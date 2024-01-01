銷售培訓及入職軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中非共和國

Flockjay

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要成為一名成功的現代銷售領導者，您需要的不僅僅是呼叫清單、撥號器和培訓文件。當今的銷售領導者必須在充滿挑戰、知識驅動的環境中不斷指導、教育和激勵團隊，以建立獲勝的團隊。這就是我們開發 Flockjay Elevate Platform 的原因。我們知道，領導者的能力超出了他們的能力範圍，並且被太多錯誤的工具所淹沒，無法最好地服務於他們的代表的成長。這就是為什麼我們正在重新構想一種更好的方法，使銷售代表能夠充分發揮潛力，同時使經理能夠大規模地支持他們的銷售代表，同時實現自己的目標。透過 Flockjay Elevate Platform，您可以存取社群驅動的輔導、學習和協作解決方案，該解決方案可...