷售績效。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Gradual
gradual.io
培訓您的銷售人員喜歡的。 用個人化的微學習取代冗長、無聊、通用的訓練。利用我們的銷售庫或記錄您自己的材料。創建任務來回顧訓練、強化之前的課程等等。
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習...
Trivie
trivie.com
Trivie 是一個用於衡量、管理和增強知識的學習即服務平台。我們透過整合腦科學、社會學習和強大的分析來實現這一目標，幫助員工記住他們需要知道的知識以更有效地完成工作，同時為公司提供強大的分析來衡量和管理他們的知識資產。
Salestable
salestable.ai
Salestable 是專為中階市場和中小企業打造的銷售準備平台。我們透過減少銷售代表的加班時間和提高銷售活動的可見度來幫助增加收入。我們的解決方案可讓您提供入職、培訓和評估，讓銷售團隊做好更快銷售的準備。我們透過銷售活動的指標和見解來了解銷售代表每天所做的事情，以便協作並做出更好的決策。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
Mindmatrix
amp.vg
自 1998 年成立以來，Mindmatrix 一直致力於幫助公司更快銷售更多產品。作為銷售（直接和間接）和行銷支援技術的先驅，如今Mindmatrix 是唯一一家提供完全統一的合作夥伴支援平台(Bridge™) 的公司，該平台連接並支援銷售（直接和間接）、行銷、聯盟和合作夥伴生態系。透過 Bridge，Mindmatrix 將銷售生態系統支援擴展到傳統界限之外，不僅涵蓋銷售生態系統支持，還涵蓋合作夥伴行銷和多供應商解決方案管理。 Mindmatrix 的 Bridge 是一個統一平台，旨在吸引和支持您的通路合作夥伴、聯盟和內部團隊。 Bridge 透過在單一使用者介面中提供 PRM、合作夥伴...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ 旨在幫助銷售領導者在三件事上表現出色： 運用領先指標。這是為了尋求識別這些長期機會，並使您的銷售組織具備未來成功所需的能力。開展交易。無論你的一天有多忙，或者你的盤子裡有什麼，你都必須願意停下來幫助你的賣家工作並贏得交易。彌補發展差距。這是為了了解您的團隊、他們的優勢並消除他們的盲點，讓您可以幫助他們逐季變得更好、更快、更聰明。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門...
Kickscale
kickscale.com
人工智慧銷售教練 - 分析每次銷售會議，以最大限度地提高收入我們的人工智慧驅動的銷售支援平台記錄、轉錄和分析會議，以提供量身定制的培訓建議。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是針對高成長收入團隊的領先技能開發平台。我們提供持續的練習、強化和專業指導，幫助銷售代表達到最高生產力。該業務於 2019 年 10 月推出，目前已擁有 200 多家客戶，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教學名冊中已有 50 多名全球專家，其中包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英國奧運隊前體育總監 Clive Woodward 爵士。
Wonderway
wonderway.io
Wonderway 是一個數據驅動的銷售培訓平台，經證明可增加成長型公司使用的每位銷售代表的收入，以提高銷售業績。 Wonderway 利用機器學習在正確的時間向正確的人員提供正確的培訓，將轉換率提高高達 40%。事實證明，Wonderway 可以縮短爬坡時間、提高配額完成率並加快銷售速度。 Validity、Jobandtalent、Pipefy、Forto、Babbel、Oneflow 和 Airfocus 等公司使用 Wonderway 透過談判策略的針對性培訓來創造更多收入。該軟體還縮短了所需的持續時間和培訓工作量，從而使培訓課程更加有效率。借助 Wonderway，客戶可以體驗到提升...
SecondNature
secondnature.ai
銷售團隊總是在競爭中尋求優勢。這就是為什麼《第二天性》能夠改變遊戲規則！我們的 SaaS 解決方案提供了一個 AI 培訓師，該培訓師使用對話式 AI 透過實際對話來培訓代表。然後，我們的人工智慧會對銷售代表進行客觀評分，並幫助他們改進銷售宣傳，最終讓他們在每次銷售拜訪中表現出色。提醒銷售代表他們沒有涵蓋的要點，用尖銳的問題向他們提出挑戰，並即時向他們提供回饋。誰使用 Second Nature AI？ *銷售代表使用它在安全、私密的環境中練習銷售對話，從銷售模擬器獲得即時回饋和提示，並了解頂級代表如何做到這一點。 *銷售經理使用它可以將所有銷售代表快速轉變為表現最佳的人員，並追蹤他們隨時間推移...
Flockjay
flockjay.com
要成為一名成功的現代銷售領導者，您需要的不僅僅是呼叫清單、撥號器和培訓文件。當今的銷售領導者必須在充滿挑戰、知識驅動的環境中不斷指導、教育和激勵團隊，以建立獲勝的團隊。這就是我們開發 Flockjay Elevate Platform 的原因。我們知道，領導者的能力超出了他們的能力範圍，並且被太多錯誤的工具所淹沒，無法最好地服務於他們的代表的成長。這就是為什麼我們正在重新構想一種更好的方法，使銷售代表能夠充分發揮潛力，同時使經理能夠大規模地支持他們的銷售代表，同時實現自己的目標。透過 Flockjay Elevate Platform，您可以存取社群驅動的輔導、學習和協作解決方案，該解決方案可...