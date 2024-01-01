銷售計劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

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銷售規劃軟體使組織能夠策略性地設計銷售計劃，包括區域管理、配額分配和容量管理等要素。這確保了為有效執行銷售目標提供足夠的資源。銷售領導者利用這些工具來增強銷售績效預測，並與財務團隊等其他業務部門就整體業務目標保持一致。這些解決方案使企業能夠評估和評分帳戶，根據地理位置、公司規模、行業、總目標市場 (TAM) 或收入等因素劃分銷售區域。這確保了精確的帳戶細分和優化的區域覆蓋範圍。該軟體還提供配額規劃和管理功能，有助於設定目標並監控每個地區和銷售代表的績效。此外，這些工具還提供有關銷售能力規劃的見解，幫助根據當前員工人數和過去的成就預測組織績效，同時提供有關實現或超越目標所需的理想銷售代表數量的指導。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Vena
vena.io
易於部署的基於 Web 的解決方案，利用現有的 Excel 電子表格實現快速實施和更高的使用者採用率。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美國規劃軟體公司，總部位於加州舊金山。 Anaplan 銷售基於雲端的業務規劃軟體的訂閱，並提供用於決策目的的數據。
Jedox
jedox.com
透過更好的見解和決策來規劃您的業務。 透過一個統一解決方案中的自動化和預測分析來加速規劃、預測和報告。 Jedox 為您提供一個靈活的企業績效管理平台。透過人工智慧的力量，自動執行重複性任務、加強協作並轉變您的業務。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...