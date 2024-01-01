銷售培訓及入職軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售培訓和入職軟體有助於新聘用的銷售人員順利融入組織的銷售流程，幫助他們獲得全面的知識並逐步培養銷售技能。新銷售代表到來後，銷售經理可以部署銷售培訓和入職軟體，根據各種評估提供量身定制的學習路徑。隨著團隊成員的進步，該平台透過微課程、虛擬角色扮演和相關專業領域的認證來支援額外的學習。這些工具主要在銷售部門內使用並由銷售經理監督，促進經驗豐富的代表之間的持續學習，並有助於新員工的有效入職。透過消除對印刷材料和麵對面課程的需求，銷售培訓和入職平台簡化了從招聘到獨立銷售成功的過渡。此外，它們還充當分散銷售團隊的集中資源，提供有關複雜銷售場景或首選訊息的輕鬆學習和指導。
提議新的應用程式
TalentLMS
talentlms.com
LMS 專為成功而打造。利用旨在幫助優秀團隊成長的培訓平台打造更智慧的組織。
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Trainual
trainual.com
培訓和發展團隊最簡單的方法。一本適用於您企業中的每個流程、政策和 SOP 的手冊，以便您可以更快地入職和培訓。
WorkRamp
workramp.com
現代化的 LMS 旨在培訓和教育內部員工和客戶。為成長型企業打造的賦能與培訓平台。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一個即時學習平台，專為我們今天的工作學習方式而建構。它可以在團隊需要掌握新流程、技術和方法的時間和地點提供培訓和指導，而不會影響生產力。 Spekit 位於任何基於 Web 的應用程式之上，並與 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需單擊即可獲得您的團隊所需的資訊。這極大地提高了生產力和效能，提高了保留率，減少了重複問題，推動了標準化，並確保您的團隊能夠隨時隨地獲得所需的資訊。 Spekit 是同類產品中唯一經過 Salesforce 認證的供應商，可實現無縫的一鍵式集成，並且還包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI Sa...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
Quantified AI
quantified.ai
透過人工智慧銷售指導、真實的銷售模擬以及關於客戶如何看待您的銷售代表的數據驅動洞察來提升銷售績效。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的銷售支援平台透過相關、可信賴且引人注目的內容幫助銷售代表建立客戶關係並增加收入。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 是一家位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆的私人科技公司，提供銷售支援平台和產品套件。
Gradual
gradual.io
培訓您的銷售人員喜歡的。 用個人化的微學習取代冗長、無聊、通用的訓練。利用我們的銷售庫或記錄您自己的材料。創建任務來回顧培訓、鞏固之前的課程等等。
Coach Simple
coachsimple.net
您的教練在其他教練中是獨一無二的。 Coach Simple 可協助您為銷售和業務客戶提供客製化內容和獨特的輔導計劃。一個強大的銷售輔導平台，讓您的輔導變得簡單。
Trivie
trivie.com
Trivie 是一個用於衡量、管理和增強知識的學習即服務平台。我們透過整合腦科學、社會學習和強大的分析來實現這一目標，幫助員工記住他們需要知道的知識以更有效地完成工作，同時為公司提供強大的分析來衡量和管理他們的知識資產。
Salestable
salestable.ai
Salestable 是專為中階市場和中小企業打造的銷售準備平台。我們透過減少銷售代表的加班時間和提高銷售活動的可見度來幫助增加收入。我們的解決方案可讓您提供入職、培訓和評估，讓銷售團隊做好更快銷售的準備。我們透過銷售活動的指標和見解來了解銷售代表每天所做的事情，以便協作並做出更好的決策。
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在單一平台上提供 PRM 軟體、銷售支援軟體、行銷自動化軟體和通路支援。
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ 旨在幫助銷售領導者在三件事上表現出色： 運用領先指標。這是為了尋求識別這些長期機會，並使您的銷售組織具備未來成功所需的能力。開展交易。無論你的一天有多忙，或者你的盤子裡有什麼，你都必須願意停下來幫助你的賣家工作並贏得交易。彌補發展差距。這是關於了解您的團隊、他們的優勢並消除他們的盲點，讓您能夠幫助他們逐季變得更好、更快、更聰明。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統（LMS），您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合電子學習解決方案。整個 RedSeed LMS 旨在透過我們所謂的「輔導回饋循環」來推動行為改變，從而促進您可以報告的高品質輔導互動。再加上不斷擴大的課程庫涵蓋：銷售、服務、軟技能、幸福感、領導力和合規性，提升整個企業的技能非常簡單！利用我們現成的培訓套件，或透過我們靈活的自動化和易於使用的介面製定您自己的學習路徑。我們將與我們的學習專家團隊合作，幫助您制定與您的業務成果一致的培訓計劃，以便您知道自己正在獲得最佳的投資回報。我們也非常謹慎地確保您充分利用 RedSeed LMS，這就是為什麼每個 RedSeed 客戶都會在其帳戶的整個生命週期中獲得專門...
Kickscale
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人工智慧銷售教練 - 分析每次銷售會議，以最大限度地提高收入我們的人工智慧驅動的銷售支援平台記錄、轉錄和分析會議，以提供量身定制的培訓建議。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是針對高成長收入團隊的領先技能開發平台。我們提供持續的練習、強化和專業指導，幫助銷售代表達到最高生產力。該業務於 2019 年 10 月推出，目前已擁有 200 多家客戶，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教學名冊中已有 50 多名全球專家，其中包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英國奧運隊前體育總監 Clive Woodward 爵士。
Wonderway
wonderway.io
Wonderway 是一個數據驅動的銷售培訓平台，經證明可增加成長型公司使用的每位銷售代表的收入，以提高銷售業績。 Wonderway 利用機器學習在正確的時間向正確的人員提供正確的培訓，將轉換率提高高達 40%。事實證明，Wonderway 可以縮短爬坡時間、提高配額完成率並加快銷售速度。 Validity、Jobandtalent、Pipefy、Forto、Babbel、Oneflow 和 Airfocus 等公司使用 Wonderway 透過談判策略的針對性培訓來創造更多收入。該軟體還縮短了所需的持續時間和培訓工作量，從而使培訓課程更加有效率。借助 Wonderway，客戶可以體驗到提升...
SecondNature
secondnature.ai
影響收入的創新人工智慧銷售培訓軟體。 不是您傳統的銷售培訓解決方案。 請給我們 3 分鐘時間，嘗試我們的免費 AI 訓練模擬，以幫助您在下一次電梯遊說中取得好成績，並獲得免費的會話分析。
Flockjay
flockjay.com
Flockjay 是一個用於銷售團隊成長和發展的知識共享平台。我們的目標是幫助銷售領導者捕捉並分享頂級銷售代表的最佳實踐，以便整個團隊盡其所能地完成工作。