銷售智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布威島

Pobuca Connect

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波布卡連接 |與您的聯絡人聯絡Pobuca Connect 是一款雲端應用程序，可將您的多個、重疊和非連接的業務聯絡人清單轉變為一個統一的公司地址簿，可以從任何地方輕鬆訪問，並準備與同事或業務夥伴共享。您還將見到內建的 Pobuca Bot，您自己的虛擬助手，幫助您隨時更新業務聯絡人資訊並觸手可及。產品：Pobuca Connect 是一款雲端 SaaS，適用於所有平台桌面、行動、Web 和機器人（所有平台免費下載）。它允許團隊共享聯絡人清單並在任何設備上存取它們。在智慧型手機中更新業務聯絡人後，您可以選擇自動與您的團隊或整個公司分享。此外，Pobuca Bot 是一個虛擬助手，可以匯入、檢查...