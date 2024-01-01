銷售績效管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達

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銷售績效管理工具的主要目標是監督和評估銷售進度，識別和確認成功或主動解決需要改進的領域。這些工具透過記分卡為個人和團隊提供數據，提供對進展和潛在挑戰的透明洞察。許多工具透過公共儀表板和排行榜來提高可見性，識別高績效的團隊成員並激勵其他人。管理員可以利用這些工具來舉辦銷售競賽，促進團隊成員之間的友好競爭。領導者利用提供的指標來指導輔導課程和討論。此外，這些工具透過使新團隊成員可以存取和看到成功的流程，在入職過程中發揮作用。許多銷售績效管理產品與 CRM 軟體無縫整合。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
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外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Chorus.ai
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讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
People.ai
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People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Salesmate
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增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美國規劃軟體公司，總部位於加州舊金山。 Anaplan 銷售基於雲端的業務規劃軟體的訂閱，並提供用於決策目的的數據。
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一個最先進的銷售績效平台，它利用遊戲化和視覺化來幫助銷售團隊充分發揮潛力。我們的使命是幫助客戶提高銷售業績並建立更快樂的工作場所。 SalesScreen 旨在應對現代銷售世界的挑戰。我們的客戶告訴我們他們一次又一次遇到的行業問題： - 問題：員工流動率高會削弱銷售文化並造成入職問題。 - SalesScreen 解決方案：事實證明，我們的平台可以提高員工留任率。這是透過遊戲化和視覺化技術實現的，有助於建立高績效的銷售文化。 - 問題：追蹤所有關鍵數據和銷售團隊績效指標對銷售領導者來說可能是個問題。 - SalesScreen 解決方案：SalesScreen 的儀表...
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Salesken
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Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
Dooly
dooly.ai
Dooly 透過改善 CRM 環境、運行成功的銷售流程以及消除低價值工作，幫助收入團隊贏得更多交易。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Compass
getcompass.ai
自動化您的激勵計劃。 透過我們的遊戲化軟體加速銷售，零付款麻煩。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
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體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Pipeliner CRM
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最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Jedox
jedox.com
透過更好的見解和決策來規劃您的業務。 透過一個統一解決方案中的自動化和預測分析來加速規劃、預測和報告。 Jedox 為您提供一個靈活的企業績效管理平台。透過人工智慧的力量，自動執行重複性任務、加強協作並轉變您的業務。
Cloudapps
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CloudApps Revenue Intelligence 將您的 CRM 轉變為完整的漏斗收入引擎。我們是 Salesforce AppExchange 合作夥伴。我們的共同創辦人協助建立了 Salesforce。我們開發了一個收入情報平台，利用最先進的 AI 深度學習功能，將您的 Salesforce 投資提升到一個全新的水平。減輕銷售團隊的負擔：我們的技術可以捕獲並整合來自其他業務工具的信息，從而減輕銷售人員的負擔，並為他們提供有關每筆交易的可行見解，以集中精力。解鎖隱藏的情報：即使資料不完整，我們的 AI 技術也可以幫助您發現 Salesforce CRM 系統中隱藏的資訊層。這將創...
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SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
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使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
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Prelay
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Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審...
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Skwill
skwill.ai
Skwill 的行業領先技術可幫助領導者和管理者提高團隊績效、加速銷售並提高彈性和福祉。 Skwill Diagnostics 使您能夠快速準確地識別個人和團隊績效背後的「原因」並採取行動。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員為銷售人員設計的 CRM 取得一個銷售 CRM 平台，提供簡單的設定、無縫整合、完全客製化和直覺的工具。透過 Pipeline CRM 軟體，您將擁有加速銷售所需的一切。
Brainshark
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Brainshark 是一家位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆的私人科技公司，提供銷售支援平台和產品套件。
Goals.com
goals.com
Goals.com 是一個簡單易用的銷售績效管理和團隊生產管理解決方案。忙碌的銷售領導者和忙碌的銷售團隊需要快速、準確地了解基本指標和工具來幫助推動更多銷售，Goals.com 以此為前提，提供了直觀的軟體，該軟體集成了關鍵信息，使銷售流程對任何人都更有效率。團隊。從為銷售代表突出顯示一個月、第一季和一年的個人進展的動態用戶儀表板，到為銷售領導和經理全面介紹整個團隊的亮點，Goals.com 為任何企業提供了在沒有混亂和混亂的情況下蓬勃發展的基本要素。其他平台的混亂。其他功能包括銷售競賽生成、亮點以及致力於成為您帳戶整個生命週期的合作夥伴和指南的客戶成功團隊。 Goals.com 擁有小型、中...
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客戶管理軟體，可減少客戶流失並推動有機成長。 Kapta 的軟體和我們的 KAM 流程使客戶管理和客戶成功領導者能夠回答有關其客戶的 3 個關鍵問題：1) 哪些客戶是健康的，哪些客戶有風險？ 2) 我們是否為每位策略客戶制定了可操作且負責任的計畫（成長計畫、節約計畫、關閉計畫）？ 3）我們如何衡量並向客戶傳達價值？
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
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forma.ai
Forma.ai 透過準確、動態的薪酬管理和收入優化來提高銷售業績－根據您的業務和銷售模式進行精確客製化。我們獨特的增強智能方法為您的銷售、財務和薪資團隊提供一致、值得信賴的激勵數據，以便他們可以停止公式構建、計算和驗證，並開始真正推動業務發展。 Forma.ai 將銷售薪酬的複雜性轉化為實現收入成長的最強槓桿。
Amplemarket
amplemarket.com
當您專注於銷售時，Amplemarket 會處理繁瑣的任務。它是自動駕駛儀上的潛在客戶開發、電子郵件推廣和潛在客戶資格認證。
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OneUp Sales
oneupsales.co.uk
適用於不斷成長的銷售團隊的銷售績效管理解決方案。透過自動從關鍵系統（CRM、VOIP 等）收集即時數據，OneUp 為銷售和經理提供清晰的見解、自動報告、排行榜和競賽。該平台支援豐富的電視顯示，包括排名表、數據、視覺化、影像、視訊等，同時向電視、MS Teams 等進行即時慶祝活動，以吸引、激勵和提高銷售團隊的生產力，取得更大的成果。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
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Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...
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SPOTIO
spotio.com
SPOTIO 是一種外部銷售參與工具，旨在提高效率，同時加速現場銷售流程的各個方面。 SPOTIO 是一種解決方案，可透過自動化手動任務、增強責任感以及提供有關銷售組織績效和改進方式的具體見解來減輕日常負擔。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自動播放、活動追蹤、勘探和內建報告儀表板的軟體。集中外部銷售團隊活動為銷售組織提供了增加收入所需的可見度和洞察力。建立管道、提高生產力、達成更多交易，不再讓潛在客戶流失。 SPOTIO 每次都能為您提供從領先到接近的支援。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Everstage
everstage.com
Everstage 是領先的銷售佣金軟體，可協助您透過激勵措施推動正確的業務成果。銷售佣金儘管是一項巨大的業務支出，但往往是一種沒有充分發揮其潛力的收入槓桿。 Everstage 可協助您提升激勵計劃並推動獲利成長。 Everstage 深受 SaaS、商業服務、金融服務、保險、房地產、生命科學、人力資源等行業的全球客戶信賴。