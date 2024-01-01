銷售智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫拉索

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售智慧軟體使公司能夠利用內部和外部數據，增強銷售並完善銷售流程。該軟體利用 B2B 聯絡人資料庫發現新機會，有助於提高銷售線索的品質和數量。它為銷售團隊提供了重要信息，包括聯繫方式、職位名稱和公司信息，使他們能夠有效地利用這些機會。 除了提供基礎數據外，一些解決方案還包含購買訊號和補充見解，例如最近的融資、公司轉移、技術堆疊的變化以及來自買家意圖工具的數據。這些功能透過為銷售專業人員提供相關訊息，促進及時、知情的外展活動。行銷和銷售主管利用該軟體制定和實施銷售策略，將內部 CRM 資料與潛在客戶名單和 B2B 聯絡人資料庫等外部來源結合。 最終，銷售智慧解決方案有助於提高銷售團隊的生產力、建立有意義的聯繫以及增強潛在客戶或客戶數據，從而提供一系列關鍵優勢。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai...
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整個團隊的以關係為中心的 CRM。借助可自訂的聯絡人記錄和易於使用的看板式工作流程，管理客戶資訊從未如此簡單。 Nimble 可以輕鬆地與 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，從您的所有平台收集聯絡人和潛在客戶，而我們的自動化工具則可以處理繁忙的工作。專注於最重要的事情 - 發展業務和培養關係，因為 Nimble 可以簡化您的工作流程以實現最大生產力。
Snov.io
snov.io
Snov.io 是您發展業務所需的一切！憑藉其屢獲殊榮的潛在客戶開發、電子郵件驗證、自動電子郵件推廣、電子郵件預熱和客戶管理工具，您可以自動化並加速大規模銷售。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CR...
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
Mailshake
mailshake.com
Mailshake 是現代銷售團隊的銷售參與平台。大規模發送個人化的冷郵件，並設定任務以透過電話和社交媒體與潛在客戶互動，所有這些都在一個儀表板上按照一個順序進行。透過與 Salesforce、Pipedrive、Hubspot 的本機整合以及與數千個應用程式的第三方集成，Mailshake 將完美融入您的銷售技術堆疊中。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表...
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
FlashIntel
flashintel.ai
解鎖超過 10 億潛在客戶的網路。利用人工智慧驅動的工作流程來簡化與理想買家的互動並更快完成交易。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公...
GetEmail.io
getemail.io
在幾秒鐘內獲取任何人的電子郵件。我們使用大數據和機器學習演算法在一秒鐘內找到任何公司任何專業人員的電子郵件地址。
FindThatLead
findthatlead.com
FindThatLead 是一個一體化潛在客戶生成平台，可協助公司和個人找到他們正在尋找的專業聯絡人、產生潛在客戶、驗證電子郵件、作為 CRM 管理其客戶組合併建立大量電子郵件通訊。透過 Findthatlead，您可以： - 產生細分且合格的潛在客戶名單。 - 只需單擊即可獲取任何人的電子郵件。 - 自動驗證電子郵件。 - 個人化並發送冷電子郵件活動。 - 豐富您的資料庫。這家位於巴塞隆納的新創公司因其由超過 10 名行業專家組成的團隊以及不斷創新的工具而脫穎而出，該工具始終為用戶帶來最先進的功能。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads 是一款功能齊全的冷外展工具包，可協助您產生超有針對性的銷售線索清單、發送冷電子郵件序列，並在一個儀表板下預訂與理想潛在客戶的更多會議。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠個性化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Owler
owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openpri...
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，可透過數據驅動的實驗幫助您實現客戶獲取自動化，讓失敗成為不可能。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款由人工智慧驅動的數位銷售室軟體，可協助銷售團隊創建超個人化的銷售室，從而吸引買家並增加達成交易的機會。透過 Dealintent，您可以使用人工智慧來揭示買家個性、識別管道中的高意圖交易並增加與買家的互動。如果您是 B2B 銷售團隊的一員，您可以使用 Dealintent 來： 豐富交易：使用人工智慧發現有關買家的專業和個性見解。 Dealintent 無需搜尋 LinkedIn 或網路等多個平台，並可在幾秒鐘內為您提供相關的買家聯絡資訊和公司見解。創建數位銷售宣傳：Dealintent 使用品牌和個人化的互動式數位銷售室宣傳取代以電子郵件附件形式發送的銷售宣傳。作...
Growbots
growbots.com
Growbots 創建了第一個一體化對外銷售平台。透過 CRM 集成，享受自動潛在客戶生成和管理電子郵件水滴行銷活動。您所需要做的就是設定客戶資料並安排電子郵件行銷活動以自動產生新的銷售機會。在外撥專家的幫助下，訪問超過 180 多百萬個高品質聯絡人並發送電子郵件水滴行銷活動！數百家公司利用 Growbots 擴大海外業務規模
MeetAlfred
meetalfred.com
適用於 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 推廣的一體化自動化解決方案。透過 Meet Alfred，釋放平穩自動化的潛力，輕鬆管理您的多通路銷售管道。提高團隊的效率和生產力，每週節省 10 小時以上的時間。告別繁重的手動任務，因為 Alfred 讓您能夠簡化每天的工作，釋放您的時間來吸引和培養潛在客戶，以實現最佳轉換和最大銷售額。
Peakslead
peakslead.com
輕鬆找到潛在客戶並達成交易！存取準確且即時驗證的 B2B 資料庫，透過內建電子郵件驗證來推動成長。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 是一個基於 B2B 意圖的聯繫智慧平台，植根於機器學習和人工智慧。我們透過多源意圖訊號、準確的手機詳細資訊、即時驗證的聯絡人、人工智慧驅動的相似建模、針對 3500 萬決策者的無與倫比的企業結構和技術洞察來支援行銷和銷售管道。 Infotelligent 可協助企業找到具有較高購買傾向的客戶，並透過精確的聯絡資訊和閃電般快速的資料工作流程來增加銷售預訂。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一種先進的人工智慧引導工具，旨在透過大規模實現超個人化來增強銷售互動。該工具最近籌集了 250 萬歐元並收購了 MyProfilia，並推出了新的 chrome 擴充功能。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智慧生成文案功能，可協助銷售團隊為其外展工作創建個人化的破冰活動。 這些破冰遊戲是根據 DISC 性格分析生成的，該分析提供了對潛在客戶固有性格特徵的洞察。此分析可協助銷售專業人員與潛在客戶有效溝通、建立信任並進行談判。 Humanlinker 還提供 360° 客戶和人員智能，使銷售團隊能夠更深入地了解他們的目標客戶以及這些客戶中的個人。 這些...
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站...
Cognism
cognism.com
Cognism 是國際銷售智慧領域的領導者，為數據品質和合規性制定了新標準，受到全球 1000 多個收入團隊的信賴。 Cognism 透過提供優質聯絡資訊、公司和活動資訊（包括企業結構、技術結構、銷售觸發事件、意圖數據、經過驗證的業務電子郵件和經過電話驗證的手機號碼），幫助企業與夢想的潛在客戶建立聯繫。更高層級的GDPR 和CCPA 合規性，結合創新技術以及與領先的CRM 和銷售合作夥伴的集成，使Cognism 成為希望創建可預測管道、尋找下一個最佳商業機會並克服全球合規障礙的企業的首選。立即預約演示，詳細了解 Cognism 直覺的銷售智慧平台，該平台由世界領先的數據、合規性和定位提供支援。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們正在使用我們的機器人收集和製作公共數據，以提供先進的勘探工具來幫助專業人士大規模數據直接來自來源技術驅動
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一種 SaaS 解決方案，可直接豐富、清理和糾正 CRM 中的數據，無需任何人工幹預。該解決方案僅在我們的專有演算法和測試伺服器上運行，與所有豐富解決方案不同，Dropcontact 沒有聯絡人資料庫。這使得 Dropcontact 成為唯一 100% GDPR 合規的解決方案。自動清理、自動重複偵測和合併以及資料豐富（電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 個人資料等）可以解放銷售和行銷團隊，讓他們能夠專注於核心業務。
ContactOut
contactout.com
您是否厭倦了為準確的 B2B 聯繫數據支付過高的費用，並希望有一個更具成本效益的解決方案？隆重介紹 ContactOut – 世界上最準確的聯絡人資料庫。尋找 3 億專業人士的電子郵件和電話號碼，包括 3000 萬家公司的 B2B 資料。我們的平台受到超過 76% 的財富 500 強公司（例如 Google、微軟和 Netflix）的 140 萬銷售、行銷和招聘專業人士的信賴。我們的主要功能在設計時充分考慮了用戶的需求，因此您可以輕鬆地：1) 使用我們的搜尋入口網站在一個地方快速找到優質潛在客戶2) 使用我們的Chrome 擴充功能增強您的LinkedIn 潛在客戶3 ) 使用我們的電子郵件個...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Co...
Clearout
clearout.io
Clearout 是一種一站式解決方案，可簡化透過電子郵件識別和聯繫潛在客戶的流程，從而增強您的銷售和行銷工作。我們的工具透過即時和大量電子郵件驗證和電子郵件驗證來擴大您的覆蓋範圍、減少硬退回並提高送達率，從而確保您的電子郵件到達預期收件人。透過 Clearout，您可以有效地接觸每位潛在客戶並最大限度地發揮您的銷售潛力。 Clearout 的電子郵件驗證和電子郵件驗證服務提供了多種方法來幫助您維護乾淨且更新的電子郵件列表，同時保持熱門線索在您身邊。以下是利用我們服務的一些方法： 1) 建立精確的電子郵件清單：使用Clearout 的電子郵件查找工具，您只需輸入潛在客戶的姓名和公司/域名，即可...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在幫助您更聰明地進行勘探並更快地建立管道。尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展，全部集中在一個地方。 尋找銷售機會從未如此困難。每天，您的潛在客戶都會受到賣家使用不具體、未經客製化、通用資訊的轟炸。這並不是說銷售團隊忘記如何銷售…但這是公司擴大規模和發展的唯一途徑。 在 LeadIQ，我們相信您可以透過大規模地向合適的人提供量身定制的個人訊息，從而更明智地開拓客戶並更快地建立管道。 我們的潛在客戶平台可讓您在一處尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展。利用我們的人工智慧專利技術，我們消除了勘探過程中令人沮喪的、手動的和徹底困難的部分，讓您可...
Pobuca Connect
pobu.ca
波布卡連接 |與您的聯絡人聯絡Pobuca Connect 是一款雲端應用程序，可將您的多個、重疊和非連接的業務聯絡人清單轉變為一個統一的公司地址簿，可以從任何地方輕鬆訪問，並準備與同事或業務夥伴共享。您還將見到內建的 Pobuca Bot，您自己的虛擬助手，幫助您隨時更新業務聯絡人資訊並觸手可及。產品：Pobuca Connect 是一款雲端 SaaS，適用於所有平台桌面、行動、Web 和機器人（所有平台免費下載）。它允許團隊共享聯絡人清單並在任何設備上存取它們。在智慧型手機中更新業務聯絡人後，您可以選擇自動與您的團隊或整個公司分享。此外，Pobuca Bot 是一個虛擬助手，可以匯入、檢查...
HG Insights
hginsights.com
HG Insights 是技術情報領域的權威，為 90% 的財富 100 強 B2B 科技公司提供數據驅動的上市洞察。我們專有的技術情報——對IT 安裝、支出、合約和意圖的細緻洞察，與雲端產品的使用、採用和支出相結合——提高了生產力，使全球企業能夠準確而自信地分析市場和瞄準潛在客戶。使用我們市場領先的解決方案，包括 HG Platform、Market Intelligence、Contextual Intent、Functional Area Intelligence、Cloud Dynamics、HG Salesforce Connector、HG for Capital Markets ...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷活動來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5...
LeadGenius
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LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
Lusha
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Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。