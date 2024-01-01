銷售計劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 賽普勒斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售規劃軟體使組織能夠策略性地設計銷售計劃，包括區域管理、配額分配和容量管理等要素。這確保了為有效執行銷售目標提供足夠的資源。銷售領導者利用這些工具來增強銷售績效預測，並與其他業務部門（例如財務團隊）就整體業務目標保持一致。這些解決方案使企業能夠評估和評分帳戶，根據地理位置、公司規模、行業、總目標市場 (TAM) 或收入等因素劃分銷售區域。這確保了精確的帳戶細分和優化的區域覆蓋範圍。該軟體還提供配額規劃和管理功能，有助於設定目標並監控每個地區和銷售代表的績效。此外，這些工具還提供有關銷售能力規劃的見解，幫助根據當前員工人數和過去的成就預測組織績效，同時提供有關實現或超越目標所需的理想銷售代表數量的指導。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一種查看、規劃和經營業務的變革性方式。 Anaplan 使用其專有的 Hyperblock™ 技術，讓您能夠了解即時效能並預測未來結果，以便更快、更自信地做出決策。 Anaplan 支援整個企業的互聯策略和規劃，以推動您的業務向前發展。 Anaplan 總部位於舊金山，在全球擁有 200 多個合作夥伴和 2,000 多個客戶。 G2 類別包括：企業績效管理、預算與預測、薪酬管理、銷售與營運規劃、銷售績效管理、銷售規劃、供應鏈規劃與勞動力管理。
Vena
vena.io
Vena 是唯一一個完整的規劃平台，能夠幫助和激勵企業領導者以及財務和營運專業人士進行 Plan To Grow™。洛書利用洛書成長引擎、SaaS 平台和方法中 Excel 介面的熟悉性和靈活性，為您的計劃提供支援並引導您的成長之旅。超過 1,500 家世界領先的公司與 Vena 一起成長，包括耐吉、可口可樂聯合公司和堪薩斯城酋長隊。此外，洛書也與100多家世界級合作夥伴合作。 G2 類別包括：企業績效管理 (CPM) 軟體、預算和預測軟體、財務結算軟體、銷售績效管理軟體等。
Jedox
jedox.com
透過更好的見解和決策來規劃您的業務。 透過一個統一解決方案中的自動化和預測分析來加速規劃、預測和報告。 Jedox 為您提供一個靈活的企業績效管理平台。透過人工智慧的力量，自動執行重複性任務、加強協作並轉變您的業務。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...